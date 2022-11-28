TİM’in çözümleri var, ona bakın…

TİM Başkanı Mustafa Gültepe “Nasıl Bir Ekonomi” ile sohbetinde ihracat sorunlarını ve çözüm önerilerini açıkladı, kayda alınması gereken çok nokta var.

Son dönemde sektör temsilcilerinin açıklamalarını içeren haberleri okuduğumda, hem sorunları sergilediklerine, hem de gelişme için somut önerilerde bulunduklarına tanık oluyorum. TİM Başkanı Mustafa Gültepe’nin gazetemiz üst yönetimiyle yaptığı sohbette de bu durum açıklıkla görülüyor.

Yılı 250 milyar dolar ihracatla kapatacaklarını açıklayan Gültepe, ”Pademinin etkisiyle ihracatta sağladığımız bazı avantajları artık sağlayamıyoruz. Navlundaki makas kapandı. Kur etkisiyle fiyat tutturmada zorlanıyoruz. Dünyada da talep azaldı. AB’nin kapasitesi belli. Güney/Kuzey Amerika ve Asya pazarında payımızı artıracak çalışmalar yapacağız. Kurların destekleyici olması gerekiyor” diyor.

Ancak eklediği bir nokta çok daha önemli:

-Enflasyon yüzde 3 artıyorsa, kurlar da yüzde 3 artmalı. Biz de maliyetimizi bilerek fiyat belirlemeliyiz…

Gültepe, ihracatçılar için finansmana ulaşımın “ucuz” ve “kolay” erişilebilir olması gerektiğini vurguluyor. İhracatı Geliştirme A.Ş.’nin krediye ulaşmanın önemli bir aracı olduğunu belirtiyor, EXİMBANK kaynak kullanımının gelişmesinin de olumlu olduğunun altını çiziyor. Hizmet ihracatçılarıyla birlikte hareket etme gerektiğini ifade ediyor. Gültepe, Türk dizilerinin fazla izlendiği Latin Amerika’da Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Bolat’la ortak çalışma yaptıklarını söylüyor.

Ama yine ekliyor:

-2023 yılının ilk çeyreği sisli, bütçelerimizde kısıtlamalar yapacağız!

Kamudaki karar vericiler, sektör temsilcilerinin sorunlarını açıklıkla ortaya koyup, çözüm önerilerini sıralayan açıklamalarını dikkatle ele almak zorunda.

Unutmayalım, ihracatın lokomotif sektör temsilcileri, eli taşın altında olan, sorunları bizzat yaşayan girişimcilerdir. TİM’de bu işin şemsiye üst kuruluşudur.

TİM’in 100.000‘e yakın ihracatçı sanayicisini topun ağzına koyamayız.

GÜNÜN SÖZÜ:

Dünya ticareti artışı azalma seyrinde, navlun fiyatları ise “gizli tekelleşme” nedeniyle artıyor.