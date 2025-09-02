Temettü hisselerinde sırasını bekleyen var

Borsada işlem görüp BIST Temettü 25 kapsamında olan yıllık getirisi yüksek, temettü verimi güçlü ve piyasa değeri büyük şirketler, yatırımcısına farklı boyutlarda değer artışı ve temettü kazancı sağladı. Henüz hareketlenmeyen hisseler ise getiri potansiyeli ile dikkat çekiyor.

Türkiye Sigorta öne çıktı

alan Türkiye Sigorta son bir yılda %62 getiriyle listenin ilk sırasında yer aldı. Şirket 2021 yılından bu yana düzenli nakit temettü ödüyor. Son iki yılda kâr payına ilave bedelsiz hisse de verdi. Gerçekleşen yükselişe rağmen çarpanları makul seviyede duruyor. Türkiye Sigorta’nın hemen ardından Borusan Yatırım %59, Astor Enerji %59, Enka İnşaat %56 artış sağladı. Çimsa ve İş Yatırım da %36 getiriyle takip ediyor

Temettü verimi öne çıkanlar

Temettü verimi yüksek olduğu halde henüz güçlü yükseliş kaydedemeyen Temettü 25 şirketleri de var. Doğuş Otomotiv %17 temettü verimiyle ilk sırada yer alıyor. Hissenin fiyatı Nisan 2024’teki 313,91 TL’nin hayli gerisinde bulunuyor. Son bir yılda performansı negatif bölgede bulunuyor. Türk Traktör ve Anadolu Hayat Emeklilik yıllık getirisi negatif bölgede olan diğer iki firma. Temettü verimliliğinde ikinci sırada yer alan İş Yatırım ise %11 temettü verimi ve yıllık %36 getiriyle öne çıktı.

Piyasa değeri büyükler

Garanti Bankası 605 milyar TL piyasa değeriyle Temettü 25 Endeksi’ndeki en büyük şirket oldu. Koç Holding 465 milyar TL, Enka İnşaat 439 milyar TL, Ford Otosan 392 milyar TL değerle öne çıkan diğer firmalar olarak dikkat çekiyor.

ZEYNEP'E SOR

İHRACAT ORANI MI, NAKİT DÖNDÜRME SÜRESİ Mİ?

İhracat oranı; İhracat oranı; döviz geliri, yeni pazarlar, çeşitlilik, küresel rekabet, teşvikler. Lojistik maliyetler, politik risk, rekabet baskısı, döviz dalgalanması.

Nakit döndürme süresi; sermaye verimliliği, operasyonel güç, risk azaltma, öngörülebilirlik. Satış baskısı, stok baskısı, kâr marjı düşüşü, erteleme riski.

İlk yarıda kârını büyüttü. Yüksek kapasite ve maliyet avantajıyla kârını koruma çabasında

Pegasus kârını güçlü artırdığına göre yıl sonu beklentilerinde hedef büyütme var mı? / Ergün Gürbüz

Ergün, Pegasus, 2025 altı aylık döneminde yolcu talebi ve filo büyüklüğündeki artışla birlikte kapasite beklentisini %14–16’ya revize etti. Ancak yukarı yönlü büyümeye rağmen, birim geliri yönünden orta tek haneli düşüş beklentisine sahip. Havayolu sektörü için kapasite artışı tek başına pozitif görünse de, birim gelirin artırılabilmesi önemli. Altı aylık dönemde gelirini %41 ve dönem sonu kârını %403 artıran Pegasus, kârlılığını yüksek kapasite ve maliyet avantajı üzerinden koruma çabasında. Ancak birim gelir hedefinin aşağı çekilmesi sorun olarak değerlendirilmeli. Yılın ikinci yarısında talebin güçlü şekilde devam etmesi gözlenmeli.

Birbiri ile bağlantılı tarım ve gübre alanındaki iki iştirakini tek çatı altında birleştiriyor

Alarko Holding’in iki şirketini birleştirmedeki amacı nedir? Amaç sadece giderleri azaltmak mı? / Yılmaz Eren

Yılmaz, Alarko Holding, gübre ve tarım alanında faaliyet gösteren iki iştirakini tek çatı altında birleştiriyor. Karara göre Alarko Gübre, bir bütün olarak Alarko Tarım’ın bünyesine dahil edilecek. Tarım ve gübre gibi birbiriyle doğrudan bağlantılı alanlarda faaliyet gösteren iki şirketin birleştirilmesi, genellikle maliyetlerin sadeleştirilmesi, karar alma süreçlerinin hızlandırılması ve idari yükün azaltılması amacına yöneliktir. Şirket, söz konusu hamleyle, tarım alanındaki yapılanmasını daha entegre ve sade bir yapıya dönüştürme eğiliminde olduğunu gösteriyor. Bu tür birleşmeler kaynak kullanımını daha verimli kılabilmekte.

