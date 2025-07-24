TOBB ve KGF, firma seçimi yapmaz, ‘Nefes’te limit artışı gündeme gelebilir

GEÇEN hafta Nasıl Bir Ekonomi TV’nin Youtube’da yayınlanan “EKONOMİ MASASI” programına Trabzon Buzpınar Yaylası’ndan bağlanan Şeref Oğuz, Barış Esen’le Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) Kredi Garanti Fonu (KGF) üzerinden devreye aldığı “Nefes” kredisine değindi:

- “Nefes” kredisi top topu 25 milyar lira. Firma başına üst kullanım limiti 2.5 milyon lira. Trabzon’da edindiğim izlenim göre “Nefes”e erişemeyenlerde, “Adrese teslim kullanım var” kanısı yaratmış.

Finansmana erişimin aşırı derecede zorlaştığı bu dönemde 25 milyar liralık “Nefes”in yetersiz bulunduğu üzerine konuştuk, şirketlerden yükselen şikayetleri “EKONOMİ MASASI”nda dile getirdik.

Program sonrası gündeme gelen şikayetler ve kafalardaki soruların adresinin TOBB olduğunu dikkate alıp nabız yokladım. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, asıl adresi gösterdi:

- KGF’nin Yönetim Kurulu Başkanlığını TOBB’u temsilen orada bulunan Erdoğan Özegen yürütüyor. Erdoğan Bey akla gelen tüm sorulara cevabı verir.

Bunun üzerine Erdoğan Özegen’i aradım, önce “Nefes” kredisinin gündeme geliş şeklini anlattı:

- TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ilgili kurumlar nezdindeki girişimleriyle bankalarımız ve KGF işbirliği ile “TOBB Nefes Kredisi” hayata geçti.

Kredi büyüklüğüne işaret etti:

- “TOBB Nefes Kredisi”, 25 milyar lira kefalet ve yaklaşık 31.2 milyar lira kredi tutarını kapsıyor. Firma başına azami 2.5 milyon lira limiti, 6 ay ödemesiz, 36 aya kadar vadeli ve uygun faiz oranları söz konusu.

Konuştuğumuz ana kadarki verileri paylaştı:

- Şu ana kadar yaklaşık 19 bin işletmemize toplamda 24 milyar liralık kredi bankalarımız tarafından tahsis edildi. Süreç halen devam ediyor.

Hemen şu noktanın altını çizdi:

- Ne TOBB’un ne de Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) doğrudan talep alması veya firma seçimi yapması söz konusu değildir.

Başvuruları bankaların değerlendirdiğini vurguladı:

- “Nefes” kredisinde devrede olan bankalar, ticari kredilere esas teşkil eden koşullar çerçevesinde firmaları değerlendiriyor. Krediye uygun (kredibıl) bulunan firmalar sistemimize girdiğinde, kendilerine tahsis edilen krediye ilişkin kefalet mektubu veriliyor.

“Portföy Garanti Sistemi” üzerinde durdu:

- KGF, banka değil. Müracaatlar devrede olan bankalar tarafından alınıyor. “Portföy Garanti Sistemi-PGS" kapsamında kredi skorlamaları yapılıyor.

5 bin liralık başvuru bedeli konusunu da kendisi açtı:

- Bu bedel konusunda bir bilgi kirliliğinin oluştuğunu görüyoruz. 5 bin liralık başvuru ücreti, yalnızca kredi kullanan firmalar tarafından ödeniyor. Yani, bu tutar başvuru süreci ile ilgili değil.

Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) kâr amacı gütmeyen bir kurum olduğuna dikkat çekti:

- Kurumumuz, KOBİ’lerin finansmana erişimini desteklemek amacıyla kurulan, kâr amacı gütmeyen bir fondur. 5 bin liralık bedel, operasyonel giderlerin karşılanması ve yine KOBİ’lerin hizmetine sunulacak kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanması için alınıyor.

Özegen, “TOBB Nefes Kredisi” dışında halen özkaynaklı 7, Hazine destekli 9 olmak üzere toplam 16 aktif destek paketinin sürdüğünü kaydetti:

- Kredi genişlemesi, enflasyonla mücadele programı çerçevesinde dikkatli yürütülüyor. Ancak, piyasadan gelen talepleri dikkate alarak “TOBB nefes Kredisi”nin limit artırımı da gündeme gelebilir.

