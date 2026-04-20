Tosyalı, 3. çeyrekte otomotiv çeliği üretmeye başlayacak

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, 0,80 mm inceliğinde sıcak sac üretimiyle sektörde yeni bir eşiği aştıklarını açıklarken, 2,5 milyar dolarlık yeni yatırım, 3 milyon tonluk ek kapasite ve otomotiv çeliğinde 700 bin tonluk hedefle küresel ligde ilk 20’ye girme yolunda ilerlediklerini söyledi.

Küresel çelik sektöründe ölçek, teknoloji ve yeşil dönüşüm ekseninde rekabet yeniden şekillenirken, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, hem üretim teknolojisinde ulaşılan yeni seviyeyi hem de devam eden milyar dolarlık yatırımları anlattı. Tosyalı, 0,80 mm kalınlığında sıcak sac üretimine kısa bir süre önce ulaştıklarını belirterek, otomotiv çeliğinden enerjiye, yeşil çelikten küresel sıralamaya kadar birçok başlıkta çarpıcı rakamlar paylaştı. Almanya’nın Düsseldorf kentinde düzenlenen Tube&Wire Fuarı’nda sorularımızı yanıtlayan Fuat Tosyalı şunları söyledi:

“0,80 MM İNCELİĞE İNDİK, DÜNYADA ÇOK SINIRLI BİR GRUBUZ”

Bu yıl fuara önemli bir yenilikle geldik. Sıcak sac üretiminde 0,80 mm kalınlığa inmeyi başardık. Bu incelikte üretim yapabilen dünyadaki çok sınırlı üreticilerden biriyiz. 300 tonluk potalarda, 1.700 derecede kaynayan çeliği neredeyse bir baklava yufkası inceliğine getiriyoruz. Bu bir makine meselesi değil; tamamen mesleki birikim. Ben bu sektörde 55. yılımdayım. O çeliğe nasıl hükmedeceğinizi bilmek gerekiyor. Bu da yılların tecrübesiyle oluşuyor. Eskiden sanayici 2 mm sac alıp bunu soğuk haddeyle inceltirdi. Biz artık 0,80 mm’yi doğrudan sıcak hattan veriyoruz. Bu ara işlemleri ortadan kaldırıyor ve ciddi verimlilik sağlıyor. Bu ürünün ciddi katma değeri var. Baz fiyatın üzerine yaklaşık 100 dolar primle satılabilecek bir ürün. Dünyada bunu yapan şirket sayısı çok az.

“OTOMOTİV ÇELİĞİNDE HEDEFİMİZ 700 BİN TON”

Bu yılın 3. çeyreğinden itibaren otomotiv çeliği üretimine başlıyoruz. Bu üretimi Cezayir’de gerçekleştireceğiz. Toplam 1,6 milyon tonluk kapasitemizin 700 bin tonunu otomotiv çeliğine ayıracağız. Performans iyi giderse kapasite içinde kaydırmalar yaparız. Otomotiv, büyütmek istediğimiz ana segmentlerden biri. Çünkü burada kalite beklentisi çok yüksek. Ürün doğrudan preslenip boyaya gidecek seviyede kusursuz olmak zorunda.

“HER GÜN 50 BİN TON ÇELİK VERİYORUZ, 100 BİN TONA ULAŞACAĞIZ"

Bugün aylık 1 milyon tonun üzerinde uç ürün veriyoruz. Günlük bazda piyasaya yaklaşık 50 bin ton çelik sunuyoruz. Hedefimiz bunu 100 bin tona çıkarmak. Bu artış için 3 milyon tonluk yeni bir kapasite yatırımı planlıyoruz. Bu yatırım, downstream yani katma değerli ürün tarafını güçlendirecek.

“2,5 MİLYAR DOLARLIK KOMPLEKS YATIRIM BAŞLIYOR”

2,5 milyar dolarlık bir kompleks yatırım planlıyoruz. Bu yatırımın içinde sıcak sac için slab üretimi, petrol ve gaz borularında kullanılan round billet üretimi ve diğer katma değerli ürünler var. Bu yıl başlayacağız, yatırım süresi yaklaşık 30 ay. Bu yatırımlarla daha fazla sıvı çelik üretip bunu yüksek katma değerli ürünlere dönüştüreceğiz.

“10 MİLYAR DOLAR CİROYU RAHAT GEÇERİZ”

Geçen yıl toplam ciromuz 9 milyar dolardı. Bu yıl 10 milyar doları rahat geçeriz. İhracatta ise 3 milyar dolar ve üzeri bir ölçek konuşulabilir. Tonajı artırmak daha kolay, ciroyu ise fiyatlar belirliyor ama her yıl üzerine koyarak ilerliyoruz.

“DÜNYADA 30’LU SIRALARDAYIZ HEDEF İLK 20”

İki yıl çelik üretiminde önce dünyada 46. sıradaydık. Şu an üretim artışıyla 30’lu sıralardayız. Bu yatırımlar devreye girdikçe 20’li sıralara ineriz. Hatta ilk 20’nin altını da görürüz.

“TOPLAM ENERJİ TÜKETİMİMİZ 2.5 GW”

Çelik üretim maliyetinin yüzde 25’i enerji. Bizim toplam enerji tüketimimiz 2.5 gigawatt seviyesinde. Bu, Türkiye’de birkaç ilin toplam tüketimine eşdeğer. 8 ayrı ilde enerji yatırımlarımız sürüyor. İki yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz.

