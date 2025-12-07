TFF uyuyor, savcılık yakalıyor!

Bahis ve şike operasyonunda son durum nedir?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamanın kısa özeti şu:

-Kendi takımlarının maçına bahis oynadıkları tespit edilen ve aralarında Galatasaray Spor Kulübü futbol takımının profesyonel futbolcusu Metehan Baltacı’nın bulunduğu toplam 27 futbolcu…

-Ayrıca… Fenerbahçe Kulübü Profesyonel Futbolcusu Mert Hakan Yandaş…

Ankaraspor Kulüp Sahibi Ahmet Okatan… Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu…

Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ve 2 antrenörünün de bulunduğu tespit edilen 5 şahıs…

Adanademirspor Kulübü eski başkanı Murat Sancak…

Eski futbol hakemi ve halen spor yorumcusu Ahmet Çakar ve eşi…

Üst klasman hakemi Zorbay Küçük olmak üzere 7 şahıs…

Bugünkü konumuz, kendi takımlarının maçına bahis oynadıkları tespit edilen ve aralarında Galatasaraylı Metehan Baltacı’nın da bulunduğu toplam 27 futbolcu…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklaması çok net…

27 futbolcu, kendi takımlarının maçına bahis oynamış…

Evet, kendi takımlarının maçına bahis oynamışlar…

Yani, kabul edilebilir bir bahis değil bu…

Suç…

Hem, Türk Ceza Kanunu çerçevesinde suç teşkil ediyor, hem de Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Disiplin Talimatı çerçevesinde de suç teşkil ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı işte bu doğrultuda 27 futbolcuyu gözaltına aldı.

Gerekli soruşturma çerçevesinde yüce yargı gerekeni yapacak.

Bu 27 futbolcu hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri çerçevesinde karar verilecek.

Dediğim gibi yüce yargı karar verecek.

Peki, TFF mevzuatı çerçevesinde, kendi maçlarına bahis oynayanlara verilmesi gereken ceza ne?

Söyleyeyim… Profesyonel Futbol Disiplin Talimatının 56. maddesi gereği sürekli hak mahrumiyeti…

Yani ömür boyu spordan men…

Evet… Ömür boyu spordan men…

Üstelik öyle bir hak mahrumiyeti ki bu, FIFA kuralları gereği dünyanın hiçbir yerinde lisanslı olarak futbol oynayamazlar.

Yani, üste para verseler, Afganistan’da ya da Surinam’da bile lisanslı top koşturamazlar.

Peki… Anlı şanlı Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verilen bu 27 futbolcu için geçen ay ne ceza verdi.

Yazıyorum….

9’una 45 gün hak mahrumiyet…

5’ine 3 ay hak mahrumiyeti…

4’üne 6 ay hak mahrumiyeti…

5’ine 9 ay hak mahrumiyeti…

4’üne 12 ay hak mahrumiyeti…

Evet… Şaka gibi…

Daha doğrusu korkunç bir durum…

Disiplin talimatı gereği sürekli hak mahrumiyeti cezası alması gereken bu 27 futbolcuya sadece 45’er gün, 3’er ay, 6’şar ay, 9’ar ay ceza verildi.

Lütfettiler de, sadece 4’üne 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdiler.

TFF Disiplin Talimatının 56. maddesinin ilgili bölümünü aynen yazıyorum:

‘Müsabakanın sonucunu veya sürecini hukuka veya spor ahlakına aykırı şekilde etkilemek yasaktır.

İhlalleri gerçekleştiren kişilere sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir.’

Konuyu biraz açayım.

Kendi takımlarının maçına bahis oynayan futbolcuları bir tarafa bırakalım…

Sade vatandaş gibi, normal bahis oynayan futbolculara verilmesi gereken ceza bile 3 ay ila 12 ay arası olması gerekirken…

Bizim anlı şanlı TFF’nin, anlı şanlı beyefendileri, kendi maçlarına bahis oynayanlara bile 3 ayı, 6 ayı yeterli gördüler.

Ne diyeyim, TFF!

Adaletin batsın…

Bu mu sizin hak, hukuk, eşitlik anlayışınız!

Hoşgörünüze sığınarak şu hatırlatmayı yapmak istiyorum.

Her türlü disiplin suçlarında, TFF Hukuk Müşavirliği soruşturmayı yapar, raporu hazırlar, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararı verir, Tahkim Kurulu da mevzuat çerçevesinde onaylar ya da indirim yapar...

Yani TFF’nin bu sürecini, adli yargıdaki süreç gibi Savcılık, Mahkeme ve Yargıtay olarak tanımlayabiliriz

Şimdi bu aşamada TFF Hukuk Müşavirliği’ne sormak gerekiyor.

Bu nasıl inceleme ve soruşturma!

Nasıl görmediniz, kendi maçlarına bahis oynayan 27 futbolcuyu!

Bu kara tabloyu görmeyeceksiniz de neyi göreceksiniz!

Tüm incelemeleri, soruşturmaları ve raporları bugüne kadar böyle mi hazırladınız.

Böyle hazırladıysanız, yanmışız biz…

Yanmış, Türk futbolu!!!

Peki, şimdi ne olacak?

Bir kişi, aynı suçtan 2 kere yargılanamaz…

TFF mevzuatında ‘yeniden yargılama’ maddesi var ama bu konu kanaatimce bu kapsama girmez.

Çünkü yeniden yargılama için yeni delillerin ortaya çıkması gerekir.

Öyle de bir durum yok…

Artık geçmiş olsun!

Lafı uzatmayayım…

Bir kez daha, adaletin batsın TFF…

Gücünüz ancak zayıf insanlara yetiyor.

Norveç Ligi ya da İngiltere Ligine 50 kuruşluk, 4 liralık, 7 liralık bahis oynayan onlarca hakemi anında bitirmenize rağmen…

Kendi maçına bahis oynayan futbolculara minimum cezalar verdiniz, geçiştirdiniz.

Eyyyy TFF… Bir kez daha yazıklar olsun!

TFF Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu…

Türk halkı ve Türk futbolu sizden önemli ve gerçek icraatlar bekliyordu…

Yanıldık…

TFF, bu bahis soruşturması sürecinde adil olamadı, olamamaya da devam ediyor…

Bakalım yarınlarda neler yaşayacağız.

Hep beraber takip edeceğiz.

“Futbolda temiz eller operasyonu” bir kez daha hayırlı olsun.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bu soruşturmayı son derece titiz bir şekilde sürdürdüğünü ve basın bültenlerinin yanı sıra basın toplantısı ile de kamuoyunu en iyi şekilde aydınlattığını belirtmekte yarar var.

Her soruşturma gibi gizli olması gereken bu soruşturma TFF tarafından ihlal edilse de…

TFF, adeta davul zurna çala çala ve yakın gördüğü kişilere haber salarak sözde soruşturma yapsa da…

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tüm titizliğiyle görevine devam ediyor.

Son sözüm şu olsun:

Kirli olan futbol liglerimiz, dileriz en iyi şekilde temizlenir.