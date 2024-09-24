TL’yi destekleyen adımlar  piyasaları güçlendirecek

Ekonomi yönetiminin lirayı destekleyen adımları, enflasyonla mücadelede kararlılığı güçlendirirken piyasalarda olumlu fiyatlamalar görülüyor.

Ekonomi yönetimi uyguladığı para politikasıyla piyasadaki fazla likiditeyi düşürmeye çalışırken liralaşmayı güçlendirmeye özel bir önem veriyor. Hassas ve dengeli bir yaklaşım izleyerek olası riskleri minimize ederek hareket ediyor.

Adımlar atılırken ekonomideki tüm aktörler göz önünde bulunduruluyor ve optimum yaklaşımla hareket ediliyor. Politika faizi yüzde 50’de olmasına rağmen TLREF yüzde 48,73 seviyesinde bulunuyor. TLREF, 18 Eylül’de yüzde 47,03’e kadar gerilemişti. TLREF’in sert düşüşü TCMB’den yeni adımlarını getirdi. Faizin gerilemesi, doğal sürecinde olmaması halinde TCMB’nin enflasyonla mücadelesini sekteye uğratma riskini barındırıyor.

Zorunlu karşılık adımı da böyle geldi. Borsa Endeksi 9.900 seviyesinde ve hâlâ 10.000 sınırında duruyor. Dolar kuru 34,15 TL seviyesinde, euro ise 38,01 TL’de bulunuyor. Altının onsu 2.625 dolar. Borsa riskleri fiyatlar ve göstergeler yatırımcılar oldukça temkinli hareket ettiği yönünde.

Holding ve yatırım sektöründe dikkat çekenler

Borsa İstanbul’da BIST Holding ve Yatırım Endeksi, yatırımcıların takibinde. Endeks hisseleri ya defter değerinin altında ya da defter değerlerine yakın seviyede işlem görüyor. Sabancı Holding, yılbaşından bu yana %68,74 yükselirken Koç Holding %35,78 oranında yükseliş kaydetti. BIST Yatırım ve Holding sektöründeki hisseleri yatırımcıların izlemesinde fayda var.

ZEYNEP’E SOR

FİYAT İSTİKRARI MI, FİYAT OYNAKLIĞI MI?

Fiyat istikrarı; düşük risk ve volatilite, öngörülebilirlik, güven, uzun vade. Düşük getiri ve likidite, fırsat eksikliği, sıkıcı piyasalar.

Fiyat oynaklığı; artan fırsat, yüksek getiri potansiyeli, likidite artışı, arbitraj fırsatı. Yüksek risk, belirsizlik, stres, sınırlı odaklanma.

Geçen üç yılda güçlü yükseldi. Son dört ayda yabancılar sattı. Fonlar zayıf da olsa aldı

Yapı Kredi’de yabancı payı nedir? Hisseye ilgi var mı? Alıp kenara konacak hisse midir? / Cem Özkan

Cem, Yapı Kredi Bankası sektörünün önemli bankalarından birisi. Hissenin fiyatı Mayıs 2021’den Mayıs 2024’e kadar üç yıl boyunca sürekli yükselen bir performans sergiledi. Bu sürede fiyatı 1,76 TL’den 39,46 TL’ye kadar çıktı. Üç yıllık bir sürede olukça güçlü bir yükseliş kaydetti. Hisse, son dört ayda ise düşen bir eğilim sergiliyor. Bu süre zarfında özellikle Citibank’tan çok güçlü satışlar geldi. Ardından Deutsche Bank, TEB ve BofA’nın satışları söz konusu. Fonlar ise alıcı tarafta kaldı. Ancak alımların zayıf kalması hisseyi baskıladı. Halka açık kısmın %31,85’i Yapı Kredi Yatırım, %28,05’i Citibank ve %19,47’si fonlarda bulunuyor.

Nisanda borsaya geldi. Beş tavanın ardından geriledi. Şimdi halka arz fiyatının altında

Entra hissesi halka arzdan beri düşüyor. Bu arada fırsatlar da kaçıyor. Ne önerirsiniz? / Ferit Topdemir

Ferit, IC Enterra Yenilenebilir Enerji geçtiğimiz nisan ayında 10 TL’den halka arz oldu. Borsada ilk beş gün tavandan işlem gördükten sonra gelen satışlarla birlikte geriledi. Bir süre halka arz fiyatında destek bulsa da ağustos ayından itibaren 10 TL’nin de gerisine düştü. Halihazırda halka arz fiyatının altında işlem görüyor. Geçtiğimiz yıl gelir ve kârı düşen firmanın son paylaştığı 2024 üç aylık mali tablosunda ise gelirinde artış yaşandığı görülüyor. Bununla birlikte dönem sonunda kâr düşüşü devam ediyor. Şirket ağustos ayında YEKA Erzin-2 santralini kademeli olarak üretime aldı. Yıl sonuna kadar tam kapasiteye çıkacak ve geliri artacak.

