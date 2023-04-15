THY’nin Türkiye’ye katkısı 143.9 milyar dolara çıkacak, dünyanın 59’uncu büyük ekonomisi olacak

TÜRK Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Ahmet Bolat, 2005 yılında şirkette Yatırım Yönetimi Başkanlığı görevine atandığında 1982 yılını anımsadı:

-1982 yılında ABD’ye Stanford Üniversitesi’ne yüksek lisans için giderken THY o dönemde Atlantik uçuşu yapamıyordu. THY, o yıllarda “butik havayolu” şeklinde tanımlanıyordu.

Prof. Bolat, Ocak 2022’de THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı görevine atandığında ulaşmak istediği hedefi şu sloganla ortaya koydu:

Butikten Zirveye (2003, 2023, 2033)…

Prof. Ahmet Bolat ile Genel Müdür Bilal Ekşi, Genel Müdür (mali) Yardımcısı, Yönetim ve İcra Komitesi Üyesi Doç. Murat Şeker, Genel Müdür Yardımcıları Ahmet Olmuştur, Kerem Sarp, Levent Konukcu, Abdulkerim Çay, Kerem Kızıltunç, Turhan Özgen ve Basın Müşaviri Yahya Üstün’ün eşlik ettiği iftarda buluştuk.

Prof. Bolat, “Butikten Zirveye” başlığıyla THY’nin 20 yılda ulaştığı düzeyi, gelecek 10 yılda hedefledikleri noktayı anlattı:

Uçak Sayısı: 2003 yılında 65 uçağımız vardı. 2023’te 435 uçaklık filoya sahip olacağız. 2033’te 813 uçağa ulaşacağız.

Yolcu Sayısı: 2003’te yolcu sayısı 10.4 milyondu. 2023’te 85 milyonu aşacağız. 2033’te 171 milyon yolcuya hizmet vermeyi planlıyoruz.

Arz, Koltuk, Kilometre (AKK): 2003’te 24 milyar idi. 2023’te 235 milyarı aşacağız. 2033’te 492 milyarı yakalayacağız.

Dış Hat Nokta: 2003’te yurt dışında 77 noktaya sefer yapıyorduk. Bu yıl 295 dış noktaya ulaşacağız. 2033’te yurt dışı nokta sayısı 345’i bulacak.

Taşınan Kargo: 2003’te 0.1 milyon tondu. Bu yıl 1.6 milyon ton olacak. 2033’te 3.9 milyon tona ulaşacak.

Gelir: 2003’te 1.8 milyar dolar gelirimiz vardı. Bu yıl 19 milyar doları aşacak. 2033’te 52.2 milyar dolara ulaşmayı hedefliyoruz.

Türkiye ekonomisine katkımız: 2003’te 5 milyar dolar hesaplanmıştı. Bu yıl 56 milyar dolara çıkacak. 2033’te 144 milyar dolara ulaşacağız.

Çalışan Sayısı: 2003’te 10.2 bin kişi istihdam ediyorduk. Bu yıl 82 bine çıkacak. 2033’de 150 bin çalışanımız olacak.

2022 yılında elde ettikleri sonucu şöyle tanımladı:

- 2020’de pandemi etkisiyle 255 milyon dolar zarar etmiştik. 2021’de esas faaliyet kârımız 1.4 milyar dolar oldu. 2022’de esas faaliyet kârımız 2 milyar 779 milyon dolara çıktı. Hormonlu değil, sürdürülebilir büyüme yakaladık ve zirveye ulaştık.

Şu noktanın altını çizdi:

-Dünyadaki önde gelen rakiplerimiz devlet yardımları alırken, biz devlet yardımı almadık. Uçaklarımızı da hep kendimiz satın aldık, alıyoruz.

10 yıl sonrasının hedeflerini paylaşırken şu vurguyu yaptı:

-Hedeflerimizi belirlerken rasyonel olmaya özen gösteririz. Gerçekleşemeyecek hedef koymayız. Yani çalışma arkadaşlarımıza boşa kürek çektirmeyiz.

Havacılık sektörünün küresel krizlerden etkilense de her zaman toparlandığını ve büyümeye devam ettiğini kaydetti:

- Dünyada pazar payımız yüzde 2.6 düzeyinde. 2033 yılında pazar payımızın yüzde 3.8’e çıkacağını öngörüyoruz.

