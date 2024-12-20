Teknolojinin büyüyenleri Borsada %66 kazandırdı

Teknoloji sektörü, yüksek FAVÖK marjı ve büyüme oranlarıyla yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. 2024 yılının son çeyreğinde, piyasa değeri büyük şirketler dikkat çekerken, yatırımcılar kazandıran şirketlerin performansını yakından takip ediyor.

Büyüklerin çıkışı daha zayıf

FAVÖK marjı %10’un üzerinde olan şirketler arasında Aselsan %23,71 ve Mia Teknoloji %76,52 seviyesinde bulunurken her iki firma piyasa değeri açısından ilk iki sırasında yer alıyor. Piyasa değeri 310 milyar TL’ye ulaşan Aselsan, güçlü büyümesiyle sektörde lider konumunu tartışmasız koruyor. Mia Teknoloji ise 22,11 milyar TL ile hayli gerilerden geliyor. Sektörün diğer firmaları ise büyüklükleriyle daha da geride kalıyorlar. Öte yandan iki şirketten Aselsan yılbaşından bu yana %51,54 yükselirken Mia Teknoloji’nin çıkışı %23,99 seviyesinde kaldı.

ZEYNEP'E SOR

SPOT PİYASA MI, VADELİ PİYASA MI?

Spot piyasa; anında işlem, şeffaflık, basitlik, likidite, kısa vadeye uygun. Volatilite riski, fiyat belirsizliği, planlama sorunu.

Vadeli piyasa; riskten korunma, kaldıraç kullanımı, planlama olanağı, strateji çeşitliliği. Karmaşıklık, yüksek risk, vade süresi, likidite eksikliği.

Kaynak işleri de eklendi. Artık traktör kabininden boyaya kadar tüm işler aynı tesiste yapılacak

Türk Traktör'ün yeni yatırımının faydası ne olacak? Yatırımın asıl amacı nedir?/Yalçın Avşar

Yalçın, Türk Traktör, Erenler Fabrikasına yönelik yatırımlarına ağırlık veriyor. Şirket, fabrikada kabin montaj hattının faaliyete geçmesinin ardından, 29 milyon euroluk yeni bir yatırıma gidecek. 2025'in ilk çeyreği sonuna kadar 8.000 m²'lik bir kaynak, kataforez ve boyahane tesisi kuracak. Böylece üretim sürecine kaynak operasyonunu ekleyerek fabrikanın kabin iskeleti üretimi kapasitesini artıracak. Yatırımın sonunda traktör kabinlerinin iskelet üretiminden boyama sürecine kadar tüm işlemleri aynı tesiste gerçekleştirecek. Dokuz aylık dönemde gelir ve kârlılığını düşüren şirketin kasımda da satışlarındaki düşüşü sürdü.

Satışın büyüklüğü düşünüldüğünde ihtiyaç nedeniyle sattığı söylenebilir. Payı %60,5’e geriledi

Büyük ortağın Doğuş Otomotiv’de satış yapmasının sebebi hakkında yorumunuz nedir? /Selçuk Günay

Selçuk, ortaklar gerek duymaları halinde sahip oldukları paylardan satış yapabilirler. Satışın gayesi spekülatif çıkışlardan ötürü yatırımcıları uyarma nitelikli olabileceği gibi ihtiyaç nedeniyle de olabilir. Doğuş Oto’nun hakim hissedarı Doğuş Holding, 9 Aralık günü 11 milyon lot hisseyi 213 TL’den kurumsallara sattı. Satıştan ötürü 2,34 milyar TL gelir elde ederken payı %60,5’e geriledi. Gerekçe belirtmemekle birlikte tutar nazara alındığında ihtiyaç nedeniyle satışın gerçekleştiği söylenebilir. Satışın yapıldığı gün hisse en yüksek 229,30 TL’yi test ederken kapanışını 220,80 TL’den gerçekleştirdi. Sonrasında da satışlar sürdü.

YATIRIM FONLARI

ZJI İkinci Serbest Fon, yatırımcılara dinamik ve yüksek getiri odaklı strateji sunuyor. Fonun portföyünün %66,41’i hisseden, %23,93’ü tahvilden oluşurken, kalan kısım ters-repo ve BYF gibi enstrümanlarla destekleniyor. 6,16 milyar TL’lik toplam değere ve %7,31 doluluk oranına sahip fon, dikkat çeken bir performans kaydetti.

Fonun stratejisi, farklı sektörlerdeki güçlü şirket hisselerine ve özel sektör tahvillerine odaklanarak piyasa oynaklığını fırsata çevirmek. ZJI,son bir yıl içinde %192,65 getiri sağladı.

