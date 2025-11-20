Tekstilde kriz fabrikaların havasını temizleyen şirketin cirosunu da üçte bire çekti

1984 yılında Ömer Faruk Arıkan tarafından Kahramanmaraş’ta kurulan Arsan Tekstil, 1992 yılında işlerini büyütmek üzere yeni makinalar sipariş etti.

İsviçre’den alınan makinalar Kahramanmaraş’taki fabrikaya monte edilirken bir eksiklik fark edildi. Fabrikanın havasını temizleyecek fan ve filtre 15 makinaya göre alınmıştı. İkinci siparişle bağlantılı fan ve filtre konusu eksik kalkmıştı.

Ömer Faruk Arıkan, ekibine talimat verdi, fan ve filtre siparişi için İsviçre’deki şirketle bağlantı kuruldu. İsviçre’den şu yanıt geldi:

- Fan ve filtre siparişinizin size ulaşması en az 3 ay sürer.

Ömer Faruk Arıkan’ın o kadar beklemeye tahammülü yoktu. 1960 yılında Kahramanmaraş’ta küçük bir torna atölyesi olarak yola çıkan, adım adım üretime başlayan, o zamanki adı Hepsan olan Temsan Tekstil ve Makine’nın kapısını çaldı, Yusuf Kesim’le görüştü.

Yusuf Kesim, Faruk Arıkan’a şu yanıtı verdi:

- Fabrikanızdaki İsviçre’den gelen fan-filtre sistemini inceleyelim. Söküp, bakalım. Tersine mühendislikle size bu üretimi yaparız.

Yusuf Kesim, ekibiyle Arsan Tekstil’deki ithal fan-filtre sistemini inceledi, kolları sıvadı:

- Arsan Tekstil’e istediği fan-filtre sistemini ürettik. Faruk Bey sayesinde şirketimiz 1993’ten itibaren klima sistemleri üretimine geçti. 1995 yılında da şirketimizin adını Temsan Makine ve Tekstil’e dönüştürdük.

Başkan İsmail Dinçer, Başkan Yardımcıları Hikmet Gümüşer, İsmail Kurtul ve Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Nohutlu öncülüğünde Kahramanmaraş Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KASİAD) ile EKONOMİ Gazetesi’nin düzenlediği “Ekonomi Zirvesi” için kente gittiğimizde Kipaş Kağıt, İSKUR Denim ve Temsan Makine ve Tekstil tesislerini de gezdik.

Temsan Makine ve Tekstil tesislerinde bizi Yusuf Kesim, Ayşe Kesim Gemici, Can Kesim, Mustafa Kesim, Zafer Tıraş ve Abdullah Öztekin karşıladı.

Şeref Oğuz, Barış Esen, Hakan Güldağ, Burcu Ünüvar, Nuri Sevgen ve Servet Yıldırım’la Temsan’ın gezerken Yusuf Kesim, tekstil fabrikalarının havasını temizleyen, tozunu emen klima sistemleri üretimine girişlerinin öyküsünü anlattı:

- Kahramanmaraş’ta iplik ve denim üretimi de yapıyoruz. Bu tesisleri Temsan Makine ve Tekstil’den kazandıklarımızla kurduk.

Yusuf Kesim’e Temsan Makine’nin cirosunu sordum, önce 2024 yılını paylaştı:

- 2024 yılında 40 milyon dolara yakın ciromuz vardı.

Bu yıl temponun düştüğünü belirtti:

- Bu yılı 15 milyon dolar ciro ile kapatmayı öngörüyoruz.

Küçülmenin nedenine işaret etti:

- Tekstil sektöründe sıkıntı artınca bizim işlerimiz de düştü. Tekstil fabrikaları çalışacak ki klima sistemlerine ihtiyacı olsun.

Tekstil ve hazır giyim sektörünün son dönemlerinde yatırımlarını Mısır’a yönlendirdiğini anımsattım:

- Tekstil fabrikaları için klima sistemlerinizle Mısır’dan sipariş alıyor musunuz?

Şu yanıtı verdi:

- Mısır’daki tesislere klima sistemleri kurduk, kuruyoruz. Ayrıca Özbekistan’a da ihracat yapıyoruz. 2014 yılında Pakistan’a da klima sistemlerimizle gittik.

2017 yılında Ar-Ge merkezlerini devreye aldıklarını bildirdi:

- 2018 yılında da Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) “İlk 1000 İhracatçı” listesine girdik. 2020 yılında da “Türkiye’nin En Büyük 100 Makine İhracatçısı” listesinde yerimizi aldık.

Kendi denim fabrikalarının makinelerinden bazılarını da ürettiklerini vurguladı:

- Üretim setimizde “tekstil geri dönüşümü makinesi” de bulunuyor. Ayrıca, su kullanımını yüzde 3’e kadar indirdiğimiz “İndigo Boya Prosesi” ürünümüz de devreye girdi.

