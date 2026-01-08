Ticaret yerinde sayarken yükselenler küçükler oldu

BIST Ticaret Endeksi son bir yılda %7,8 yükselişle oldukça zayıf bir performans sergiledi. Sektörün durağan seyrine rağmen fonların ilgisiyle GMTAS %295 ve TGSAS %175 artışla en fazla yükselenler oldu.

Son bir yılda ticaret sektöründeki 24 hisseden 15’i yükselirken 9’u geriledi. Prim yapanların fazlalığına rağmen endeksin yerinde sayması, büyük şirketlerdeki yorgunluğu işaret ediyor. Sektörde sadece 5 hisse %50’nin üzerinde yükseldi. Çıkışlar; BİM, Migros gibi ağırlığı yüksek şirketlerden ziyade, küçük ölçekli hisselerde gözlendi. Söz konusu hareketlilik hisse özelinde konumlanan fonlara bağlı artan beklentiyle beslendi.

Ticaretin kazandıranları

Geçen bir yılda en yüksek performans %295 ile Gimat Mağazacılık’ta görüldü. Dokuz aylıkta satışlarını %33 ile 3,7 milyar TL’ye çıkaran firma, esas faaliyet kârını düşürürken dönem sonunda zarar yazdı. Fiyatı özellikle Şubat 2025’ten itibaren güçlü bir çıkış sergiledi. Eylülde Mohnish Pabrai’nin yönettiği fonlardan alımlar gelirken kasımda sahip oldukları oran %20,08 olarak paylaşıldı. Sektörün en fazla kazandıran ikinci hissesi %174 ile TGS Dış Ticaret oldu. Uzun süre yatayda hareket ederken, Mart 2025’ten itibaren kademeli bir yükseliş sergiledi. Haziranda da ivmeyi yükseltti. Eylülde 256,50 TL’yi test ettikten sonra satıcıların etkin olduğu bir piyasaya döndü. Girişim sermayelerinin hissede konumlanması fiyat hareketinde etkili oldu.

En fazla kaybettireni

Teknosa son bir yılda %44 gerilerken ticaret sektörünün en fazla kaybettireni konumunda. Fiyatı, Şubat 2024’te en yüksek 55,80 TL’yi gördü. Sonrasında arada tepki çıkışları olsa da geriledi. 2024 yılında zarar eden firma, dokuz aylıkta da zarar yazdı.

Peşin; indirim gücü, faizsiz ödeme, borçsuzluk, hız, bütçe netliği. Likidite kaybı, fırsat maliyeti, zayıf esneklik, psikolojik eşik, zamanlama riski. Taksitli; nakit koruma, bütçe yayılımı, esneklik, erişilebilirlik, enflasyon avantajı. Faiz, borç bağımlılığı, disiplin sorunu, stres, fiyat şeffaflığı.

İştirakinin ABD’den aldığı iş, gelirinin %43’ü civarında. Bilançoya yansıması zamana yayılacak

Borusan’ın ABD’den aldığı 553 milyon dolarlık iş satışları içinde neye denk geliyor? / Metin Çörtük

Metin, Borusan’ın ABD’den aldığı 553 milyon dolarlık sipariş, ölçek itibarıyla şirketin son dönemde açıkladığı en büyük yeni işlerden biri olarak öne çıkıyor. Siparişin 2027 yılında üretilip sevk edilecek olması, bu anlaşmanın kısa vadeli cirodan çok, orta vadeli gelir görünümünü güçlendiren bir nitelik taşıyor. Dolayısıyla alınan iş 2025 yılı performansından ziyade ileri dönem satış hacmine yönelik bir sinyal olarak okunmalı. Borusan, 2024 yılında 55,1 milyar TL gelir elde ederken, söz konusu sipariş tek başına yıllık satışların yaklaşık %43,23’üne karşılık geliyor. Yıl içinde aldığı yeni işlerin toplam tutarı da %141 seviyesinde.

Ortak alımı fiyatın düşük olduğu mesajı verir. Ama kalıcı çıkış için bu tek başına yeterli olmaz

Kuyaş’ın fiyatı aralıkta bir ara hareketlendi ama devamı neden gelmedi? / Onur Bölük

Onur, Kuyaş Yatırım’ın aralıktaki fiyat performansı, genel piyasa eğiliminden çok hisse özelindeki gelişmelerle birlikte okunmalı. Aralık ayının ilk yarısında Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kandemir’in farklı iki tarihteki yaptığı işlemler, fiyatı olumlu yönde destekledi. İlk alım 5 Aralık’ta hissenin 41 TL ile taban yaptığı seviyeler denk geliyor. İkincisi 15 Aralık günü 54,20 TL bölgesinde gözlendi. İşlemlerin devamının gelmemesi fiyatı tekrar aşağıya yöneltti. Alımlar, kısa vadede hisseye talep yaratmış olsa da durmasıyla fiyatın gerilemesi de eş güdümlü oldu. Ortağın sınırlı işlemi tek başına kalıcı trend oluşumu için yetersiz kaldı.