Dijitalleşmede THY’nin dünyada 10’uncu sırada olduğunu bildirdi:

- Dijitalleşme liginde belirleyici olacağız. 2033’de ilk 3’e girmeyi hedefliyoruz. Ar-Ge harcamalarımızın gelirlerimizden aldığı pay yüzde 1’e çıkacak. Önümüzdeki 5 yılda dijitalleşmeye 600 milyon dolar yatıracağız.

THY’nin 2023-2033 döneminde Türkiye ekonomisine toplam 1.1 trilyon dolar katkı vermiş olacağını bildirip, bu konuyu şöyle açtı:

2023: Bu yıl ülkemiz ekonomisine toplam katkımız 55.6 milyar dolar olacak. Bunun 19 milyar doları doğrudan, 16.2 milyar doları hizmet ihracatı yoluyla, 17 milyar doları tedarik zinciri tarafı, 2.4 milyar doları da teşvik edilmiş (çalışanlara yapılan ödemeleri kapsıyor) olacak.

2028: Ülkemiz ekonomisine toplam katkımız 100.7 milyar dolara çıkacak. 36.6 milyar doları doğrudan, 29.9 milyar doları hizmet ihracatı yoluyla, 29.8 milyar doları tedarik zinciri yoluyla gerçekleşecek. Teşvik edilmiş tarafı 4.4 milyar dolara ulaşacak.

2033: THY’nin ülkemiz ekonomisine toplam katkısı 143.9 milyar dolara ulaşacak. Bunun 52.2 milyar doları doğrudan, 43.8 milyar doları hizmet ihracatı, 41.7 milyar doları tedarik zinciri yoluyla gerçekleşecek. Teşvik edilmiş taraf 6.2 milyar doları bulacak. 2033 yılında ulaşılacak 143.9 milyar dolarlık ekonomik katkının önemini şu sıralama ile ortaya koydu:

- THY, 143.9 milyar dolarlık ekonomik katkıya ulaştığında dünyanın 59’uncu büyük ülkesi gibi bir boyut kazanacak.

10 yılda ekonomiye 1.1 trilyon dolarlık katkı, 2033’te dünyanın 59’uncu büyük ülkesi boyutuna ulaşmak iddialı hedefler değil mi?

Yolun açık olsun THY…

Depremzedeye destek 280 milyon doları buluyor

TÜRK Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Ahmet Bolat, 11 ili vuran 6 Şubat 2023 depremleri sonrası gündeme getirdikleri yardımları sıraladı:

106 milyon dolarlık nakit yardımda bulunduk.

THY olarak verdiğimiz taşıma desteğinin toplam değeri 74 milyon dolara ulaştı.

100 milyon dolar da kalıcı konutlar için destek vereceğiz.

Yani, desteğimiz toplam 280 milyon dolara çıkmış olacak.

Eğitime 500 milyon dolar ayıracak, uçakların tümünde internet olacak

TÜRK Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Ahmet Bolat, en değerli varlıklarının insan kaynakları olduğunu belirtip, ekledi:

- Şu anda ciromuzun binde 3’ünü eğitime ayırıyoruz. Bu oranı adım adım yüzde 1’e yükselteceğiz.

Eğitim konusunda şu hesabı ortaya koydu:

- Eğitime cirodan yüzde 1 pay ayırdığımızda bugünkü rakamlarla 180 milyon doları buluyor. 2033’te eğitim harcamamız 500 milyon dolara ulaşacak.

Müşteri deneyiminde çıtayı yükseltmek için 5 yılda 1.2 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını kaydetti:

Tüm uçaklarımızda internet hizmeti sunacağız.

Yaklaşık 30 bin koltuğu yenileyeceğiz.

2028 yılına kadar yurt dışında 20 yenilounge açacağız.

Turkish Cargo dünya 5’incisi

THY’nin Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim ve İcra Komitesi Üyesi Doç. Murat Şeker ile Kargodan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen, Turkish Cargo’yla ilgili şu verileri paylaştı:

2022 yılında 1.6 milyon ton kargo taşıyarak dünyada pazar payımızı yüzde 5.2’ye yükselttik. Dünya hava kargo liginde 5’inci sıraya çıktık.

Murat Şeker, THY’nin finansal performansını anlatırken kargo gelirlerini de aktardı:

- 2022’de THY’nin toplam gelirleri 2019’a göre yüzde 39 artarak 18.4 milyar dolara çıktı. Bunun içinde kargo gelirlerimiz 3.7 milyar dolarla yer aldı. Kargo gelirlerimiz 2019’a göre yüzde 121 arttı.

Anadolujet filosunda uçak sayısı 200 olacak

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Ahmet Bolat, Anadolujet’le ilgili planlarını şöyle anlattı: