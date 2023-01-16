ABD’de Wisconsin ve Kuzey Carolina’nın kamu görevlilerinin resmi kullanım için tahsis edilen telefonlarında TikTok kullanımını yasaklamasının ardından ABD’de bu uygulamaya geçen eyalet sayısı 22’ye ulaştı. ABD Kongresi de Aralık 2022’de sağladığı cihazlarda TikTok’a yasak getirmişti. Çin hükümetinin internet geçmişi ve lokasyon verisine erişmesi riski nedeniyle ABD ordusu da askeri cihazlarda kullanımı yasaklamıştı.

Kararın ilgi çekici yanı TikTok’un, ABD’deki ergenlerin üçte ikisi tarafından kullanılıyor ve dünya genelinde ikinci popüler alan (domain) olması. Domain ya da alan adı ifadesini eskiden internet siteleri için kullanırdık; bunlara alan adı alınırdı. Uygulamaların hayatımıza girmesi ile birlikte domain artık daha farklı bir anlama sahip. Metaverse ile birlikte daha farklı örnekler göreceğiz. 5G şebekesinin dilimlenmesi ya da slicing, farklı hızlarda ve performansta telekomünikasyon domain’leri yaratacak.

Kendimi 80’ler dizisinde 46’lık Basri’nin (Mehmet Elmas), “Gün gelecek” diye başlayan kehanetlerde bulunma rolünü üstlenmiş gibi hissettim. O zaman bugüne dönelim.

TikTok hayatın kendisi mi sorusunu sormamın nedeni de bugünle ilgili. ABD kamu çalışanlarına bu kısıtlamayı getirirken dedektiflerin ceza soruşturmaları kapsamında belirli kişileri takip etmek için TikTok’u kullanmasına istisna getirdi.

Yasağı açıklayan Demokrat Wisconsin Valisi Tony Evers’ın şahsi ya da resmi bir TikTok hesabı yok ancak bu yılki seçimlerde tekrar seçilmek için yürüttüğü kampanya sırasında bir hesabı bulunuyordu.

Wisconsin Üniversitesi de istisna getirilen kurumlardan biri çünkü üniversite bünyesine alacağı gençlere ulaşmak için TikTok’u kullanıyor. Bununla birlikte bu süreçte üniversite TikTok kullanımı konusunda kurallar koymak için siber güvenlik eksenli bir çalışma yürütüyor. Büyük resme bakarsak TikTok’un da, Joe Biden başkanlığındaki ABD yönetiminin sürdürdüğü ulusal güvenlik değerlendirmesinin parçası olarak güvenlik ve veri gizliliği planları geliştirdiği belirtiliyor. Bütün bunlar alt alta konulduğunda Shakespeare için tiyatrosunun hayatın aynası olmasına benzer bir biçimde benim için de TikTok hayatın aynası haline geliyor. Teknolojinin açtığı yeni ufuklar, artık insanlığı daha ileri taşımak için değil, sadece teknolojinin ve kullanıcı kitlesinin sahipliği anlamında değerlendiriliyor. Bunu yapabilen devletler, kurumlar ya da kişiler güç ve iktidar sahibi olabiliyor. Yeni üretim aracı ya da altyapısı olarak 5G üretici güçler/üretim araçlarının mülkiyeti konusunu daha ciddi düşünmemizi gerektirecek. Ama önce veri ve ulusal güvenlik konusunda birkaç söz söylemek gerekiyor.

Makiivka’dan çıkarılacak ders

Ukrayna’nın 89 Rus askerini öldürdüğü Makiivka olayının analizi, veri ve güvenlik arasındaki ilişkiyi net bir biçimde ortaya koyuyor. Askerlerin cep telefonlarını kullandıkları için yerlerinin tespit edildiği, bir komutanın telefon konuşmasının yakalandığı, bölgedeki bir hava aracının transponder gibi davranarak haberleşmeyi kendine çektiği ya da Rusların askere alındıklarında cep telefonlarına el konulduğu gibi birçok argüman havada uçuştu. Ancak bu olay, Rusya’nın asker sevkıyatında temel doğrulardan bir kopuş olduğunun anlaşılmasına da olanak tanıdı.

