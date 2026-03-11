Trafikte pusu kültürü

Teknoloji; trafik akışını düzenleme yerine, pusu kurarak ceza yağdırmak için kullanılıyor. Bütçede öngörülen cezalar, uygulamada kat be kat artış gösteriyor. Bütçe açığı cezalarla kapatılamaz

Ceza, kanunla suç sayılan bir fiili işleyen, kişiyi hak ve özgürlükten yoksun bırakan, caydırıcı niteliğindeki müeyyidedir. Acı, sıkıntı verici yaptırımdır. En yaygın türleri hapis ve para cezasıdır. Suç işleyen kişiyi cezalandırırken başkasının da suç işlemesini önlemeyi amaçlar. Misal trafik cezası gibi...

Ancak söz konusu ülkemiz olunca, bizde ceza kurumu, trafik akışını düzenlemek için değil, bütçe açığını yamamak içindir. Bütçede bu yıl 389 milyar lira ceza geliri beklenirken daha ilk ayda kesilen ceza 802 milyar lirayı buldu bile. Trafik cezalarında şimdi, 35 kata varan artış konulması da bundan.

KAMERALAR CEZA YAĞDIRMAK İÇİN PUSUDA BEKLİYOR

Pusu; düşmanlık güdülen birine; bir yerden geçerken beklenmedik bir anda saldırmak için gizlenen yer demektir. Trafik pususunu, cadde kameraları kuruyor ve adil olsun, olmasın ceza; plakaya yazılıveriyor. Amaç, kabahati cezalandırıp caydırmak yerine, bütçe açığına gelir elde etmek…

Bir örnek, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı yazar dostum Vahap Munyar’dan… Gülhane’den Sirkeci’ye giderken taksinin tıkadığı yerde, trafiği açmak için tramvay yolundan dönüş yaptı diye plakasına ceza geliverdi. Ne bir kabahat ne de bir ihlâl söz konusu olmamasına rağmen, kamerayla pusulanıverdi.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Trafik pususuna dair…

Batı’da durum nedir?

Trafik akışını hızlandırmak, sürücü ve yayayı korumak amacıyla, kural ihlâli yapanlara ceza yazılıyor. Kamera görüntüleri yetmiyor, ihlâlin açık ve net olup olmadığı sorgulanıyor, cezalar caydırıcı oluyor.

İtiraz edebiliyor muyuz?

Elbette… Pusu kurarak size ceza yazanları sorgulayın. Trafik hız levhaları ile tuzaklanmış yolları şikâyet edin, plakanıza yansıtılan cezaların sebebini soruşturun. Pusucu teknolojiyi reddedin.

not/Bütçe açığını trafik cezası ile kapatmak…

1-Şehirler, elindeki koçanı akşama dek bitirmeye zorlanan trafik polisleriyle dolu.

2-“Uygulama” denilen çevirmeler sayesinde yoğun ceza yazıyorlar.

3- Dünyanın hiçbir ülkesinde bütçe açığı cezaya dayandırılamaz. Ama bütçe o derece zorda…

4- Bizde trafikte pusu kurarak bütçe denkleştiriliyor.

PUSU LÛGATI

Trafik pususu: Hız limiti tabelalarını tuzaklayarak kurmak ve radar yardımıyla ceza yağdırmak

Kamera belgesi: Cezaları delillendirmek için kamera fotoları üreterek itirazları engelleme çabası

Caydırıcılık: Ceza riski sebebiyle istenmeyen bir eylemi yapmaktan vazgeçilmesi, kaçınılması

Pusu kültürü: Mertlik yerine gizli saklı, art niyetli, etik dışı ve centilmenlik harici davranma tutumu