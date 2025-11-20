Temettü fark etmedi, ikisi de yüzde 1.018 çıktı

Borsada temettü istikrarın işareti kabul edilir. Düzenli kar payı veren şirketlerin uzun vadede daha öngörülebilir olduğu tartışmasızdır. Bununla birlikte fiyat performansı her zaman bu kalıba uymayabiliyor. Farklı temettü alışkanlıklarına sahip şirketler benzer artışlar kaydedebilmekte. BIST Taş Toprak Endeksi’nde yer alan 25 şirketten 13’ü geçtiğimiz beş yılda en az bir kez kâr payı ödedi. Beş yıllık sürede her sene ödeyen ile sadece 1 kez kâr payı verenin fiyat artışı %1.018 ile aynı oranda gerçekleşti.

Çimento sektöründe faaliyet yürüten Akçansa, geride kalan beş yılda %1.018 yükseliş kaydetti. Şirket, 1997 yılından bu yana her yıl düzenli kâr payı ödedi. Son açıkladığı dokuz aylık mali tablolarında ise geliri %18, dönem sonu kârını da %71 düşürdü. 21 fon, hisseyi portföyünde tutarken, ocakta en yüksek gördüğü 217,80 TL’nin ardından günümüze kadar düşen bir eğilim sergiledi.

Oyak Çimento, son beş yılda %1.017,59 artış kaydeden diğer şirket oldu. Uzun aradan sonra bu yıl ilk defa kâr payı ödedi. Firma, 2000’den 2019’a kadar 2004 hariç her yıl düzenli temettü ödemesi yaptı. Pandemiyle beraber duran kâr payı ödemesi bu yıl tekrar başladı. Bu itibarla temettü geleneğine sahip bir yapısı olduğunu not etmek gerekiyor.

Sektörün en fazla çıkanı

Çimsa, son beş yılda %2.183 yükseldi. Temettü ödeyen çimento firmaları arasında en fazla çıkan şirket, 1997’den 2018’e kadar düzenli kâr payı ödedi. Veri aranın ardından 2022’den itibaren tekrar düzenli temettüye döndü.

ZEYNEP’E SOR

MALİYET DÜŞÜRME Mİ, KOL KESME Mİ?

Maliyet düşürme; verimlilik, kârlılık desteği, rekabet gücü, nakit koruma, uyarlanabilirlik. Sınırlı etki, moral etkisi, geç yansıma, yanlış alan riski.

Kol kesme; Hızlı etki, zararı durdurma, odaklanma, yeniden konumlanma, güvenlik. Geri dönülmezlik, itibar riski, yetkinlik kaybı, yanlış karar riski.

Yeni GES yatırımı devreye girdi. Enerjinin tamamına yakını yenilenebilir kaynaklara döndü

Gen İlaç’ın Yozgat’taki GES’i şirkette ne boyutta bir fayda sağlayacak?/Ahmet Türkoğlu

Ahmet, Yozgat’ta tamamladığı 7,75 MW’lık GES projesiyle Gen İlaç, yenilenebilir enerjiye geçişte önemli bir adım attı. TEDAŞ tarafından kabulü yapılan santral, şirketin mevcut 6,45 MW’lık kurulu gücüyle birleşince toplam kapasiteyi 14,2 MW seviyesine taşıdı. Mevcut kapasite, firmanın elektrik tüketiminin neredeyse tamamının yenilenebilir kaynaklardan karşılanmasını sağlayacak düzeye ulaştı. Bu gelişme, şirketin sürdürülebilirlik hedefl erini güçlendirirken aynı zamanda uzun vadede mali yapısına kalıcı katkı sağlayabilecek nitelikte. GES yatırımları, üretim süreçlerinde enerji maliyetini azaltarak verimliliği artırıyor.

Faaliyet kârını artırdı. Dönem sonu net kârdaki yüksek artışta ise muhasebesel etki belirleyici

Kocaer Çelik’in geliri düştüğü halde nasıl oluyor da kârı büyüyor?/Caner Büyükdere

Caner, Kocaer Çelik’in dokuz aylık dönemde satış gelirleri %1 gerilerken brüt kârını %5, esas faaliyet kârını da %15 artırdı. Gelirdeki yatay seyre rağmen kârlılığını güçlendirdi. Bunda maliyet ve giderleri kontrol altına alabilmesinin etkisi bulunuyor. Net kârı ise %13.604 gibi hayli yüksek bir artış kaydetti. Bunda ise 2024’te 621 milyon TL olan net parasal kaybın 2025’te 216 milyon TL kazanca dönüşmesinin belirleyici faktör olduğu gözleniyor. Şirket, daha verimli bir mali yapı kurmakla birlikte dönem sonu kârdaki yüksek büyümenin kaynağında muhasebesel faktörler olduğunu not etmek gerekiyor. Fiyatı ise son bir yılda %11,09 aşağıda.