Daha önce ABD’nin ülke dışındaki çok korunaklı bir üssündeki askerlerin kamp içindeki hareketleri, kullandıkları fitness bandları nedeniyle deşifre olduğunda alay konusu olmuştu ama bunun bir saldırıya dönüşmemesi nedeniyle bu kadar ciddi bir mesaj oluşmamıştı. Demek ki, asıl kayba neden olan teknoloji değil savaş koşulları. Bu koşullar altında veri, can kaybına neden olan bir araca dönüşüyor.

Buradan sivil hayata dönüp, TikTok’u anlatmaya devam etmek isterim. TikTok’un uluslararası yöneticileri ile ilk buluşmamda, çevre ya da sokak hayvanları gibi bir hedef (cause) için paylaşım yapılabileceğini öğrenmiştim. Videoları edit etme araçlarının da bulunması, ortaya çizgi film tadında ürünler çıkarıyordu.

Buradaki rakamları ve yaratılan etkiyi görünce pazarlama ve halkla ilişkiler dünyasındaki arkadaşlarıma TikTok’un bir pazarlama aracı olabileceğini anlatmaya başladım. Aylar sonra bir tanesi, TikTok’un kontrol edilemeyen bir mecra olduğunu ve bu nedenle markalarına TikTok’u öneremeyeceklerini söyledi. Bugün hangi etkinliğe gitsem, daha önce görmediğim “influencer”ların kontrol edilemeyen bir biçimde paylaşımda bulunduklarını görüyorum. Bu tür fotoğraflar çeksinler diye dekor hazırlanarak yönlendirilmeye çalışıyorlar. Sadece kendisini yıldızlaştıran bu kitlenin fotoğraf paylaşmasını tartıştığım arkadaşlar “onlar para da alıyordur” diyor. Bu arada 15 milyon takipçi gibi rakamlar da duyuyorum. Bu dünyada TikTok, güvenlikle açıklanamayacak kadar önemli bir değere sahip. Bunun güvenliğini konuşacaksak, TikTok üzerinden değil, verinin dünya genelinde suç amaçlı kullanılmasını engellemek üzerinden tartışmalıyız. Gerisi kader oluyor.

Püf Noktası

TikTok benzeri OTT platformlarının sağladığı erişim ve yarattıkları etki, artışına bağlı olarak uzun süredir, altyapı sağlayıcılığının ötesine geçmekte zorlanan telekomünikasyon operatörlerinin imrenerek baktıkları bir olgu. Ücretsiz hizmet de sunsalar yarattıkları gelir ve ulaştıkları piyasa değerleri bu platformları ilgi odağı yapıyor.

Operatör işi ise hâlâ aboneden müşteriye geçişi reddeden iş modelleri ile içeriden çıkışı güçleştirmeye dayanan bir faaliyet. Geçenlerde Zorlu PSM’de oyundan çıkarken salonların hepsine Turkcell’in sponsor olduğu dikkatimi çekti. Aynı metro hattının üzerindeki Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nin sponsoru da Türk Telekom. Bunlar ülkeye faydası olan güzel şeyler.

Ancak bu arada 5G geçişi için gereken hazırlıklar yapılıyor mu diye merak ediyorum. Özellikle de Turkcell 2G lisansının bu yıl ve 3G ile 4G lisanslarının 2029’da sona ereceğini ve Türk Telekom’un 2005’te imzaladığı imtiyaz sözleşmesinin 2026’da sona ereceğini düşününce artık yeni telekomünikasyon altyapımızı ele almanın zamanı geldi gibi geliyor. Hâlâ Tiktok kullanıcısı olmadığım için buraya yazıyorum.