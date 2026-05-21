Teknolojiyle biberonu yeniden yarattı

20 ülkeye ihracat yapan, gizli ihracat şampiyonu, en itibarlı marka ve en iyi ürün ve tasarım ödüllü Dünya Biberon ve Emzik Üreticileri Birliği Ayla Müstecaplıoğlu, ülkemizin az bilinen değerlerinden…

Ayla Müstecaplıoğlu. Bir kadın girişimcimiz. 1991’de kurduğu şirketi bugün Mamajoo markasıyla yürüyor. 5 dil konuşuyor. 2011’den bu yana Türkiye’nin ilk premium bebek beslenme ve bakım ürünleri üreticisi. Ancak onu ayrıştıran; biberon gibi bir ürüne kattığı değer, ürettiği teknoloji…

Biberonun ne teknolojisi olur? Alt tarafı bir şişe ve ucunda emzik. Ben de böyle düşünüyordum. Ancak en sade ürün dahi teknolojiyle farklılaşabiliyor. Ülkede ilk, dünyada yenilik olarak Mamajoo Gece&Gündüz biberonları, karanlıkta parlayan kapatma halkaları, bebeğe konfor, anneye huzur…

BEBEKLER İÇİN AKTİF BESLENME TEKNOLOJİSİ

Ürüne eklenen “anti-kolik” valf sistemi, bebekler biberonla beslenirken emdikçe kesintisiz sıvı akışı sağlıyor ve bebek; biberondaki havayı yutmuyor. Ne mi oluyor? Bebek gaz sancısından kurtuluyor. Bebeğin emme gücü ve isteğiyle orantılı sıvı akışı sayesinde “aktif beslenme teknolojisi” uygulanıyor.

Yetmemiş; esnek helezonlu emzikler, anne göğsü hissi vermek için geliştirilmiş. Minik ellerin kolayca tutmasını sağlamak ve kas motor gelişimini desteklemek için ergonomik tutma kavisleri konulmuş. Daha dengeli durması, doldurma ve temizleme kolaylığı, ölçek işaretleri, devrilmede sızdırmazlık…

İKİ SORU İKİ CEVAP/ Biberona dair…

Dünya biberon devleri kim?

Köln ve Şanghay, bu dünyanın merkezleri… Ayla Müstecaplıoğlu, ilk ihracatını Çin’e yapmış, 10 yıl önce Köln’de ofis açmış. Yetmemiş, emziren anneler için süt pompası geliştirmiş ve üreticisi olmuş.

Mamajoo’nun üretim gücü?

Şimdiye dek 5 milyon biberon üretmiş ve %25’ini ihraç etmiş. Her yıl 900 bin yeni bebeğin geldiği bu dünyada, teknolojiyle biberonu yeniden yaratmak ile kalmamış memnuniyet oranını %98’e taşımış.

NOT/ GELECEĞİ EMZİREN KADIN GİRİŞİMCİ AYLA MÜSTECAPLIOĞLU

Haber kanallarında ekonomiyi izlerken insanın morali enflasyon-döviz-faiz üçgeninde çöküyor. Ancak ne zaman bir OSB’yi gezsem ya da biberonlara fısıldayan Ayla Hanım gibi girişimcilerle konuşsam, içim ferahlıyor, yarınlarım umut doluyor. Biberona dahi ileri teknoloji eklemek, büyük bir başarı…

BİBERON LÛGATI

Biberon: Bebeklerin anne sütünü veya mamayı emerek tüketmelerini sağlayan emzikli aparat

Süt pompası: Anne sütünün göğüsten sağılarak biberona aktarılmasına yarayan medikal bir cihaz

Mamajoo: İlk gaz önleyici anti-kolik biberonu, süt pompası, emzik gibi ürünlerin premium markası

Anti-kolik: Bebeklerin beslenme sırasında hava yutmasını, gaz sancısı ve krampları azaltan teknoloji