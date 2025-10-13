Temettü yetersiz kaldı ancak biri %51’i geçti

Borsada düzenli ve yüksek oranda kâr payı dağıtan ilk 25 hisse Temettü 25 Endeksi’nde yer alıyor. Çoğunlukla bu endeksteki hisseler, yatırımcısına hem hisse değer artışını hem de nakit temettü gelirini birlikte sunma özelliğine sahip. Ancak yılbaşından bu yana durum pek de böyle değil. Temettü 25 hisselerinden 15’inin fiyatı geriledi. Yükselen hisse sayısı 10’da kalırken bunun da sadece beşi %10 ve üzeri bir performans sergiledi. Yüzde 51 getiriyi ise sadece bir hisse geçebildi.

Temettü 25 Endeksine dahil Enka İnşaat, düzenli temettü ödemesi ile öne çıkıyor. Şirket sonuncusu 8 Ekim’de olmak üzere bu yıl üç ödeme gerçekleştirdi. Hissenin fiyatı uzun vadede yükselen bir eğilim sergilerken yılbaşından bu yana artış %51,24 oldu. Firma, aldığı büyük işlerle dikkat çekiyor. Son olarak Irak Basra Bölgesinde Merkezi İşleme Tesisi’nin yapım işini 1 milyar doları aşan bedelle üstlendi. Endeks kapsamında bulunan Tofaş Otomobil’in yılbaşından bu yana değer artışı ise %42,68 seviyesinde. Geçtiğimiz nisan ayından bu yana yükselse de Temmuz 2024’te ulaştığı 330,02 TL’nin gerisinde. Altı aylık dönemde gelirdeki artışa rağmen dönem sonunda kârını %73 düşürdü.

İki hisse %20 üstü geriledi

Düzenli temettü ödeyen Coca Cola İçecek ve Türk Traktör yılbaşından bu yana sırasıyla %20,11 ve %20,55 geriledi. Her iki şirketin de yılın ilk yarısında hem gelir hem de kârında düşüş gözlenirken Türk Traktör’ün mali performansı daha dramatik görünüyor. Her iki hissede de mevcut seviyelerde taban oluşturma çabası öne çıkıyor.

ZEYNEP’E SOR

ALT PAZAR MI, ANA PAZAR MI?

Alt Pazar; fırsat, erişilebilirlik, çeşitlilik, büyüme ihtimali. Likidite sorunu, dalgalanma, şeffaflık eksikliği, yüksek risk, sürdürülemezlik.

Ana Pazar; orta ölçek, potansiyel, fiyat fırsatı, çeşitlilik, ilgi. Değişen likidite ve volatilite, kırılganlık, sınırlı raporlama riski, belirsizlik.

Ağustosun başında toplu geri alım yaptı. Ay bitmeden maliyetin altında parça parça sattı

Kuyaş Yatırım’ın hissesindeki düşüşte geri alınan payların satılmasının etkisi var mı? / Cemal Açıkgöz

Cemal, ağustosun başında Kuyaş Yatırım%7’ye denk gelen 28 milyon adet hisseyi 55,60 TL’den geri aldı. Bu denli yüksek alımın tek seferde gerçekleştirilmesi yatırımcıya güven verme amacı taşıdığı düşünülse de akabinde ay sonu ve devamında eylül ayı içinde aldığını satması bu düşünceyi sorgulatıyor. Dahası satışların ağırlıklı kısmının maliyetin altında gerçekleştirilmesi tereddütü destekleyen gelişmeler olarak öne çıkıyor. Hissenin fiyatı 4 Temmuz günü en yüksek 72 TL’yi görürken sonrasında sürekli düşen eğilim sergiledi. Firmanın maliyetinin altında satışları ise düşüşü durdurmak bir yana destekler niteliğe bürünmesine yol açtı.

Altı aylıktaki gelir, açıklanan yeni işlerin gerisinde. Tahsilat oldukça mali tablolara yansıyor

Yeo Teknoloji nasıl oluyor da sürekli yeni iş açıkladığı halde zarar ediyor? / İhsan Günay

İhsan, yılın ilk yarısında gelirini %3 düşüren Yeo Teknoloji, esas faaliyet kârını %52 geriletti. Dönem sonunda finansman giderleriyle zarara döndü. Oysaki açıklamalarına bakıldığında ekim itibariyle yıl içinde 9,5 milyar TL’ye ulaşan yeni iş bağlantısı gerçekleştirdiği görülüyor. Tutar, 2024 yıl sonu satışlarının üzerinde olmasına rağmen, bilanço tarafında gelirde artış sağlamadığı gibi kâra da çevirmedi. Kuşkusuz bunda yeni iş bağlantılarının hemen gelir tablosuna yansımamasının etkisi bulunuyor. İmzalanan sözleşmelerin teslimata dayalı olması gelir ayağının proje ilerledikçe gerçekleşmesine ve geride kalmasına sebep oluyor.