“TÜRKİYE’DE YENİ KAPASİTEYE DEĞİL VERİMLİLİĞE İHTİYAÇ VAR”

Türkiye’de kapasite kullanım oranları yüzde 85’lerden yüzde 60’lara düştü. Uzak Doğu’dan gelen dampingli ürünler ciddi baskı oluşturuyor. Bugün Türkiye’de yeni çelik kapasitesine ihtiyaç yok. Mevcut kapasiteyi daha verimli kullanmamız gerek.

“KRİZ DÖNEMLERİ BİZİ AYRIŞTIRIR”

Dünyada 2 milyar ton çelik üretiliyor. Bu büyüklük içinde nerede olduğunuz önemli. Kriz dönemlerinde farklıysanız ayrışırsınız. Bizim farkımız da burada ortaya çıkıyor.

Dünyada çelik üretiminin yaklaşık yüzde 70’i kömür bazlı ve ton başına karbon salımı 2.000 kilogramın üzerinde. Biz de ton başına 650 kilogram. Bugün için kabul edilebilir eşik, ton başına 1.000 kilogramın altı. Dolayısıyla inanılmaz bir avantajımız var. Hedefimiz karbon salımını 500 kilogramın altına düşürmek. Cezayir’de doğal gaz bazlı üretimle düşük karbonlu çelik üretirken, Türkiye’de hurdadan üretim ve yenilenebilir enerji yatırımlarıyla yeşil dönüşümü sağlıyoruz. Enerji, çelik üretim maliyetinin yüzde 25’ini oluşturuyor. Böylece maliyet de düşürüyoruz. Yeşil çelikte açık ara öndeyiz. Bu başarımızdan dolayı Almanya’nın en önemli projelerinden birinde yer alıyoruz. Şu an Almanya’da Ruhr Havzası’ndaki eski kömür madenleriyle ilgili dev bir proje yürütülüyor. İçi boşaltılmış kömür madenlerine su basılarak büyük göllere dönüştürülüyor. Ren Nehri’nden Ruhr Havzası’na su taşıyacak olan boru hattının tüm borularını biz tedarik ediyoruz. Demir-çelikin kalbi olan bu bölgede, bu işin üreticilerine artık biz mal satıyoruz.

Fuat Tosyalı’dan satır başları

▶ Dünya çelik sektöründe kalıcı bir yapısal kırılma var. Son 5 yılda yüz milyonlarca ton kapasite atıl kaldı, denge hâlâ kurulamadı.

▶Artık sadece büyümek yetmez, rekabetin doğası değişti. Ticaret politikaları, karbon regülasyonları oyunun kurallarını yeniden yazıyor. Çözüm: Yeşil dönüşüm ve doğru konumlanma.

▶ Tosyalı olarak 50’den fazla tesis ve 15 milyon ton sıvı çelik kapasitesine ulaştık.

▶ Avrupa’daki toplam sıvı çeliğin yüzde 10’unu tek başımıza üretiyoruz.

▶ Türkiye’den ihracatımız yüzde 40 artarak 2,1 milyon tonu aştı.

▶ 5 kıtada 75 ülkeye ihracat yapıyoruz.

▶ ERW boruda Avrupa’nın en büyük üreticisiyiz.

▶ 2025’te Ay’a gidip gelecek uzunlukta boru ürettik.

▶ İspanya’da üretimi 2 yılda 13 kat artırdık.

▶ Cezayir’de 17 fabrika ve 6 milyon tonun üzerinde kapasiteye ulaştık.

▶ Yeni DRI tesisimizle 2,43 milyon ton üretimle dünya rekoru kırdık.

"KÖYÜN EN GÜZELİ DE OLSANIZ ÇEŞME BAŞINA ÇIKMANIZ LAZIM"

Dünyanın en önemli demir-çelik buluşmalarından Düsseldorf Tube&Wire’a 30 yıldır katıldığını söyleyen Fuat Tosyalı, şöyle konuştu: “Sektörümüzün iki yılda bir gerçekleşen en önemli buluşma noktası burası. Boru, profil ve tel teknolojilerinin kalbi. Burada tel tarafında iğne ucu kadar ince yay teknolojilerinden, boru tarafında ise enjektör iğnesinden dev iletim hatlarına kadar her şeyi görebilirsiniz. Boruyu sadece büyük boru hatları olarak düşünmeyin; evinizin çatısından tıptaki iğneye kadar hayatın her alanında boru teknolojisi var. Türkiye, bugün bu fuarın en büyük katılımcısı konumunda. Biz de Tosyalı olarak Avrupa’nın en büyük çelik boru üreticilerinden biri olduğumuz için fuarın tam merkezinde yer alıyoruz. 30 yıl önce en dış halkadan, en mütevazı stantlardan başladık; büyüdükçe merkeze geldik. Artık iki farklı standımız var. Bugün bizi rakiplerimizden ayıran en büyük fark şu: Etrafımızdaki dev oyuncuların çoğu sadece boru üreticisi, biz ise o borunun çeliğini de kendi tesislerinde üreten entegre bir aktörüz. Bu buluşmalarda yer almak önemli. Köyün en güzeli de olsanız, çeşme başına çıkmanız lazım ki talibiniz olsun. 500’ü aşkın global iş ortağımız var.”