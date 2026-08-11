Tera Grubu, Solingen’de 72 odalı otel, Beykoz’da villa konut projesi geliştirdi

Hasan Peker, Türkiye, İngiltere, Almanya, İspanya ve Hollanda’da projeler gerçekleştirmeyi başarmış, geçmişinde (1990’larda) aktif siyaset de bulunan iş insanlarımızdan… Vaktiyle tarım ve gıda sektöründeki yatırımlarından kazandıklarıyla satın aldığı arsalarda gerçekleşen gayrimenkul projelerinden ‘Peker GYO’ doğdu ve halka açıldı. Bu şirketi geçen yıl Tera Grubu’na satan Hasan Peker o satıştan elde ettiği gelirin de büyük katkısıyla, Temmuz ayında Kartonsan’ı satın aldı. Peker, halen Slovenya’da ‘tarım robotları’ üreten bir fabrikanın da yüzde 50 ortağı ve önümüzdeki dönemde işlerini büyütmeyi planlıyor.

Geçtiğimiz hafta, Tera Grubu Gayrimenkul Direktörü Serkan Karakaş ve Peker GYO Genel Müdürü Ramazan Işık ile buluştuk. İkisi de Peker GYO’nun Tera’ya satışından sonra isim değişikliği için gerekli müracaatların yapıldığını ancak bürokratik işlemlerin devam ettiğini belirti. Ramazan Işık, eski patronuyla ilgili “Hasan Bey, 30 yıl önce tarımla başlamış, gıda, un fabrikaları kurmuş. İstanbul’da aldığı arsalarda konut projeleri geliştirmiş. Anthill, Bomonti Business Center, Nef22, Sultan Makamı vb projeler… Sonra GYO kuruyor, 2018’de halka açıyor. Almanya’da da konut projelerine başlıyor, yapıyor ve satıyor. 2019’da Düsseldorf’da büyük bir arsa alıyor, otel yatırımına başlıyor. 2023’te Düsseldorf’un en büyük otelini açıyor. 431 odalı, yanına üç katlı Business Center inşa ediyor. Oteli Holiday Inn işletiyor. Fuar merkezine ve hava limanına çok yakın. Almanya’da başka projeleri de oluyor. Sonra İspanya’da villa projeleri yapıyor, Hollanda’da projeler yapıyor. 2025’te Peker GYO’yu Tera Holding’e satıyor. Almanya’daki otel de Tera’ya geçti. Şimdi bir otel inşaatı da Solingen’de devam ediyor. Bir konut projesi ve başka projeler de var Almanya’da ki onlar da GYO içinde.”

“Plazayı alalım derken GYO’yu aldık"

Tera Grubu Gayrimenkul Direktörü Serkan Karakaş ise “Tera olarak şimdi bütün inşaat işlerimizi Peker GYO altında topluyoruz. Tera GYO olmak için başvuru yapıldı ve onay bekliyoruz” diyerek giriyor söze. Yeni villa projeleri, veri merkezleri, teknoloji kampüsleri ve lojistik tesisler inşa edeceklerini belirtiyor. Karakaş ve Işık’ın verdiği bilgilere göre Peker GYO’nun aktif büyüklüğü yaklaşık 21 milyar liraya ulaşmış durumda ve piyasa değeri de 70 milyar liranın üzerinde. Sadece Almanya yatırımlarının değeri 130 milyon Euro olarak hesaplanıyor. İspanya yatırımları ise 5 milyon Euro değerinde. Bu arada Almanya Solingen’de yeni bir otel inşası da sürüyor. Bu otel 72 odalı olacak ve 2027 Ocak ayında hizmete alınacak.

Beykoz’da 70 villalık Tera Orman

İstanbul’da inşaatı devam eden projesi Tera Orman Beykoz, geniş orman alanlarına komşu çok özel bir lokasyonda bulunuyor. 30 bin metrekare arsa üzerinde 70 villadan oluşuyor. Çevreyle uyumlu mimari anlayışıyla öne çıkan projede, özel bahçeler ve ortak kullanım alanlarıyla yaklaşık 16 bin metrekarelik peyzaj alanı bulunuyor. 2+1 teras dubleks, 3+1 bahçe dubleks ve 4+1 müstakil villa tipleriyle dikkat çeken projede villalar 55 milyon liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Yüzde 10 peşinat ile 36 aya varan vadeli ödeme seçenekleri sunuluyor. Peker GYO Genel Müdürü Ramazan Işık bu projenin 1,5 milyar liralık bir yatırım olacağını belirtiyor ve “Önümüzdeki dönemde de yaşam kalitesini öne taşıyan, mimari değeri yüksek ve sürdürülebilir projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Tera olarak sektöründeki varlığımızı proje sayısıyla değil, ürettiğimiz değerin niteliğiyle tanımlamak istiyoruz” dedi. Tera Grubu Gayrimenkul Direktörü Serkan Karakaş ise Tera’nın finans ve yatırım alanındaki deneyimini gayrimenkul geliştirme sektörüne taşıdığını belirterek “Gayrimenkulü yalnızca bir yatırım alanı olarak değil, şehirlerin gelişimine ve yaşam kalitesine katkı sağlayan stratejik bir alan olarak görüyoruz” diye konuştu