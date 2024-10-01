Temettüde ağırlığı olanlar ortalama %62 kazandırdı

Temettü Endeksinde ağırlığı yüksek 6 hisse 9 ayda ortalama yüzde 62 ile enflasyon üzeri kazandırdı. Dolar ve euroda yatay seyir sürüyor. TLREF yüzde 48,40 seviyesinde. Düşüşün sürmesi halinde yatırımcı tercihlerinde değişim gündeme gelmesi beklenmeli.

Temettü Endeksi’nde ağırlığı yüksek 6 hisse 9 ayda ortalama yüzde 62 prim yaptı. Enflasyonun üzerinde gerçekleşen getiri, yatırımcıları memnun etti. Bim Mağazalar, Akbank, Turkcell, İş Bankası (C), Sabancı Holding, Koç Holding hisselerinde oluşan yüksek getiriler ve değerleme oranlarının hâlâ makul seviyelerde olması hisselere yönelik beklentilerin korumasına neden oluyor. BİM Mağazalar, yüzde 13,23 ile Temettü 25 Endeksi’nde ağırlığı en yüksek hisse konumunda. Akbank’ın endeksteki ağırlığı ise yüzde 12,53. BİM Mağazalar, açıkladığı bilanço sonrası satış baskısıyla karşılaşsa da İş Yatırım tavsiyesini 602,46 TL ile korudu. Ak Yatırım, hedef fiyatını 795 TL ve tavsiyesini “endeks üstü getiri” olarak açıkladı.

Hissenin fiyatının 495 TL olduğu düşünüldüğünde yatırımcılar için hâlâ getiri potansiyelinin sürdüğü görülüyor. Dolar ve euroda yatay seyir devam ediyor. Dolar/TL kuru 34,17 TL ve euro/TL kuru 38,28 TL seviyesinde bulunuyor. Türkiye’nin kredi risk primi 268 seviyesinde. Dolar Endeksi’nin 100,36’da olması ve zayıf bir seyir izlemesi kurdaki yukarı yönlü hareketleri de sınırlıyor. TLREF 23 Eylül’den bu yana %50’nin altında seyrediyor, oranı %48,40 seviyesinde bulunuyor. Yıllık TÜFE ise %51,95 düzeyinde. TLREF’teki gerilemenin sürmesi yatırımcıların TL varlıklara alternatif aramasına neden olabilir. Neticede reel faiz alamayan yatırımcılar alternatif arayışına yönelecektir.

ZEYNEP’E SOR

ÖZSERMAYE Mİ, YABANCI KAYNAK MI?

Özsermaye; düşük risk, finansal sağlamlık, kâr paylaşımı, yönetim özerkliği. Getiri bölüşümü, yavaş finansman, hisse seyrelmesi, beklenti.

Yabancı kaynak; hızlı finansman, getiriyi büyütme, kontrolü koruma, kaldıraç etkisi. Geri ödeme, faiz, likidite riski, finansal baskı, imaj.

Enflasyon muhasebesi net kârdaki düşüşü büyüttü. Yılın ikinci çeyreğinde veriler daha iyi

Oyak Çimento yükselir gibi yapıyor ama sonra yine geri geliyor. Yorumunuz nedir?/Hakan Durna

Hakan, Oyak Çimento geride kalan bir yılda zirvesinde yatay bir seyir izliyor. Öncesinde ise güçlü bir çıkış sergilediğini göz ardı etmemelisin. Eylül 2021’de en düşük 6,32 TL’den işlem görürken iki yıl sonra Eylül 2023’te 88,90 TL’ye kadar yükseldi. Yaşanan çıkışın ardından şimdilerde mevcut seviyeleri hazmettiğini söylemek pek de yanlış olmaz. Şirket, bu yılın ilk yarısında ise gelirini sadece %1 artırdı ve dönem sonu net kâr düşüşü %59’u buldu. Esas faaliyet kârındaki %6 gerilemeye rağmen enflasyon muhasebesi dönem sonunda kârdaki düşüşü büyüttü. Şirketin yılın ikinci çeyreğinde gelir ve kârda daha iyi bir performans sergilemesi olumlu.

Küresel TV üreticisinden pay alacak. Gelirini büyütmek istiyor. Alımın netleşmesi görülmeli

Vestel hakkında gelen güzel haberlere rağmen neden zirvesinin çok gerilerinde duruyor?/Barış Ayyıldız

Barış, Vestel sektöründe önemli bir firma. Yakın zamanda TV sektöründeki rekabet gücünü artırmak ve küresel pazarda daha etkili olmak için sektörün güçlü şirketlerinden VIDAA Internatıonal’dan %4,64 oranında pay almak için iyi niyet mektubu imzaladı. VIDAA, TV işletim sistemi ve yayın platformunda %8’lik pazar payına sahip bulunuyor. İş birliğinin şirkete ne boyutta katkı sağlayacağı ise bu aşamada belirsiz. Öncelikle pay alım işleminin gerçekleştiğini gözlemek gerekiyor. Olası iş birliğinin Vestel’e katkısının ne boyutta olacağına dair işaretlerin somutlaşabilmesi, hisseye ilginin de güçlenmesinde önemli bir faktör olacaktır.