YATIRIM FONLARI

GBL fonu yüksek risk almak istemeyenlere %55 kazandırdı

Azimut Portföy’ün Azimut Pyş Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (GBL), 4,6 milyar TL’lik büyüklüğüyle dikkat çekiyor. Portföyün ağırlıklı kısmı sürekli olarak kısa vadeli kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına ayrılıyor. En büyük payı %44,55 ile finansman bonoları ve %30,59 ile özel sektör tahvilleri oluşturuyor. Ortalama vade 25–90 gün arasında tutuluyor, böylece yatırımcıya likidite avantajı sağlıyor. Doluluk oranı %5,73, pazar payı ise %2,88 seviyesinde bulunuyor. Stratejisi gereği düşük riskli bir yapıya sahip olması, istikrarlı nakit akışı arayan yatırımcılar için seçenek olmakta. Yılbaşından bu yana %33,13 getiri kaydeden fon, bir yıllık dönemde %55,40 ile faiz dalgasından yararlanan bir performans yakaladı. Böylece risk almak istemeyenlere konjonktürden yararlanarak uygun getiri sağladı.

TAHVİL

İnfo Yatırım, %56,04 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

İnfo Yatırım, 28.08.2025 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 500.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %47 olurken, bileşik faizi de %56,04’e denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 89 gün vadeli olup ödeme tarihi 26.11.2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %11,46 olacak.

%47 YILLIK BASİT FAİZ

29Ağustos tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %42,72 seviyesinde bulunuyor. İnfo Yatırım’ın çıkardığı bononun yıllık %47 basit faiz oranı, TLREF’in yaklaşık 4,28 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 29.08.2025 olurken piyasada TRFINFMK2514 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

EGE GÜBRE

Liman işletmesinde ölçek büyütüyor. Siparişini verdiği 16,3 milyon dolarlık vinçleri teslim aldı

Ege Gübre, limancılık faaliyetlerinde kapasite artışı için siparişini verdiği toplam 16,3 milyon dolar tutarındaki dört vincin teslimatını aldı. Ağustos ayında iskeleye ulaşan ekipmanların kurulum ve ön kabul süreci devam ederken, kısa süre içinde devreye alınması planlanıyor. Söz konusu yatırım, şirketin lojistik ve liman hizmetlerinde kapasiteyi güçlendirmeyi hedefl iyor. Liman vinçleri ve saha istif makineleri, özellikle dökme yük ve konteyner taşımacılığında işlem hızını artırarak operasyonel verimlilik sağlıyor. Türkiye’de büyüyen dış ticaret hacmi, lojistik altyapıya yapılan yatırımları daha da önemli hale getiriyor. Modern vinçler, kapasiteyi artırırken gemi bekleme sürelerini azaltacak. Ege Gübre liman işletmeciliğinde ölçek büyütmek istiyor.

ARD GRUP BİLİŞİM

Bilişim firmasını bünyesine dahil etmek istiyor. Daha geniş müşteri ağına ulaşmayı hedefliyor

ARD Bilişim, ürün çeşitliliğini artırmak ve yeni pazarlara açılmak amacıyla İntron Bilişim’i şirket bünyesine almak istiyor. Hedef doğrultusunda birleşme görüşmelerine geçti. İntron, kamu kurumları, savunma sanayi ve büyük ölçekli şirketlere sunduğu veri merkezi, altyapı, güvenlik ve yapay zekâ çözümleri ile dikkat çekiyor. Firma, söz konusu teknolojiyi bünyesine dahil ederek daha geniş bir müşteri ağına hitap etmeyi amaçlıyor. Bilişim sektörü, kamu ve özel sektörün artan dijitalleşme yatırımlarıyla hızlı büyüyor. Sistem entegratörlüğü ve yazılım çözümleri, özellikle siber güvenlik, yapay zekâ ve büyük veri alanlarında yoğun talep görüyor. ARD Bilişim’in İntron Bilişim ile birleşmesi, şirketin ölçeğini büyütmesinin yanı sıra sektördeki konumunu da güçlendirecektir.

MLP SAĞLIK

İstanbul’daki hastaneyi satın aldı. Kapasitesini artırarak hitap ettiği alanı genişletiyor

MLP Sağlık, İstanbul’da faaliyet gösteren Özel Medistanbul Hastanesi’nin ruhsatını devralarak bünyesine dahil etti. Hastanenin ismi de Özel Medicalpark Tem Hastanesi olarak değişti. 35.000 m2 kapalı alana ve 62 yatak kapasitesine sahip hastanenin, yeni ruhsat düzenlemeleriyle 150 yataklı bir yapıya dönüştürülmesi planlanıyor. Özel sağlık hizmetlerin önde gelen firmalarından olan MLP Sağlık, özellikle büyük şehirlerdeki hastane ağını genişleterek büyümesini sürdürüyor. Yatak kapasitesi artışı, yalnızca hasta kabulünü artırmakla kalmıyor, aynı zamanda daha fazla uzmanlık dalında hizmet verme imkânı sağlıyor. İstanbul gibi yoğun talebin olduğu bir merkezde bu tür yatırımlar, sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini artıran önemli adımlar arasında yer alıyor.