Topkapı, İSTOÇ ve Hadımköy’de projeler yapıyor, halka arza hazır

Bakırcı Grubu, Cevizlibağ’daki Işık Sanayi Sitesi’ni dönüştürüyor, 462 bağımsız bölüme sahip projenin inşaatı başladı. Ayrıca, İSTOÇ’un bitişiğinde 26 dönüm arsada 153 bin metrekarelik yeni bir ticaret merkezi kuruyor. Hadımköy’de ise 68 bin 500 metrekarelik, lojistik merkez projesi tamamlandığında uluslararası şirketlere kiralanacak.

Bayram Sağlam tarafından, temelleri 1980’de atılan Bakırcı Grubu, gayrimenkul geliştirme, sağlık, turizm, denizcilik ve gıda başta olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteriyor. Olimpiyat Özel Sağlık Hizmetleri, Serenity Suites, Yenikapı Turizm, Kapıdağ Marmara Tersanecilik, AS-PAK Gıda ve gayrimenkul geliştirme alanında faaliyet gösteren bazı şirketler. Bugüne kadar hayata geçirilen 85 proje, 2 milyon metrekarenin üzerinde inşaat ve 5 binden fazla bağımsız bölüm teslimi, grubun en güçlü kaslarının inşaat ve gayrimenkul olduğunu kanıtlıyor. Bir süredir Halka Arz izni bekleyen Bakırcı GYO’nun Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Fatih Sağlam ile buluştuk. Sohbetimize kurucularından Adnan Sağlam da katıldı.

Fatih Sağlam, grubun bugüne kadar gerçekleştirdiği konut, ticari gayrimenkul, karma kullanım ve lojistik projelerde elde ettiği bilgi birikiminin, yeni yatırımların geliştirilmesinde önemli avantaj sağladığını belirterek “45 yıllık proje geliştirme deneyiminin ardından, 2025 yılında Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı kurduk ve kurumsal bir yapı kazandık. 2025 yıl sonu itibarıyla Bakırcı GYO’nun portföy büyüklüğü yaklaşık 9,2 milyar lira seviyesindeydi. Şirketin portföy değerinin önemli bölümü ise devam eden projelerden oluşuyor. Motim İSTOÇ Ticaret Merkezi, Bakırcı Zenit Topkapı ve Bakırcı Ömerli Lojistik Merkezi projelerimiz şirketin gelecekteki en güçlü büyüme potansiyelini oluşturuyor. Halka arz ile ilgili süreç devam ediyor, yakın zamanda tamamlanacağını umuyoruz” dedi.

Fatih Sağlam’ın verdiği bilgilere göre Bakırcı Zenit Topkapı; konut, ofis ve ticari alanlardan oluşan karma bir proje. Eski Işık Sanayi Sitesi’nin arsası üzerinde nitelikli bir dönüşüm projesi olarak öne çıkıyor. Arsanın bir kısmını satın almışlar, bir kısmında da hak sahipleriyle anlaşarak inşaata başlamışlar. Yedi blok inşa ediliyor ve bunlardan biri ofis, biri rezidans, ikisi konut blokları oluyor. Toplamda 462 bağımsız dönüm inşa ediliyor. 3,5 milyar liralık bir yatırımla 80 bin metrekare inşaat alanına sahip bir proje ortaya çıkacak. 2027 sonunda tamamlanacak. Fatih Sağlam, “Bu bölgedeki ikinci projemiz de başladı. O da E-5’in (D-100) öbür tarafında, karşısında. Eskiden bir benzin istasyonu vardı onun olduğu yere Bakırcı Kaya Residence projemizi yapıyoruz. Kabası bitmek üzere, 90 bağımsız bölümünden oluşuyor. Biz kendi Genel Müdürlüğümüzü de oraya taşıyacağız. Bir katı kendimize ayırdık” dedi.

Bakırcı Ömerli Lojistik Merkezi projesiyle ilgili olarak da Fatih Sağlam, “Hadımköy, Ömerli bölgesinde kendi arsamıza yaklaşık 68 bin 500 metrekarelik, üç katlı, uluslararası depolama standartlarına uygun bir lojistik merkezi inşa ediyoruz. Uluslararası firmalara kiralayıp yüksek kira geliri elde etmeyi hedefl iyoruz” diye konuştu.

İSTOÇ yanına 153 bin metrekarelik yeni proje

Bakırcı GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Fatih Sağlam, İSTOÇ yanında başladıkları projeyle ilgili de şu bilgileri aktardı: “Bu projemizin adı Motim İSTOÇ Ticaret Merkezi ve büyük ölçekli bir yatırım. Mağaza, showroom, depo ve lojistik kullanıma uygun bağımsız bölümleriyle ticari gayrimenkul portföyümüzü güçlendirecek. İSTOÇ’u biliyorsunuz; orada da arsanın bir kısmı bize ait diğer maliklerle de kat karşılığı anlaştık. Satış ofi simizi açtık. İSTOÇ’ta fi ziksel olanaklar sınırlı ve çok büyük sirkülasyon var. Biz bu projemizle bölgeye önemli bir rahatlama da sağlayacağız. İSTOÇ›un hemen yanında, devamı niteliğinde bir proje yapıyoruz. Dokuz katlı, toplam 153 bin metrekare kapalı alanı olan yeni bir ticaret merkezi inşa ediyoruz. 6,5 metre kat yüksekliği olan her dükkanın önüne TIR çıkabilen bir proje. Dükkanlara tahsisli park alanları olacak. Enerji problemi olmayacak. 272 bağımsız bölüm planladık, tabii ki satın alıp birleştirmeler yapılabilecek. Proje, 2028 ortası gibi tamamlanacak, ön satışlarımız sürüyor.”