Yüksek risk değeri ile dikkat çeken fon, riski göze alan yatırımcılar için bir seçenek olarak öne çıkıyor. Piyasa hareketlerine hızlı tepki veren yapısıyla dikkat çekiyor. Kısa vadeli ve yüksek kazanç arayışındaki yatırımcılar için alternatif sunmakta.

TAHVİL

Turkish Bank, %54,4 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Turkish Bank, 18.12.2024 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 90.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %48,50, bileşik faizi ise %54,4’e denk geliyor. 182 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %24,18 olacak.

%48,50 YILLIK BASİT FAİZ

18 Aralık tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %49,33 seviyesinde bulunuyor. Turkish Bank’ın çıkardığı bononun yıllık %48,50 basit faiz oranı TLREF oranının yaklaşık 0,83 puan altında bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında kendisi için uygun bir seçenek olarak görülebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 18.12.2024 olurken vade tarihi 18.06.2025 olacak. Bono piyasada TRFTBAK62516 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

FRİGO PAK GIDA

Enginar üretimi için yatırımda bulunacak. İlk hasat 2026’da. Şirket yurt dışına ağırlık veriyor

Frigo Pak Gıda, tarımsal üretim alanında büyüme yönlü yaklaşımda bulunuyor. Bu amaçla toplam 1.316 dekar alanda taze enginar üretimine gidecek. Kapsamlı bir yatırım için süreci başlattığını duyurdu. Gerçekleştirilecek yatırımın bütçesi 3,1 milyon euro olacak. İlk hasat 2026 yıl sonunda alınacak. Gerçekleştirilecek yatırım, Frigo Pak Gıda’nın mevcut narenciye ve konserve ürün gamını çeşitlendirecek. Frigo Pak, girişimini yeni pazarlar kazanma ve rekabet gücünü artırmanın bir parçası olarak değerlendiriyor. Söz konusu yatırımla Türkiye’nin en büyük ve en organize taze enginar üretim projesini gerçekleştirme hedefine ulaşmayı planladığını ifade ediyor. Yurtdışında kendi markasıyla güçlü bir oyuncu olmayı hedefliyor. Gelirlerinin ağırlıklı kısmı yurt dışı kaynaklı.

GÜBRE

Söğüt Altın Madeni için harekete geçti. 70 milyon euroluk yatırıma giderek tesisi kuracak

Gübre Fabrikaları’nın %100 iştiraki Gübretaş Maden, Söğüt Altın Madeni’nde yapılacak yatırımlarla ilgili harekete geçti. Alınan karar ile Faz 2 konsantre üretim tesisinin temel ve detay mühendislik işleri için Metso Finland ve Metso Maden firmalarıyla anahtar teslimi sözleşmeyi imzaladı. Anlaşma tesisin tüm ekipmanlarını, yapısal çeliklerini ve otomasyon gibi ekipmanları kapsıyor. Ayrıca saha ekipman süpervizörlüğü ve operatör eğitimleri de sözleşme kapsamında yer alıyor. Toplam 70 milyon euro değerindeki sözleşmenin %30’u peşin ödenecek. Geri kalan tutar tesisin devreye alınmasına kadar parçalı şekilde ödenecek. Söz konusu yatırım, Gübre Fabrikaları’nın Söğüt Altın Madeni’ndeki üretim kapasitesini artırma ve faaliyetlerini daha da genişletme hedefi taşıyor.

PARSAN MAKİNA

Ağır hizmet araçlarıyla ilgili sipariş aldı. Teslimatlar seneye başlayacak, 2027’de tamamlanacak

Parsan Makina, yurt içinde yerleşik bir müşterisiyle ağır hizmet araçlarına yönelik geliştirdiği «GÜRİŞ Aks Projesi» kapsamında 5.860.000 dolar tutarında bir sipariş sözleşmesi imzaladı. Proje, özel amaçlı yol dışı araçlarında kullanılacak aksların üretimi ile alakalı bulunuyor. Ürün teslimatları 2025 yılının son çeyreğinde başlayarak, 2027 yılının ilk çeyreğinde tamamlanacak. Teslimat takvimine uygun olarak gerçekleştirilecek siparişler, ilgili yıllarda firmanın cirosuna olumlu katkı sağlayacak. Şirket, son açıkladığı 2024 dokuz aylık mali tablolarında gelirini %11 artırarak 3,2 milyar TL’ye çıkardı. Ancak yüksek maliyetlerden ötürü esas faaliyetlerden zarar açıkladı. Hissenin fiyatı Ağustos 2023’teki zirvesinin ardından satıcılı bir piyasaya döndü.