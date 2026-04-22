Toplayabileceğin vergiyi sal

Vergisini zamanında ve tam olarak ödeyenleri enayi yerine koyan sistemin artık tıkandığını, tahsilat ile tahakkuk arasındaki açılan makastan görebiliyoruz. Hele ki toplayabildiğini de israf edersen...

1- SORUN: Bütçenin cezalar kalemindeki olağanüstü artışa rağmen tahsilat oranı yerlerde… Hüseyin Gökçe’nin haberi: 642,8 milyar liralık tahakkuka karşılık tahsilat 9,4 milyar lirada kalmış. Cezaların tamamı tahsil edilmiş olsaydı, bütçe ilk çeyrekte 420 milyar açık yerine 200 milyar fazla verecekti.

2- ETKİSİ: Bütçenin denkliği için cezalara umut bağlamak zaten başlı başına sıkıntı iken vergi gelirlerindeki düşüş, kamunun borçlanma ihtiyacını artırıyor. Banknot matbaası daha fazla mesai yapıyor, faizler baskılanıyor, enflasyon indirilemiyor, yeni vergi çeşitleri ve alanları ihdas ediliyor.

TOPLADIĞIN VERGİYİ NEREYE HARCADIĞIN DA MUAMMA

3- ÖNERİ: Vergi salmak işin kolayı… Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır. Vergi daireleri kapısında bu yazıyor. Ancak gerçekte olan şudur: Saldığın vergiyi toplayabilirsen başarıdır. Vergi reformu diye oran artırmak ve yeni vergi ihdas etmek yerine, vergi idaresi reformu yapmalı, açığı ceza ile kapamamalı.

4- YÖNTEM: Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alma düsturu hayata geçirilmeli. Bunun için yandaşın vergi borcunu silmek yerine çok kazananı da vergilendirmeli. İkide bir vergi affı getirilmemeli. Paranın izini sürebilen Maliye, gelirden ziyade gidere bakıp vergiyi online salabilmeli.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Tahakkuk & Tahsile dair…

Tahsilat neden düşük?

Oranlar yüksek, oto, akaryakıt, KDV, ÖTV derken her bir yanımız vergi ile kuşatılmış durumda. Kazanmadığımız paradan dahi vergi almaya kalkarsan saldığın vergiyi toplamakta zorlanırsın.

Peki, tahakkuk adil mi?

Değil. Çok kazanandan az, az kazanandan çok vergi almaya kalkarsan vergi adaletini sağlayamazsın. Radara yapay zekâ koyup, yollarda sürücüleri pusularsan saldığın vergi kâğıt üstünde kalıverir

NOT/BEN DE VERGİ KAÇIRMAK İSTİYORUM

Ben bir çalışanım. Asgari ücretli, memur, işçi, emekli gibi… Benim gelirimden vergiyi peşin kesiyor, kalanını veriyorlar. Bu yüzden benim tahsilat&tahakkuk oranım %100. Ben de tıpkı yandaş, candaş ve imtiyazlılar gibi vergi kaçırmak istiyorum. Bana da vergisiz para verilsin, ben daha sonra belki öderim.

TAHAKKUK&TAHSİL LÛGATI

Tahakkuk: Vergi borcunun hesaplanıp, vergi idaresi tarafından gerçekleşme ile kesinleşmesi

Tahsil: Hesaplanın kesinleşmiş vergi bocunun, mükellef tarafından kanuna uygun ödenmesi

Kümesteki kazlar: Benim gibi bordro ile maliyeye yakalanmış, sürekli yolunan vergi mahkumları

Dışarıdaki tilkiler: Yandaş, candaş, maliyede kaydı olmayan, vergisi silinen, vergiden azadeler