Kahramanmaraş’taki Temsan Makine turumuz, reel sektörde yaşanan sıkıntının tekstil ve hazır giyimle sınırlı kalmadığını, katma değeri yüksek olan makine sektörüne de yansıdığını bir kez daha ortaya koydu…

Market cirosu 18 milyar lirayı aştı, tarımda da büyümeyi hedefe koydu

NART Sigorta’nın Yönetim Kurulu Başkanı Levent Nart ve kızı, şirketin Genel Müdürü Denise Nart Ünal’ın ev sahipliğindeki 25’inci yıl buluşmasında Özen Grup ve bünyesindeki Onur Market’in Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen’le karşılaşınca ekonomide yaşanan sıkıntının gıda marketlerine nasıl yansıdığını sordum:

- Alışveriş sepetlerinde küçülme var mı? Alışveriş davranışlarında nasıl bir değişim yaşanıyor?

Cemal Özen, sepette küçülme görüldüğünü aktardı:

- Müşteri başına sepet yarıdan fazla küçüldü. Vatandaş o andaki ihtiyacına göre alışveriş yapıyor. Yani, toplu alışveriş yapamıyor.

Onur Market’lerin ulaştığı sayıyı ve bulundukları il sayısını merak ettim, anlattı:

- Çoğu İstanbul ve Bursa’da olmak üzere 6 ilde 170’i aşkın marketimizle hizmet veriyoruz.

Onur’un gıda marketleri pazarındaki yerini irdeledi:

- Gıda marketleri arasında ilk 10’da yer alıyoruz. Yıllık ciromuz 18 milyar lirayı aşıyor.

Cemal Özen, Özen Grup çatısı altındaki şirketleri sıraladı:

Onur Market, Onursal Tarım, Onurca, Özen Gross, Özen Gayrimenkul, İnaş Yapı, Filoport, Onlife Charge.

40 yıla yakın gıda perakendeciliği tecrübelerinin olduğunu kaydetti:

- İlk süpermarket formatındaki mağazamızı 1996 yılında İstanbul’da açtık. İstanbul, Trakya ve Marmara’da 104 bin metrekarelik net satış alanında yılda 70 milyon müşteriye hizmet veriyoruz.

Onursal Tarım’la tarıma dönük yatırımlarını artırdıklarını bildirdi:

- Salihli’de 168 dönüm alanda jeotermal sera oluşturduk. Salkım domates yetiştiriyoruz. Daha sonra Simav’da da 40 dönümü aşan bir sera kuracağız. Simav’daki sera yine jeotermal ısıyı kullanacağız ve topraksız tarım yapacağız. 2026 sonunda 155 dönüme çıkacak.

Kurdukları seraların “domates üretme fabrikası” gibi olduğunun altını çizdi:

- Ayrıca Antalya’da 145 dönümlük alanda muz üretimimiz söz konusu.

Ardından ekledi:

- Tarımda büyümeyi sürdürmeyi planlıyoruz.

130 milyon metreküple rekor kırdık, Avrupa’nın en büyük betoncusuyuz

GEÇEN hafta İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) TG Expo’nun organizatörlüğü ile gerçekleşen “BETON 2025 Hazır Beton, Çimento, Agrega, İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı” vesilesiyle buluştuğumuz Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Başkanı Yavuz Işık, söze verilerle girdi:

- 2023 yılında 119 milyon metreküp olan yıllık beton üretimimiz 2024 yılında 130 milyon metreküple rekor kırdı.

Türkiye’nin Avrupa’nın en büyük beton üreticisi olduğunu belirtti:

- 2023 yılındaki 119 milyon metreküplük beton üretimimizle biz Avrupa’da birinci sıradaydık. Almanya 42.3 milyon metreküple ikinci. AB ülkelerinin toplam yıllık beton üretimi ise 239 milyon metreküp düzeyinde bulunuyor.

Türkiye’nin tek başına tüm Avrupa’nın yarısı kadar beton ürettiğinin altını çizdi:

- Sektörümüzün yıllık cirosu 7 milyar doları buluyor. 45 bin kişiye istihdam sağlıyoruz.

Türkiye’deki beton üretiminin yüzde 65’ini Türkiye Hazır Beton Birliği üyesi şirketlerin gerçekleştirdiğini kaydetti:

- 450 tesisi bize üye ama bunu yeterli görmüyoruz. Güvenli yapılaşmanın sağlanması için ülkemizdeki tüm firmaların üyemiz olmalarını hedefliyoruz.

Türkiye Hazır Beton Birliği Kalite Güvence Sistemi’ne (KGS) değindi:

- Birliğimize üye olan firmaların standartlara uygun üretim yapması, sürekli habersiz denetimlere tabi olarak “KGS Uygunluk Belgesi” alması, uygun laboratuvar oluşturması, teknik, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, etik kriterleri yerine getirmesini zorunlu tutuyoruz.

“KGS Uygunluk Belgesi”nin önemini ortaya koydu:

- KGS denetiminden geçmiş betonun 100 yıl ömrü vardır. Unutmayalım, deprem öldürmez, çürük binalar öldürür.