YATIRIM FONLARI

TCA fonuna ilgi artarken getirisi ortalama altı

Ziraat Portföy’ün yönettiği Altın Katılım Fonu (TCA), son iki ayda hızlı bir artış ile 53,7 milyar TL büyüklüğe ulaştı. Portföyde gözlenen sınırlı para çıkışı son iki ayda nakit girişine döndü. Portföyün %56,51’i kıymetli maden kamu kira sertifikalarına, %27,78’i doğrudan kıymetli madenlere, %7,17’si de altına dayalı borsa yatırım fonlarına ayrılmış durumda. Yatırımcı sayısı 50.128’e yükselirken, doluluk oranı %26,69 ve pazar payı %18,65 seviyesinde. Artan ilgiyle birlikte güçlü konumunu koruyor. Portföyün ağırlığı altın ve altına dayalı enstrümanlara yatırım yaparak faizsiz esaslara uygun getiri amaçlıyor. Son altı ayda %46,63 getiri sağlarken, altın fonları ortalaması da %48,94 oldu. Yıllık %1,20 yönetim ücreti ile en düşük yedinci fon. Kategorideki 35 fonun ücreti %0,30 ile %2,10 arası değişiyor

TAHVİL

Garanti Filo, %44,66 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Garanti Filo, 09.10.2025 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 300.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %40,50 olurken, bileşik faizi de %44,66’ya denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 180 gün vadeli olup ödeme tarihi 08.04.2026 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %19,97 olacak.

%40,5 YILLIK BASİT FAİZ

10 Ekim tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %40,23 seviyesinde bulunuyor. Garanti Filo’nun çıkardığı bononun yıllık %40,50 basit faiz oranı, TLREF’in yaklaşık 0,27 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için makul bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 10.10.2025 olurken piyasada TRFGFYH42611 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

EBEBEK

Fizibilite çalışmalarını tamamlayarak yurt dışına yöneldi. İlk mağazasını Erbil’de açıyor

Ebebek Mağazacılık, Kuzey Irak pazarına giriş için başlattığı fizibilite sürecinde somut bir adım attı. Erbil’de açacağı ilk mağaza için sözleşmeyi imzaladığını duyurdu. 2026’nın ilk çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanan mağaza, Ebebek’in yurt dışındaki ilk fiziksel satış noktası olacak. Şirket, Türkiye’de bebek ürünleri perakendeciliğinde geniş mağaza ağına sahip bulunuyor. Ebebek, uluslararası piyasalarda genişleme hedefi doğrultusunda Orta Doğu pazarına yönelmiş görünüyor. Bu çerçevede Erbil, Süleymaniye ve Duhok’u kapsayan fizibilite çalışmaları, bölgesel talep, demografik yapı ve lojistik avantajlar doğrultusunda şekillendiriliyor. Hayata geçecek yurt dışı mağaza açılışı, şirketin uzun vadeli büyüme planlarında yeni bir evreye geçildiğini işaret ediyor.

HALKBANK

Dokunulmazlık savunmasını mahkeme kabul etmedi. Uzlaşma görüşmeleri ise olumlu ilerliyor

Halkbank’ın ABD’deki ceza davası kapsamında yaptığı temyiz başvurusu, ABD Yüksek Mahkemesi tarafından reddedildiği belirtildi. Daha önce İkinci İstinaf Mahkemesi, bankanın “teamül hukuku çerçevesinde dokunulmazlık” talebini 2024 yılında reddetmişti. Banka da bunun üzerine temyiz yoluna başvurmuştu. Alınan son karar ile dosya ilk mahkemeye gönderilecek ve yargı süreci devam edecek. Söz konusu dava, ABD’nin yaptırım ihlalleri bağlamında ilerliyor. Bankanın dokunulmazlık zemininde yürüttüğü savunma, üst mahkeme tarafından karşılık bulmadı. Bununla birlikte Halkbank, ABD ve Türkiye arasındaki mutabakatlar çerçevesinde hukuki bir uzlaşma zemini yakalamaya yönelik girişimlerin olduğunu belirtti. Açıklamada sürecin olumlu yönde devam ettiği ayrıntısı paylaşıldı.

CVK MADEN

Mahkemenin iptal kararını temyiz etti. Kararın gerekçesine göre yeni ÇED raporuda yolda

CVK Maden, Sarıalan Altın İşletmesi Projesi kapsamında idare mahkemesinin verdiği ÇED iptal kararının ardından süreci revize ederek yeni başvurusunu gerçekleştirdi. Böylece bir yandan temyiz sürecine yönelirken diğer yandan kararın gerekçesine uygun yeni başvurusu da yapmış oldu. Madencilikte ÇED süreçleri, özellikle altın madeni gibi çevresel hassasiyet barındıran projelerde yatırım takvimi açısından belirleyici oluyor. Mahkeme iptallerinin ardından revize başvuru yapılması, şirketin projeye devam etme iradesini gösteriyor. Bu aynı zamanda idari süreçlerin yeniden başlatılması anlamına da geliyor. Firmanın mevcut girişimi aynı zamanda projeye yönelik kararlılığının göstergesi olarak nitelendirilmeli. Bu itibarla gecikme olsa da yönelimde değişim söz konusu değil.