Krizin geçmişte yaşadıklarımıza oranla oldukça uzun sürmesi, hemen her sektördeki büyük, küçük birçok şirketi ciddi ölçüde zorluyor…

Ekonomi yönetimi, enflasyonla mücadele programı çerçevesinde kredi musluklarını uzun süredir kısılı tutuyor.

Ayrıca yüksek faiz de zaten çok zor ulaşılabilen finansmanı yakıcı hale getirmiş bulunuyor…

Bu durumda özellikle KOBİ’lerin tüm umudu “TOBB Nefes Kredisi” gibi çözüm adreslerine kalıyor…

KOBİ’lerin “25 milyar lira dişimizin kovuğuna yetmez”, “Zaten ona da erişemiyoruz” yakınmaları da yaşadıkları sıkıntıdan, batma endişesinden kaynaklanıyor…

KGF, 560 bin firmaya 1.5 trilyon liralık kefalet sağladı

KGF Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, 1991 yılına uzandı:

- KGF, 1991 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla kefalet desteği sağlayan bir kurumdur. KGF, kamu ve özel sektör bankaları ile çeşitli işbirlikleri kurarak Türkiye ekonomisine katkı sunuyor.

Özegen, şu verilere dikkat çekti:

KGF olarak bugüne kadar tüm programlarımızda yaklaşık 1.5 trilyon liralık kefalet sağladık.

1 milyon 477 bin 662 adet kefalet ürettik.

Ürettiğimiz bu kefaletler, 560 bin firmamız tarafından kullanıldı.

Bu veriyi şöyle irdeledi:

- Bu da demek oluyor ki, aktif ticari faaliyette bulunan Oda ve Borsa üyelerimizden, ticaret erbabı ve KOBİ’lerimizin yaklaşık 3’te biri KGF kefaletiyle finansmana erişmiş bulunuyor.

Ardından ekledi:

- KGF özkaynaklarımızdan kullandırdığımız kefaletlerin yüzde 99.8’inin KOBİ’lerimiz tarafından kullanıldığı anlaşılıyor.

KGF’nin yüzde 44’ü reel sektöre uzandı

KGF Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, kefaletlerin sektörlere dağılımını şöyle ortaya koydu:

İmalat Sanayi: Yüzde 44

Yüzde 44 Ticaret ve Hizmet: Yüzde 36

Yüzde 36 İnşaat: Yüzde 9

Yüzde 9 Tarım ve Hayvancılık: Yüzde 4

Yüzde 4 Ulaştırma ve Denizcilik: Yüzde 3

Yüzde 3 Diğer:Yüzde 4

KGF kefaletlerinin firma ölçeklerine göre dağılımını da paylaştı:

Küçük: Yüzde 48

Yüzde 48 Mikro: Yüzde 30

Yüzde 30 Orta:Yüzde 22

Anavatanın suyu KKTC’de tarıma bereket sağladı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Ahmet Bolat ev sahipliğindeki buluşmada sorularımızı yanıtlarken 2015’te devreye giren“Su boru hattı” projesine değindi:

- 10 yıl önce KKTC’nin su ihtiyacının karşılanması için hayata geçirilen denizin içindeki asma boru hattı projesi, dünya çapında bir iş oldu. Bizim için gerçekten can suyu olarak devreye girdi. Proje için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a müteşekkiriz.

Tatar, 2015’ten beri Anamur’daki Alaköprü Barajı’ndan boru hattıyla KKTC’de Güzelyurt bölgesindeki Geçitköy Barajı’na su ulaştığını vurguladı:

- Proje kapsamında hem KKTC’nin içme suyu ihtiyacının hem de tarımsal sulamanın karşılanması söz konusu. Tabi, geçen 10 yılda içme suyu tarafı daha öncelikli yürüdü. Ancak, yine de anavatandan gelen su KKTC’de tarımı çok bereketli noktaya taşıdı.

Türkiye’den KKTC’ye su ulaştırılması konusunu çocukluk yıllarında hayal gibi düşündüklerini kaydetti:

- Hayal diye düşündüğümüz su boru hattı, 10 yıldır devrede. Anavatandan gelen su sayesinde KKTC’de su seviyesi yükseldi.

Bir ürün örneği de verdi:

- KKTC’de hava sıcak olduğu için enginar Türkiye’deki üretim alanlarına göre iki ay erken oluyor. Türkiye’den ünlü restoranlar KKTC’den enginar alabilmek için kuyruğa giriyor.