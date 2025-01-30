Ticarette güçlü şirketler enflasyona paralel çıktı

Ticaret sektöründe yer alan güçlü firmalar enflasyona paralel getiri ile hareket ediyor. Bim ve Migros endeks üzerindeki ağırlıkları ile öne çıkıyor.

BIST Ticaret Endeksi’nde yer alan sektörde ağırlığı yüksek hisseler, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Bim Mağazalar %58,65’lik sektör ağırlığıyla ilk sırada yer alırken yıllık getirisi %48,44 seviyesinde bulunuyor.

Endekste ağırlığı düşük ama hızlı

Bim Mağazalar, piyasa değeri ve işlem hacmiyle BIST Ticaret Endeksi’nin en büyük oyuncusu konumunda. Migros Ticaret %15,78 ağırlığı ile ikinci sırada geliyor. Doğuş Otomotiv ve Şok Marketler ise %5,07 ve %3,58 paya sahip. Getirilere baktığımızda ise son bir yılda Bim Mağazalar yüzde 48,44 oranında yükselirken Migros yüzde 45,49 oranında prim yaptı. Yıllık bazda en yüksek getiriyi ise %126,54 ile Gen İlaç sağladı. Hissenin endeksteki ağırlığı ise sadece %2,59. J.P. Morgan, Bim hissesini, CEEMEA Strateji Top 10 listesine dahil etti. HSBC ise hisse için 665 TL hedef fiyat öngörüsünde bulunuyor. DCT Trading Dış Ticaret, %39,57’lik aylık getirisiyle dikkat çekiyor. Kim Market ile Gimat Mağazacılık ise sırasıyla %8,48 ve %6,58 artış sağladı. Yıllıkta güçlü artış sağlayan Gen İlaç aylıkta da %4,46’lık yükselişiyle listeye girdi.

Ticaret sektöründe trendler

Ticaret sektörü, hem fiziksel mağazacılık hem de e-ticaret tarafında önemli dönüşümler yaşıyor. Dijitalleşme, tedarik zinciri yönetimi ve değişen tüketici alışkanlıkları, sektördeki ana yönelimleri belirliyor. Küresel ekonomik koşullar ve enflasyonist ortam ise fiyatlama stratejilerini doğrudan etkiliyor. Migros ve Bim gibi zincir marketler, kendi e-ticaret platformlarını ve hızlı teslimat çözümlerini güçlendiriyor.

ZEYNEP’E SOR

LİKİDİTE Mİ, LİKİDİTE SIKIŞIKLIĞI MI?

Likidite; kolay işlem, piyasa stabilitesi, nakit akışı yönetimi, şeffaf fiyatlama. Spekülasyon, düşük getiri, volatilite, disiplin eksikliği.

Likidite sıkışıklığı; düşük rekabet, fiyat avantajı, düşük volatilite, fırsatlar. Dalgalanma, işlem zorluğu, nakde dönüş zorluğu, güvensizlik.

Uzun vadede yükselen ivmeyle hareket etti. Mayıstan sonraysa düşüş var. Kâra dönebilmesi şart

Konya Çimento çok düştü. Sizce daha da geriler mi? Toparlanması ne zaman olur? / İlker Helvacı

İlker, bir hissenin fiyatı, uzun vadede sektördeki gelişmeler ve şirketin mali performansı ile yakından alakalıdır. Kısa vadedeyse daha ziyade ekonomiye dair haber ve gelişmeler etkili olur. Konya Çimento, son beş yılda hem gelirini hem de kârını büyüttü. Son açıkladığı 2024 dokuz aylık faaliyet döneminde ise satışları azalırken dönem sonunda zarar yazdı. Hissenin fiyatında da mali yapı ile uyumlu bir seyir söz konusu. Mart 2020’de en düşük 150 TL’yi görürken Mayıs 2024’te 12.330 TL’ye kadar çıktı. Buradan gelen satışların ardından gerilerken şimdilerde 6.237 TL bölgesinde hareket ediyor. Kârlı bir yapıya dönmesi fiyatı destekleyecektir.

Artan satışlara rağmen dönem kârı düştü. Maliyet azaltıcı ve verimlilik artırıcı önlemler gerek

Migros’un kârı neden düştü? Gerçekleştirdiği kârı büyütme ihtimali var mı? / Ekrem Polat

Ekrem, bir şirketin kârını büyütebilmesi öncelikle satış gelirlerini artırması, operasyonel verimliliğini yükseltmesi ve maliyetlerini düşürmesiyle alakalıdır. Migros, 2023 faaliyet döneminde gelir ve kârını düşürdü. Son açıkladığı 2024 dokuz aylık dönemde ise satışlarındaki %12’lik artışa rağmen esas faaliyetlerinden ötürü zarar etti. Dönem sonunda da kârı %52 geriledi. Söz konusu veriler, şirketin maliyet yönetiminde ve faaliyet kârlılığında zorlandığını işaret ediyor. Migros’un maliyet azaltıcı önlemler ve verimliliği artırıcı tedbirler alabilmesi şart. Bunu başarabildiği ölçüde kârını istikrarlı şekilde büyütebilecektir.

