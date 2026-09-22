TLY’de asıl soru: Bal tutup parmağını yalayan ilk 159 kişi kimdi?

Tera Portföy’ün TLY kodlu Birinci Serbest Fonu, şirketin en büyük fonu haline gelirken son dönemin en dikkat çekici fon hikâyelerinden birine dönüştü. Önce olağanüstü bir performans gösterdi, ardından TEFAS’ta işlem görmeye başlayarak yatırımcı kitlesini on binlerce kişiye çıkardı. Şimdi ise SPK’nın tasfiye kararıyla karşı karşıya.

Hikâyenin başlangıcına dönelim. TLY, 11 Mart 2021’de 0,0253 TL seviyesindeki fiyatıyla yolculuğuna başladı. 2025’in ilk aylarında yatırımcı sayısı 11 kişiydi. 30 Haziran 2025’te ise yatırımcı sayısı 159’a çıkmış, fonun toplam değeri yaklaşık 29,97 milyar TL’ye ulaşmıştı. KAP verileri de 30 Haziran itibarıyla 159 yatırımcı ve 29,966 milyar TL fon toplam değerini doğruluyor.

TLY’nin fiyatı da TEFAS öncesinde hızla yükseldi. 31 Temmuz 2025’te 809,69 TL’ye ulaşan fon, başlangıç fiyatına göre yaklaşık 809 kat değer kazanmıştı. 12 Ağustos’ta TEFAS’ta işlem görmeye başlayan fonun fiyatı yıl sonunda 10.308,97 TL’ye çıktı. Asıl dikkat çekici değişim yatırımcı sayısında yaşandı. 30 Haziran’da 159 olan sayı, 31 Aralık 2025’te 43.228’e çıktı; yaklaşık 272 kat arttı. Buna karşılık fonun toplam değeri 29,97 milyar TL’den 35,3 milyar TL’ye yükseldi.

Sığ hisselerde hareketlilik görüldü

Sonrasında büyüme çok daha farklı bir boyuta ulaştı. SPK’nın 17 Eylül’de tasfiye kararını aldığı tarihte TLY’de yatırımcı sayısı 103.757’ye ulaşmış, fonun büyüklüğü yaklaşık 243,6 milyar TL olmuştu. Son değerleme verisinde fon portföyünün yüzde 87,43’ü hisse senetlerinden oluşuyordu. Portföyde yüksek ağırlık taşıyan hisselerin önemli bölümünün de görece sığ, likiditesi sınırlı ve fiyatı düşük işlem hacimleriyle dahi kolayca yukarı taşınabilen paylar olması dikkat çekiyordu. SPK’nın 18 Eylül açıklamasında, 2025’in son çeyreğinde bazı serbest ve para piyasası fonlarında, fiili dolaşım oranı düşük paylarda ekonomik gerçeklik ve şirketlerin temel finansal büyüklükleriyle açıklanamayacak fiyat hareketleri gözlemlendiği belirtildi. SPK da bu gelişmelere ilişkin aylar sonra, 18 Eylül’de yaptığı açıklamayla söz konusu fiyat hareketlerine dikkat çekti.

Bu açıklama, TLY açısından da geriye dönük önemli bir soruyu gündeme getiriyor. 30 Haziran 2025’te fonun yatırımcı sayısı yalnızca 159 iken yaklaşık 30 milyar TL büyüklüğe ulaşmıştı. Bu 159 kişi kimdi ve ne kadar kazandı? İçlerinde politikacılar, bürokratlar veya kamu görevlileri var mıydı? Varsa kimlerdi? Fonun büyüklüğü yaklaşık 30 milyar TL’ye ulaşırken bu kişilerin fondaki payları ne kadardı? Bu paylar üzerinden elde ettikleri kazanç neydi? Daha da önemlisi, TEFAS’a açılmadan önce bu payların değeri neydi ve TEFAS sonrasında bu kişiler fonda kalmaya devam etti mi?

Bal tutup parmağını yalayan ilk 159 kişi kimdi ve tren raydan çıkmadan vagonu terkettiler mi?