YATIRIM FONLARI

OMG fonunun getirisi aşağıda, yönetim ücreti yukarıda

Azimut Portföy’ün yönettiği İkinci Hisse Senedi Fonu (OMG), Ocak 2025’ten bu yana işlem görüyor. Hazirandan itibaren fiyatında daha belirgin bir artış gözlendi. Son iki ayda nakit çıkışı yaşanırken, 18 Kasım itibariyle 80,7 milyon TL para çıkışı gerçekleşti. Büyüklüğü 869,7 milyon TL olan portföyün %89,71’i hisselerden, %6,35’i fonlardan oluşuyor. Portföyde GUBRF, SAHOL, KOZAA, TUPRS ve KCHOL hisseleri bulunuyor. OMG’nin yatırımcı sayısı 502 ve doluluk oranı %66,92 seviyesinde. borsada işlem gören hisse senetlerine ve borsa yatırım fonlarına yatırım yaparak sermaye kazancı hedefl iyor. Son altı ayda %15,49 getiri sağlarken, hisse fonların ortalaması %27,09’un gerisinde kaldı. Yıllık %3,20 yönetim ücreti ile 205 fon arasında ortalama üstü duruyor. Hisse fonlarda ücret %0,50 ile %3,55 arası değişiyor.

TAHVİL

Pınar Süt, %51,86 bileşik faizle 200 milyon

Pınar Süt, 18.11.2025 vade başlangıç tarihli finansman bonosu ihracını tamamladı. Toplam tutarı 200.000.000 TL olan bononun yıllık basit faiz oranı %43,50, bileşik faiz oranı ise %51,86 olarak belirlendi. 70 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 27.01.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı %8,34 düzeyinde.

%43,5 YILLIK BASİT FAİZ

18 Kasım 2025 itibarıyla (TLREF) %39,35 seviyesinde bulunuyor. Buna göre Pınar Süt’ün sunduğu %43,50 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 4,15 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından uygun bir getiri sağlıyor. İhraç, şirketin kısa vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Bono, piyasada TRFPNST12624 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ULUSAL FAKTORİNG

Ayazağa’daki taşınmazını sat-geri kirala yöntemiyle devretti. 5 yıllık kira sonunda geri alacak

Ulusal Faktoring, Sarıyer Ayazağa’daki merkez ofisini 110 milyon TL bedelle satgeri kirala yöntemiyle Pasha Yatırım Bankası’na devretti. 7.130 m2 arsa üzerinde yer alan gayrimenkul, 5 yıl süreyle geri kiralanacak ve vade sonunda mülkiyeti şirkete yeniden geçecek. İşlem, şirketin TL bazlı orta ve uzun vadeli finansman ihtiyacını karşılamak ve likiditeyi artırmak amacıyla gerçekleştirildi. Elde edilecek finansmanla hem kısa vadeli borçlar yapılandırılacak hem de işletme sermayesi desteklenecek. Değerleme raporları, satış bedelini 99-110 milyon TL bandında öngörüyordu. Gerçekleşen tutar bu aralığın üst sınırında kaldı. Sat-geri kirala modeli, şirketin varlıklarını elden çıkarmadan nakit yaratmasını sağlıyor. Ulusal Faktoring dokuz aylık dönemde kârını %35 düşürdü.

GİRİŞİM ELEKTRİK

Kuzey Makedonya’da 34 milyon euroluk iş bağladı. Yıl içinde anlaştığı ikinci büyük proje oldu

Girişim Elektrik, Kuzey Makedonya’nın Negotino bölgesinde anahtar teslim GES ve trafo merkezi inşası işi aldı. Projenin toplam tutarı vergiler hariç 34 milyon euro olduğu ve bunun da yaklaşık 1,66 milyar TL’ye denk geldiği belirtildi. Alınan iş şirketin 2024 yılı cirosunun yaklaşık %8,8’i seviyesinde bulunuyor. Proje, firmanın yurt dışı büyümesine katkıda bulunacak. Projenin önemli bölümü iştirakleri Europower Enerji, Europower World Enerji ve Euromek Elektrik tarafından sağlanacak. Böylece hem katma değer grup içinde kalacak hem de sinerji ile maliyet avantajı sağlanmış olacak. Alınan proje temmuzdaki 70 milyon dolarlık işin ardından ikinci en büyük bağlantı oldu. Girişim Elektrik, dokuz aylık döneme gelirini %10 artırırken, kârını %38 düşürerek 815,7 milyon TL’ye geriletti.

HAREKET PROJE TAŞIMACILIK

Özbekistan'daki santral projesinde 5,6 milyon euroluk ekipman ve ağır kaldırma işi yapacak

Hareket Proje Taşımacılık, Özbekistan’da inşası süren Navoi-3 Doğalgaz Çevrim Santrali Projesi kapsamında ağır kaldırma ve uzun süreli ekipman kiralama hizmeti vermek üzere 5.600.000 euro tutarında bir sözleşmeye imza attı. Söz konusu hizmetin 9 ay süreceği ve projenin bölgesel enerji altyapısında önemli bir rol oynayacağı belirtildi. Enerji santrali projelerinde lojistik ve teknik hizmet sağlayıcıların rolü her geçen gün büyüyor. Ağır kaldırma ve ekipman kiralama gibi yüksek uzmanlık gerektiren alanlarda faaliyet gösteren firmalar, bu tür projeler sayesinde hem yurtdışı gelirlerini artırıyor hem de uluslararası referans portföyünü genişletiyor. Hareket’in bu anlaşması, şirketin Orta Asya pazarındaki etkinliğini artıran bir adım niteliğinde değerlendirilmeli.