TMd'deki başkan değişiminde fitili BMD üyeliği mi ateşledi?

Birkaç gün önce yabancıların tax free alışverişi ile ilgili yazımı yazarken global markalar konusunda bir bilgi almak için Tescilli Markalar Derneği (TMd) Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Stamati’yi aradım. Stamati, konuyla ilgili görüş verebileceğini ancak artık derneğin başkanı olmadığını söyleyince şaşırdım. Zira derneğin web sitesinde hala başkan olarak görünüyordu. Dernekten istifa ettiğini, aralık sonunda genel kurulun toplandığını ve Selçuk Güzenge’nin başkan seçildiğini vurguladı. İstifasının nedenini sorduğumda ise ‘fazla müdahale’ olduğunu söylemek dışında yorum yapmadı.

Bu istifanın perde arkasına geçmeden önce Tescilli Markalar Derneği ile ilgili küçük bir bilgi vermek isterim. Dernek, aralarında dünya markalarının da yer aldığı 120 markayı temsil eden bir dernek. Markaların taklit üretimleri, sahtecilik, haksız rekabet, paralel ithalat, vergi kaybını önleme ve yabancı markaların Türkiye’deki prestij ve haklarının korunmasının yanı sıra yatırımlarını artırma ve üretime geçmeye teşvik etmek amacıyla 2001 yılında kurulu.

Gelelim dernekteki başkan değişiminin perde arkasına… İzzet Stamati’nin istifasının ardından yapılan genel kurulda yeni aday çıkmayınca Onursal Başkanı Selçuk Güzenge başkan seçildi. Yeni yönetim kurulunda Suat Soysal dışında değişen bir isim olmadı. Soysal da çok fazla dernekte olmanın verdiği yoğunluk yüzünden ayrılma kararı aldı. Dernekte Başkan Yardımcısı yeniden Füsun Kuran olurken son yönetimde yer alan Hülya Aslantaş, Nilay Pınar Onat, Şebnem Berkol Yüceer gibi isimlerin de görevlerine devam etmelerine karar verildi. Derneğin yeni yönetimi bu ay içinde bir basın toplantısı yaparak yeni dönem hedef ve projelerini anlatmaya hazırlanıyor.

İki ay önce Birleşmiş Markalar Derneği’ne üye oldu

Kulislerde bu sessiz sedasız değişimle ilgili birçok iddia konuşuluyor. En önemli iddialardan biri bu değişimin temelinde İzzet Stamati’nin iki ay önce Birleşmiş Markalar Derneği’ne üye olmasının yattığı… Kulislere göre TMd yönetimi, Stamati’nin BMD üyeliğinden bir gün önce haberdar oldu ve bu durum sıkıntı yarattı. Yine iddiaya göre Stamati’nin TMd’nin tasfiye edilip BMD ile birlikte hareket etmesini önermesi ipleri koparan olay oldu. TMd kanadında bu talebin tepki gördüğü, üyelerin derneğin son dönemde asli görevi olan taklitle mücadeleden uzaklaşmasından rahatsızlık duyduğunu Stamati’ye ilettiği onun da bunun üzerine istifa ettiği iddia ediliyor.

BMD kanadına iddiaları ilettiğimde aldığım yanıt ise şu oldu: “İzzet Stamati’nin kendi markaları var, BMD’ye üye olması gayet normal. BMD, İzzet Bey’in başkanlığında TMd ile kiralardan ortak alan giderlerine kadar birçok konuda çok uyumlu çalıştı. Hatta Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile yaptığımız toplantıda sektörün en önemli konularından birinin taklitle mücadale olduğunu ilettik. Çünkü taklitle mücadele BMD’nin de konusu.”