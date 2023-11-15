Trabzonlu iş insanları yatırım için teşvik bekliyor

Trabzon notları

Fikret Yazıcı

Memleketine düşkündür Trabzonlu… Köyünün havasını almadan rahat edemez… Kızar, bağırır, küser yine de Trabzonspor’dan vazgeçemez. O kadar ki sabah gidip akşam dönmeyi göze alır. Özlemini gidermek için doyduğu şehirde derneklere katılır, yoksa gidip kurar, festivaller yapar. Memleketi ile ilgili tüm sosyal medya kanallarını, televizyonları ve radyoları yakından takip eder.

Peki, bu kadar memleketine düşkün, sayısız Trabzonlu sanayici iş insanı neden yatırımlarını başka şehirlere yapar? Bu konudaki tartışmalar önceki gün Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nı (TTSO) ziyaret eden TİM başkanı Mustafa Gültepe’nin gündemindeydi. Gültepe, “Biz de tesis kurmak istediğimizde öncelikle memleketimize kuralım istedik ve Trabzon’u düşündük. Ancak arazi fiyatlarının bina maliyetinden yüksek olması nedeniyle başka bölgelere yöneldik. Gerekli şartlar sağlanırsa yatırımcı gelir” dedi.



TTSO Başkanı Erkut Çelebi ise çözüm önerisi olarak; yıllardır gündemde olan ve bir türlü hayata geçirilemeyen Yatırım Adası Endüstri Bölgesi ve Güney Çevre Yolu’nun bir an önce yapılmasını dile getirdi. Trabzon’un 5. veya 6. bölge teşviklerinden acilen yararlanabilmesinin gerekli olduğunu, şartlar oluştuğunda Trabzon diasporasının şehre yatırım yapacağını belirtti.



Talep edilen bu desteklerin olması halinde, beklenen yatırımlar gelir mi? İşte bundan çok emin değilim. Çünkü TTSO Başkanı Çelebi’nin, “Trabzonlu iş insanları teşvikler artırılırsa yatırım yapar” düşüncesinin tek başına yeterli olduğunu düşünmüyorum. Trabzon dışında yaşayan iş adamlarının Trabzon’daki sanayici ve STK’ların bir araya gelip ortak akıl ile hareket etmeleri gerekiyor. Trabzon’un ülke ve dünya genelindeki önemli iş insanlarının memleketlerine aidiyet duygusunu daha iyi vermelerini sonrasında yatırım yapmalarını öneriyorum.



Trabzon’da işçilik maliyetleri yüksek, iş beğenmemezlik daha yüksek, kira ve ev fiyatları hepsinden yüksek, bu sorunları düzeltmeden kalifiye personeli bulmak giderek zorlaşıyor.



Diğer yandan “Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi” gibi ileri teknolojiler üretecek AR-GE, girişimcilik merkezi, kuluçka merkezleri gibi çok önemli birimlerin yer alacağı büyük bir projenin hayata geçirilmesi halinde, katma değeri yüksek ve çok başarılı işler yapılabilir. O zaman şehrin parlak gençlerinin memleketinde kalması hatta verdiğimiz beyin göçünün bir kısmının geri getirilmesi sağlanabilir.



Şehrin kalkınması ve gelişmesinin “Bize her yer Trabzon” ile değil “Başka Trabzon yok” düşüncesi ile yapılabileceğini düşünüyorum.