YATIRIM FONLARI

Aktif Portföy’ün MPK Fonu, kira sertifikası yatırımıyla yıllık %52 getiri sağladı

MPK Kira Sertifikası Katılım Fonu, yatırımcılara faizsiz finans ilkelerine uygun ve sürdürülebilir getiri sunuyor. Portföyünü %71,87 oranında özel sektör kira sertifikaları ve %16,69 oranında TL katılma hesaplarıyla çeşitlendiriyor. Fonun toplam büyüklüğü 374,99 milyon TL olurken doluluk oranı %6,76 seviyesinde bulunuyor. Yıllık yönetim ücreti ise %1,64. MPK, son bir yılda %51,69 oranında getiri sağlarken son bir aydaki getirisi ise %4,02 seviyesinde gerçekleşti. İşlem hacmi ve büyüklüğüyle katılım finansman fonları arasında önemli bir konuma sahip. İstikrarlı büyüme hedefiyle faizsiz finans ilkelerine uygun yaklaşım sergiliyor. Kısa vadeli dalgalanmalara uyum sağlayarak kazanç hedefliyor. Düşük risk ve sürdürülebilir getiri arayanlar için alternatif sunuyor.

TAHVİL

KT Kira Sertifikaları Varlık, %41,16 yıllık bileşik getirili kira sertifikası ihraç etti

KT Kira Sertifikaları Varlık, 27 Ocak 2025 günü kira sertifikası ihraç etti. Toplam tutarı 500.000.000 TL olan kira sertifikasının, yıllık basit getirisi %36,75, bileşik getirisi ise %41,16 oldu. Tek kupon ödemeli kira sertifikası 134 gün vadeli olup ödeme tarihi 11 Haziran 2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden getiri oranı da %13,49 olacak.

% 36,75 YILLIK BASİT GETİRİ

Diğer taraftan 27 Ocak tarihli TLREFK 41,99 seviyesinde bulunuyor. KT Kira Sertifikaları Varlık’ın çıkardığı kira sertifikası yıllık %36,75 basit getiri oranı, TLREFK’nın 5,24 puan altında yer alıyor. Şirketin önermiş olduğu getiri, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında kendisi için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Kira sertifikası piyasada TRDKTVK62518 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

CW ENERJİ

Alüminyum çerçeve üretimi yılın ilk yarısında devreye alınacak. Öncelik kendi ihtiyacı olacak

CW Enerji, güneş enerjisi panellerinin önemli bileşeni olan alüminyum çerçeve üretimine yönelik yatırımında önemli bir aşama kaydettiğini belirtti. Şirket, Mart 2024’teki açıklamasında yatırıma yönelik süreci başlattığını ve 554.389.070 TL teşvik belgesi aldığını belirtmişti. Söz konusu yatırım, üç ana fazdan oluşurken ilk faz tamamlandı ve mekanik işleme hattında deneme üretimi başladı. CW Enerji aynı açıklamada ikinci fazın montaj çalışmalarının sürdüğünü, üçüncü faz makinelerinin teslim sürecinin de devam ettiğini belirtti. Yatırımın tamamı ise bu yılın ilk yarısı sonunda devreye girecek. Böylece aylık 1.000 ton üretim kapasitesine ulaşılması hedefleniyor. Alüminyum çerçeveler öncelikli firmanın kendi öz tüketiminde değerlendirilirken kârını destekleyecek.

ÖZATA DENİZCİLİK

Elindeki gemi tamir işini tamamladı. Ek işlerle birlikte müşteriye teslim etti. Hisse tutunuyor

Özata Denizcilik, yurt dışında yerleşik bir firma ile imzaladığı 1.200.000 dolar tutarındaki gemi tamir, bakım ve onarım sözleşmesinin tamamladığını duyurdu. Yapılan anlaşma kapsamında, geminin tüm tamir ve bakım işlemlerinin süresi içinde gerçekleştirilerek müşteriye teslim edildiği belirtildi. Müşteriden gelen ek talepler doğrultusunda sözleşme kapsamının genişletilerek nihai proje tutarı 1.550.000 dolara çıktı. Bedel güncel kurdan yaklaşık 55.104.980 TL’ye denk geliyor. Eylül 2024’te borsaya gelen Özata Denizcilik, ilk açılışını tavandan 115,50 TL’den yaparken yoğun ilgiyle birlikte ay içinde 185,70 TL’ye kadar yükseldi. Sonrasında ise satış baskısı öne çıktı ve hisse Ekim 2024’te 69,65 TL’ye kadar geriledi. Şimdilerde de 88 TL’nin üzerinde tutunmaya çalışıyor.

EUROPOWER ENERJİ

Hakim ortağı paylarını satma ya da ortaklık için görüşüyor. Dokuz aylık kârı ise geriledi

Girişim Elektrik, %52,70 hissesine sahip olduğu Europower Enerji’deki paylarını blok satış veya ortaklık gibi alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla yabancı bir firmayla görüşmede bulunuyor. Açıklamada Europower Enerji’nin sahip olduğu geniş ürün yelpazesi ve enerji sektöründeki ürünlere yönelik ilgi gibi nedenlerle, uluslararası yatırımcıların dikkatini çektiği belirtildi. Girişim Elektrik bu çerçevede Hyosung Heavy firmasıyla görüşmelere başlarken alınmış somut bir karar henüz bulunmuyor. Europower Enerji, 2024’ün dokuz aylık döneminde gelirini %9 artırırken dönem sonu kârı %73 düşerek 140,2 milyon TL’ye geriledi. Yılın üçüncü çeyreğinde ise hem gelirini hem de FAVÖK’ünü artırması olumlu. İvmenin sürmesi yıl sonunda daha güçlü kâr etme olasılığını artırıyor.