YATIRIM FONLARI

Kare Portföy’ün kurduğu KYA fonu 1 yılda %69,88 kazandırdı



KYA (Kare Portföy Hisse Senedi Fonu), toplam portföy değerinin en az %80’ini borsada işlem gören hisse senetlerinde değerlendiriyor. Geçen bir yılda getirisi %69,88 yükseldi. Son 1 ayda ise %4,03 geriledi. Fonun portföyünde ağırlıklı olarak Mavi Giyim, Türk Hava Yolları, Migros, Turkcell ve Biotrend Enerji hisseleri yer alıyor. Yakın zamanda Türk Hava Yolları, Migros, Biotrend Enerji, Suwen Tekstil ve Tüpraş hisselerinden alım yaptı. Ereğli Demir Çelik, Sabancı Holding, Büyük Şefler Gıda, Arçelik ve Bim hisselerinden ise satışta bulundu.

Kare Portföy’ün kurduğu fonun, risk düzeyi 6 seviyesinde. Yıllık yönetim ücreti %2,92 olurken 7.978 yatırımcısı bulunuyor. Alış valörü 1 ve satış valörü 2 olan fonun toplam değeri 349.686.567 TL. Dolaşımdaki pay adedi 357.127.351 olurken yüzde 17,86 doluluk oranına sahip. Fonun, %0,20 pazar payı bulunuyor.

TAHVİL

Aktif Yatırım Bankası, %59,41 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Aktif Yatırım Bankası, 20.09.2024 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 1.000.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %50, bileşik faizi ise %59,41’e denk geliyor. 108 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %14,79 olacak. 20 Eylül tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %48,74 seviyesinde bulunuyor.

%50 YILLIK BASİT FAİZ

Aktif Yatırım Bankası’nın çıkardığı bononun yıllık %50 basit faiz oranı TLREF oranının yaklaşık 1,26 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı için uygun bir seçenek olarak görülebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 20.09.2024 olurken, vade tarihi 06.01.2025 olacak. Piyasada TRFAKYB12545 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

VESTEL

Küresel TV üreticisinden pay alacak. Yeni pazarlar ve iş birliklerine açılmayı hedefliyor

Vestel, TV sektöründeki rekabet gücünü artırmak ve küresel TV ekosisteminde daha etkili bir oyuncu olmak için harekete geçti. Dünyanın ikinci ve Çin'in en büyük TV üreticisi Hisense’in yan kuruluşu VIDAA International’dan %4,64 oranında pay satın almak için iyi niyet mektubu imzaladığını duyurdu. VIDAA, TV işletim sistemi ve yayın platformu alanında yaklaşık %8'lik bir pazar payına sahip.

Vestel, ortaklıkla birlikte yeni pazarlara ve müşteri gruplarına ürün geliştirme olanağının artırmasını ve yeni iş birliği fırsatlarının beraberinde gelmesini bekliyor. Hisse devrinin gerçekleşmesiyle birlikte şirket, VIDAA platformunu taşıyan TV satışlarından düzenli reklam geliri elde edecek. Akıllı TV reklam gelirlerinin 2025 yılı itibarıyla 49 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

ULUSOY UN

İki şehirde rüzgar enerjisi santrali projesi için ÇED olumlu raporunu aldı. Süreç devam ediyor

Ulusoy Un, Manisa ve İzmir’de kurmayı planladığı Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) projeleri için ÇED olumlu raporların aldığını duyurdu. Şirketin söz konusu projeleri hayata geçirmesi halinde enerji maliyetinde tasarruf sağlaması mümkün olacağı gibi kârlılığına da olumlu yönde desteklemesi mümkün olacak. Şirket, bu yolla sürdürülebilir bir büyüme gerçekleştirme imkanı elde edecek.

Ulusoy Un, ağustos ayı içinde ise bağlı ortaklığı Söke Değirmencilik’teki 26.500.000 adet payı işlem görür tipe dönüştürebilmek için SPK’ya başvuruda bulundu. Kurul’un izin vermesi halinde söz konusu paylar satışa konu edilecek. Firma öncelikle kurumsal yatırımcılarla görüşecek. Firmanın Söke Değirmencilik’te 297.500.000 adet paya denk gelen %76,97 oranında paya sahip bulunuyor.

GİRİŞİM ELEKTRİK

Üniversitenin GES ihalesini kazandı. Tutar yıllık gelirinin %6’sına denk geliyor

Girişim Elektrik, Ankara Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen "48MWp Güneş Enerjisi Santrali Kurulumu İçin Gerekli Malzeme Alımı" konulu ihaleye katılarak en avantajlı teklifi vererek birinci oldu. İhalenin baz bedelinin toplamda 788.000.000 TL olduğu ifade edildi. Şirket, Ankara Üniversitesi İhale Komisyonu’nun ihaleyi kesinleştirdiğini ve işin kendisinde kaldığını duyurduğunu belirtti.

İhale bedeli, Girişim Elektrik’in yıllık gelirinin %6’sına denk geliyor. Bu itibarla şirket önemli bir projeyi portföyüne eklemiş oldu. Firma, yıl başından bu yana 5,2 milyar TL yeni iş açıklamasında bulundu. Söz konusu tutar yıllık gelirin %40’ı seviyesinde bulunuyor. Girişim Elektrik, son açıkladığı 2024 altı aylık mali tablolarında gelirini %21 büyütürken dönem sonu kârını %7 düşürdü.