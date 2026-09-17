Ticaret Bakanlığından çocuklar açısından risk taşıdığı tespit edilen anahtarlık için toplatma kararı

Borsada son 5 çeyreklik verilere göre özvarlık kârlılığı %8’in üzerinde olan 24 şirket bulunuyor. Bunlardan altısı özsermaye verimliliğinde %15 sınırını aşmayı başardı. Şirketlerin ne denli başarılı yönettiğini gösteren kârlılık oranlarını incelerken, performansın kaynağı unutulmamalı.

Borsada işlem gören firmaların son 5 çeyreklik bilançoları, sermaye verimliliğinde önce çıkan şirketleri işaret ediyor. Listede Mega Metal %23,01 ortalamayla ilk sırada yer alırken, Kıraç Galvaniz ve Özsu Balık %16’yı geçen diğer iki şirket oldu. Tüketim sektöründen Coca Cola İçecek %15’i aşan bir diğer şirket konumunda. İstikrarlı özsermaye kârlılığı, firmaların kaynaklarını doğru yönettiğinin önemli göstergelerinden biridir. Ancak karar vermeden önce yüksek kârlılık oranlarının yanı sıra, şirketin esas faaliyetinden sağladığı nakit akışıyla borç yapısını da kontrol etmek gerekir.

Oranlar bu seviyede kalmaz

Yüzde 23,01 ortalama özvarlık kârlılığıyla listenin ilk sırasında yer alan Mega Metal, 265 milyon TL sermayeye sahip bulunuyor. Bu sermaye borsadaki 655 şirket arasında en düşük 266. Sırada yer alıyor. Yüzde 860 bedelsiz sermaye artırım kararı alan şirketin 2,54 milyar TL’ye sermayesini çıkardığında özsermaye kârlılık oranı da gerileyecek. Altı aylık bilançosuna göre sermaye verimliliği %28,51 seviyesinde bulunan Armada Gıda, sermayesini %1.510 oranında bedelsiz artıracak bir diğer şirket. Mevcut 263,98 milyon TL olan sermayesini 4,25 milyar TL’ye çıkardığında özsermaye kârlılığı da gerileyecek. Şirket; Mersin ve Kazakistan yatırımları için sağladığı 110 milyon dolarlık kredinin ilk dilimini kullandı.

Bir aydır satışlar etkili

Kıraç Galvaniz, yüzde 17,25 sermaye verimliliğiyle listenin ikinci sırasında duruyor. 170 milyon TL ile borsadaki en düşük sermayeli 199 şirketten biri. Yılın ilk yarısında satışlarını %160 büyüterek dönem kârını 1,13 milyar TL’ye çıkardı. Hissenin fiyatı, son bir ayda gerilemiş olsa da yılbaşından bu yana yukarı yönlü performansıyla öne çıkıyor.

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Bir ayı aşkın süredir gelen sert satışları aşırı kârın nakde çevrilmesi olarak okumalı

Hedef Holding’in sert fiyat düşüşünün arkasındaki sebep nedir? ● Murat Demir

Murat, Hedef Holding’in fiyatı 5 Ağustos günü en yüksek 396 TL’ye çıktı; sonra taban seriler ağırlıkta olmak üzere günümüze geldi. Düşüş öncesinde hisse üzerinde açığa satış, kredili işlem ve emir iptali yasakları bulunuyordu. Yaşanan düşüşün ardından şirket, özkaynaklarını güçlendirmek amacıyla sermayesini %100 bedelli artırarak 6 milyar TL’ye çıkarma kararı aldı. Zirvesine göre %93’lük hayli yüksek kayba rağmen hâlâ F/K oranı 33,33 ve PD/DD çarpanı 11,17 seviyesinde bulunuyor. Satışları oluşan aşırı kârın realize edilmesi olarak okumak gerekiyor.

Hakim ortak el değiştirirken yabancı gün içi al sat işlemlerle hisseyi dalgalandırdı

Hidropar’da ortak değişimi sonrası BofA neden satış yaptı?

● Kenan Ekşi

Kenan, Hidropar’ın iki büyük ortağı geçtiğimiz ağustosta sermayenin %22,76’sını 6,5 milyon dolara yeni ortağa sattı. Devredilen paylar aynı zamanda oy hakkının %57,09’unu temsil ediyor. Şirketin hakim ortağında değişim yaşanırken aynı süreçte BofA, önce alım yaparak payını %5,39’a çıkardı. Aradan geçen birkaç günün sonrasında ise bu defa satarak %3,94’e düşürdü. Hareketin yapıldığı 20 ve 24 Ağustos günlerinde fiyat makas aralığının yükselmesi yabancının gün içi al sat işlemlerinden kaynaklandı. BofA’nın işlemini kısa süreli kazanç olarak görmeli.

