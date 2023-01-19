Ticaretin 'gri depoları'

Bugünlerde kiralık ev arayanların “ev bulamıyoruz” demesi gibi Covid 19 nedeniyle tedarik zincirindeki kırılmalar, e-ticarettin gelişmesi ve hatta enflasyonun etkisi ile üreticilerin ve/veya satıcıların da “depo bulamıyoruz” yakınmalarını duyuyorum.

Peki Türkiye’deki depolama alanları yeterli değil mi ki bu sorun yaşanıyor?

Savills, Prologis ve CBRE gibi lojistik amaçlı ticari gayrimenkul uzmanlarına göre her 1 Milyar Euro değerindeki üretim yatırım için ilave 18.000 M2 depolama alanı, normal perakende mağazacılığına göre e-ticaret için 3 katı daha fazla depolama alanı ve her 1 Milyar dolarlık e-ticaret satış artışı için yaklaşık 116.000 M2 depolama alanı gerekebilir.

Çok ucuza 10.000 paletlik plastik hammaddesi aldınız ve bir ay içinde üretim yapmanız gerekiyor. AMA hem deponuzda yer yok hem de 1 ay için depolama alanı bulamıyorsunuz.

E-ticaretin gelişmesi nedeniyle “depolama alanı ihtiyacı” için çözüm arayışı kadar e-ticaret, artık tüketiciye çok daha yakın olmak ve çok daha kısa sürede teslimat yapmak için çözümler arıyor zira müşterilerinin çok daha kısa sürede teslimat isteği giderek güçleniyor. Peki mevcut lojistik yapılanma ile örneğin 2 saatte teslimat yapılabilir mi? Hem "depo yok" hem de "depolama alanı" ihtiyacı, hızla artıyor. Peki depolama alanları, yeterli değil mi ki bu sorun yaşanıyor ve ayrıca depolama alanın ihtiyacının, kısa sürede karşılanması mümkün mü? Yeterli değilse “kısa sürede” çözüm nedir?

Klasik yöntem olan “depolar inşa edelim” ile çözümünün sonuç vermesi için en az 5-10 yıl gerekebilir. Oysa farklı, radikal ve teknolojik bir çözüm, daha kısa sürede cevap verebilir

Çözüm, “Gri Depolama” olabilir. Gri Depolama, “depo” olmaya müsait her alanın “depolama” alanı olarak kullanılmasıdır.

Fabrikanın deposundaki boş alanlar, boş kaldığı sürece depolama alanı ihtiyacı olan otomotiv yedek parça ithalatçısı veya gıda toptancısının deposundaki boş alanlar, boş kaldığı sürece depolama alanı ihtiyacı olan oyuncak üreticisi veya gıda toptancısının sıcaklık kontrollü deposundaki boş alanlar, boş kaldığı sürece depolama alanı ihtiyacı olan paketli şarküteri üreticisi için gri depolama alanı olabilir.

Bir caddedeki boş dükkân veya dükkânın deposu veya marketin soğuk rejimli deposu, özel günlerde (Yılbaşı, Sevgililer Günü, Anneler Günü) hem depolama alanı ihtiyacı olan hem de 2 saat içinde teslimat yapmak isteyen e-ticaret firması için gri depolama alanı olabilir.

AVM’deki boş dükkânlar veya bunların deposundaki boş alanlar, gri depolama alanıdır.

Bir lojistik firmasının deposundaki boş alanlar, başka bir lojistik firmasının ihtiyacı için kullanılabilir.

“Gri Depolama” alanı, ihtiyaca göre “kepengi olsun yeterli” veya “aynı anda 5 tane kamyon yanaşabilecek rampaları olsun” gibi olabilir.

Belki bir çoğunuz, “çok güzel ama teorik ve hatta felsefik” dediğinizi duyar gibiyim.

5-10 yıl önce olsaydı ben de aynısını söylerdim ama bu, bugün çok mümkün.

Bugün hem fiziki zorluklar (depolama alanı yetersizliği) hem de maliyet kaygısı ve değişen müşteri talepleri (kısa sürede teslimat), depolama alanı için paylaşım ekonomisini ve bunu sağlayacak gri depolamayı zorunlu kılıyor.

“Gri Depolama” için önemli olan ihtiyacı (lokasyonu, zamanı, miktarı, ürün özelliği, birbirini olumsuz etkilemeyecek ürünleri vs.) ve arzı (uygun gri depolama alanlarını; teknik özelliklerini vs.), doğru bütünleştirebilmek (entegrasyon) ve bunları (arzı ve talebi) doğru eşleştirebilmektir.

İhtiyacı ve arzı, doğru bütünleştirerek ve anında doğru eşleştirerek inşaat yapmaya gerek duymadan kısa sürede "depolama alanı" oluşturmak ve e-ticarette 2 saat içinde teslimatı sağlayacak "Son Kilometre Depolama" için "Gri Depolama" amaçlı çözümler, bugünün teknolojisi ile çok basit.