YATIRIM FONLARI

GRO fonu, döviz ağırlıklı yaklaşımla ancak %10,5’i yakalayabildi

Garanti Portföy tarafından yönetilen Otuzuncu Serbest (Döviz) Fon (GRO), kademeli büyüyen bir yapıya sahip. Yılın ilk haftası 186,3 milyar TL büyüklüğe ulaştı. Portföyün %68,03’ü özel sektör dış borçlanma araçlarından, %13,58’i ters repodan, %8,26’sı döviz mevduatından oluşuyor. Aralıkta nakit çıkışı yaşanırken ocak ayının ilk haftası 3,9 milyar TL nakit girişi gözlendi. Yatırımcısı düzenli artıyor ve şimdilerde 25.331’i buldu. Yüzde 39,11 doluluk oranı ve %3,71 pazar payı, döviz fonları içinde önemli bir konuma sahip olduğunu işaret ediyor. GRO, ağırlıklı döviz cinsi borçlanma araçlarına odaklanan serbest bir yapı izliyor. Döviz bazlı getiri arayan ve dalgalanmayı sınırlı tutmak isteyen yatırımcılara hitap ediyor. Son altı ayda %10,47 getiri sağlarken, döviz fonlarının ortalaması %11,66 ile benzer.

TAHVİL

Atılım Faktoring, %44,01 bileşik faizle 65 milyon TL borçlandı

Atılım Faktoring, 06.01.2026 vade başlangıç tarihli finansman bonosu ihracını tamamladı. Toplam tutarı 65.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %40, bileşik faizi %44,01 olarak belirlendi. 182 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 07.07.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı %19,9452 düzeyinde.

%40 YILLIK BASİT FAİZ

6 Ocak itibarıyla TLREF %37,82 seviyesinde bulunuyor. Buna göre Atılım Faktoring’in sunduğu %40 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 2,18 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından makul bir getiri olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Bono, piyasada TRFATFK72615 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ

İTÜ Teknopark ile Ar- Ge iş birliği kurdu. 6G ve ötesi haberleşme alanlarında çalışılacak

Odine Teknoloji, İTÜ Teknopark ile yeni nesil çoklu duyulu sürükleyici teknolojilerin geliştirilmesine yönelik bir Ar- Ge danışmanlık sözleşmesi imzaladı. Sözleşme kapsamında, İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi akademisyenleriyle OdineLabs ekipleri arasında iş birliğine gidilecek. Çalışmalar, iletişim ve savunma dâhil yüksek güvenilirlik gerektiren alanları kapsıyor. Çoklu duyulu sürükleyici teknolojiler; yapay zekâ temelli algılama, duyusal hissetme, anlamsal iletişim ve dağıtık akıl yaklaşımlarını bir araya getiriyor. Bu alanlar, 6G ve ötesi haberleşme, otomasyon ve güvenlik gizlilik çözümlerinde yeni kullanım senaryoları oluşturuyor. İş birliği, Odine Teknoloji’nin bilgi birikimini derinleştirmesini ve fikrî mülkiyet portföyünü güçlendirmesini sağlayacak.

PEKER GYO

Tera Tower binasının tamamını üç yıllığına kiraya verdi. Düzenli nakit akışı elde edecek

Peker GYO’nun %100 bağlı ortaklığı DIGH Maslak ile Tera Yatırım Bankası arasında, Sarıyer’de yer alan Tera Tower binasının tamamının kiralanmasına yönelik kira sözleşmesi imzalandı. Sözleşme 31 Aralık 2028’e kadar geçerli olacak şekilde düzenlendi. Toplam kira bedeli KDV hariç 371,28 milyon TL olarak belirlenirken, aylık tutarın 10 milyon TL olduğu belirtildi. Ofis gayrimenkullerinde tek kiracılı ve uzun vadeli sözleşmeler, gelir görünürlüğü ve nakit akışı istikrarı açısından GYO’lar için önemli. Merkezi lokasyonlarda yer alan ofis binalarında, kurumsal kiracılarla yapılan anlaşmalar doluluk riskini azaltıyor. Peker GYO açısından Tera Tower’ın tamamının kiralanması, kısa ve orta vadede kira gelirlerinin öngörülebilirliğini artıran bir gelişme olarak değerlendirilmeli.

AKSA KİMYA

Teknik iplik ve ileri polimer yatırımları devreye girdi. Ürünler farklı sektörlere hitap ediyor

Aksa Kimya, teknik tekstil ve ileri malzemeler alanındaki yatırımlarında iki başlığı eş zamanlı olarak devreye aldı. 2022’de başlanan yıllık 7.000 ton kapasiteli teknik iplik tesisi yatırımında, ilk fazda devreye alınan 4.000 ton/yıl kapasiteli üç hatta ek olarak planlanan iki üretim hattı da tamamlandı ve tesis tam kapasiteye ulaştı. Şirket ayrıca, Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirilen ultra yüksek molekül ağırlıklı polietilen ürünü için Mithra markası altında kurulan, başlangıçta 350 ton/ yıl ve kademeli olarak 500 ton/ yıla çıkması planlanan üretim hattında ticari ve numune sevkiyatlarının başladığını duyurdu. Teknik iplikler ve ileri polimerler; savunma, endüstriyel tekstiller, yüksek dayanım gerektiren uygulamalar ve özel mühendislik alanlarında kullanılıyor.