YATIRIM FONLARI

Ata Portföy’ün kurduğu AAV Fonu yılbaşından bu yana %47,20 değer kazandı

AAV İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu, toplam portföy değerinin en az %80’ini yerli hisse senetlerinde değerlendiriyor. Yılbaşından bu yana %47,20 performans sergiledi. Son 1 ayda ise %0,22 yükseldi. Fonun portföyünde ağırlıklı olarak Bim Mağazalar, Akbank, Tav Havalimanları, Turkcell ve Migros hisseleri yer alıyor. Yakın zamanda Migros, Aksa Enerji, Tüpraş, Alarko Holding ve THY hisselerinden alım yaptı. Koç Holding, Aygaz, Sabancı Holding, Anadolu Holding ve Anadolu Efes hisselerinden ise satışta bulundu.

Ata Portföy’ün kurduğu fonun, risk düzeyi 6 seviyesinde. Yıllık yönetim ücreti %2,25 olurken 6.847 yatırımcısı bulunuyor. Alış valörü 1 ve satış valörü 2 olan fonun toplam değeri 1.908.476.787 TL. Dolaşımdaki pay adedi 39.593.229 olurken yüzde 26,40 doluluk oranına sahip. Fonun, %1,10 pazar payı bulunuyor.

TAHVİL

Beyaz filo, %64,29 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Beyaz Filo, 26.09.2024 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 15.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %54 olurken, bileşik faizi de %64,29’a denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 122 gün vadeli olup ödeme tarihi 27.01.2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %18,05 olacak. Diğer taraftan 27 Eylül tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %48,40 seviyesinde bulunuyor.

%54 YILLIK BASİT FAİZ

Beyaz Filo’nun çıkardığı bononun yıllık %54 basit faiz oranı, TLREF’in 5,6 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 27.09.2024 olurken, vade tarihi 27.01.2025 olacak. Bono piyasada TRFBFOK12511 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

MİA TEKNOLOJİ

İtalyan firma ile iş birliğini geliştiriyor. Avrupa’daki fonlardan yararlanmak istiyor

Mia Teknoloji, IoT ve Edge Computing alanındaki inovatif çözümleriyle tanındığını belirttiği İtalyan firması Tera ile stratejik bir iş birliği için İyi Niyet Anlaşması imzaladığını duyurdu. Anlaşma, enerji, yapay zeka, uzay ve havacılık gibi çeşitli alanlarda yeni projeler geliştirilmesini amaçlıyor. İş birliği, özellikle Avrupa Birliği fonlama programlarına odaklı olacak. İş birliği çerçevesinde Dünya Bankası, Asya Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası gibi uluslararası projelerde avantaj elde etmek istiyor. Açıklamada Tera’nın akıllı binalar, enerji ve Endüstri 5.0 sektörlerinde IoT tabanlı çözümler sunan Edge Computing teknolojilerinde yenilikçi yaklaşımları olduğu ifade edildi. İş birliğiyle Mia Teknoloji’nin fonlu projelerdeki konumu güçlenecek.

OBA

Türkiye ve Mısır’daki firmalarla anlaştı. Fason üreterek satış kaybını telafi edecek

Oba Makarnacılık, Sakarya Hendek’teki tesisinde meydana gelen patlama sonucu oluşan üretim hatlarındaki hasarın oluşturacağı eksik kapasiteyi gidermek amacıyla çözüm geliştiriyor. Şirket, hem Türkiye’de hem de lojistik ve işçilik maliyetleri açısından avantajlı olduğunu belirttiği Mısır’da bulunan toplamda 5 ayrı tesiste fason üretim yaptıracak. Konuyla ilgili sözleşmeler imzalandı. Anlaşmalar, şirketin üretim kapasitesini eksiksiz sürdürebilmesine olanak tanıyacak. Bu şekilde üretim faaliyetlerinde herhangi bir ciro kaybı yaşanmaması sağlanacak. Şirket, fason üretim yoluyla hem satışlarındaki devamlılığı sağlamayı hem de üretim hacmini korumayı hedefliyor. Firma, yılın ilk yarısında gelirini %9 büyütürken net kârını %242 artırarak 314,6 milyon TL’ye çıkardı.

SEĞMEN

Dondurulmuş ürün çeşidini artıracak. Kapasitesini büyütürken teşvikten yararlanacak

Seğmen Kardeşler, dondurulmuş ürün çeşitliliğini artırmak ve yeni pazar fırsatlarını değerlendirmek amacıyla Afyon’da bulunan Meyve ve Sebze İşleme ile Soğuk Hava Tesisinde kapasite artırımına gidecek. Söz konusu yatırımla birlikte meyve ve sebze işleme kapasitesinin 2,7 katına çıkarılması ve soğuk hava depolama kapasitesinde de artış sağlanması hedefleniyor. Gerçekleştirilmesi düşünülen yatırımın toplam maliyeti yaklaşık 43.719.000 TL olurken, 2024’ün son çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. Açıklamada yatırımın Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında olduğu ve gerçekleştirilecek alımların da teşvik içerisinde değerlendirileceği ifade edildi. Firma, 2024’ün ilk yarısında gelirini %17 düşürerek 777,5 milyon TL’ye geriletti. Kârı da %20 azalarak 46,9 milyon TL’ye düştü.