YATIRIM FONLARI

AYA fonu kâr payı veren hisse senetlerine yatırımla bir yılda %28 yükseldi

Ata Portföy’ün yönettiği Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi (TL) Fonu (AYA), bir yıldır yatayda dalgalı hareket ediyor. Geçtiğimiz şubatta en yüksek 19,85 TL’yi görse de devamında sıkışık seyrini sürdürdü. Fonun toplam değeri nisanda 1,24 milyar TL düzeyinde bulunurken sonrasında daralan bir eğilimle günümüze geldi. Tutar şimdilerde 1,08 milyar TL seviyesinde. Mayıstan bu yana fondan para çıkışı yaşanıyor. Eylülde çıkan nakit miktarı 19,1 milyon TL oldu. Yatırımcı sayısı sınırlı bir düşüş yaşarken sayı şimdilerde 9.379 kişi olup doluluk oranı %12,06 seviyesinde. Temel stratejisi, fon varlıklarının temettü verimi sağlayan hisse senetlerinde değerlendirmek üzerine kurulu. Portföyünün %94,29’u hisse senedi ve %4,53’ü yatırım fonlarından oluşuyor. Bir yılda %27,57 getiri elde ederken endeksin gerisinde kaldı.

TAHVİL

Oyak Yatırım, piyasadan %44,34 bileşik faizle 1,2 milyar TL borçlandı

Oyak Yatırım Menkul Değerler, 15.09.2026 tarihinde nitelikli yatırımcılara yönelik finansman bonosu ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 1.200.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %38, bileşik faizi %44,34 olarak belirlendi. 69 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faizi %7,18 düzeyinde olup, itfa tarihi 23.11.2026 olarak açıklandı. 15 Eylül tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %36,9 seviyesinde bulunuyor. Oyak Yatırım’in verdiği %38 basit faiz oranı, TLREF’in 1,1 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarında makul bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli likidite ihtiyacını karşılayacak. Bono, piyasada TRFOYMDK2614 kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Akenerji hazirandaki yukarı atağının devamını getiremeyince tekrar aşağı geldi

Akenerji’de fonlar satış ağırlıklı işlemlerde bulunuyor. Portföylerindeki miktar %0,43 ile toplamda 1,53 bin lot azalarak 354,01 bine indi. Hisseyi bulunduran fon sayısı 6 ile sabit kaldı. GIE fonu 2.745 lot ile en fazla satışı yaparken, GZR fonu 1.210 lot ile en çok alımı gerçekleştirdi. Akenerji için öneride bulunan herhangi bir kurum bulunmuyor. Hissede Garanti Portföy’ün iki fonunun karşılıklı işlemleri dikkat çekiyor. Kurumun yönettiği GIE satarken GZR yarı oranda aldı. Nette ise paylarını azalttılar.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ

Aşkale’de kuracağı depolamalı güneş enerjisi santrali için gerekli lisansı aldı

Akfen Yenilenebilir Enerji, %100 bağlı ortaklığı üzerinden Erzurum Aşkale’de kurmayı planladığı Gelinkaya Depolamalı GES projesi için EPDK’dan 49 yıl süreli üretim lisansı aldı. Toplam 35,75 MWm kurulu güce sahip proje, şirketin toplamda 310 MW kapasiteli 6 santrallik yeni yatırım planının lisans onayından geçen ilk ayağını oluşturuyor. Mevcut durumda 887 MW olan kurulu gücün 2028 yılı sonuna kadar 1.200 MW seviyesine ulaşması hedefl eniyor. Yılın ilk yarısında gelirini %5 düşürerek 3,4 milyar TL’ye indiren firma, dönem sonunda kârını %43 artırarak 1,4 milyar TL’ye çıkardı.

MASFEN ENERJİ

Maldivler’deki deniz üstü santrali projesinde 7,5 milyon dolara anlaşmaya vardı

Temmuzda borsada işlem görmeye başlayan Masfen Enerji, Maldivler’de lüks bir turizm tesisinin lagün üzerine kurulacak güneş enerjisi santrali ve batarya depolama projesi için anlaşmaya vardı. Toplam 7,5 milyon dolarlık iki ayrı sözleşme imzalanırken, anlaşma sistemlerin tedariği, montaj ve işletmeye alınmasını kapsıyor. Anlaşmanın TL karşılığı yaklaşık 362,6 milyon liraya denk gelmekte ve tutar yıllık gelirinin %9,45’i seviyesinde bulunuyor. Santralin, uluslararası ölçekte gerçekleştirilen yüksek teknolojili mühendislik projesi olma özelliği taşıdığı belirtildi.

EFOR YATIRIM

İSO’nun ilk 500 arasındaki demir çelik, cam ve çimento firmalarına satış yapacak

Efor Yatırım, dolaylı bağlı ortaklığı aracılığıyla İSO 500 listesinde olduğunu belirttiği demir çelik, cam ve çimento şirketlerine linyit ve metkok satışı yapmak üzere anlaştığını belirtti. Toplam 38 bin tonluk yakıt satışını kapsayan anlaşmaların şirketin konsolide cirosuna yaklaşık 15 milyon dolarlık katkı sağlaması bekleniyor. Tutar Efor Yatırım’ın yıllık gelirinin yaklaşık %5’i düzeyinde bulunuyor. Döviz bazlı ve yüksek tonajlı satışlar, firmanın madencilik ile yakıt ticareti segmentindeki pazar payını destekleyecek. Firma yılın ilk yarısında gelirini %4 büyüttü.