HABER ANALİZ / BIST METAL EŞYA SEKTÖRÜ

Traktör gaza bastı otomobili solladı

Yüksek enfl asyon 2023’te otomotiv sektöründe satışları artırdı. Sektör yıllık %56 artışla 1,2 milyon adetle rekor kırdı. Ancak borsada traktörler %200 primle daha hızlı çıktı. Borsada otomotiv sektörüne ilgi yüksek. Otomotiv sektörü hisseleri 2023 yılında yüzde 125 kazandırırken yılbaşından bu yana getirileri de yüzde 36’yı buldu. Dolar, altın, euro getirilerini geride bırakan sektör hisseleri yatırımcıların yüzünü güldürdü. Traktörlerin yükselişi ise otomotivi adeta ikiye katladı.

Türk Traktör ve Tümosan yatırımcısına yüzde 210 kazandırdı. Tümosan yıllık yüzde 213 ve yılbaşından bu yana ise yüzde 94 prim yaptı.Türk Traktör ise son bir yılda yüzde 220 yükseldi. Yılbaşından bu yana ise yüzde 29,7 prim yaptı.

2023 yılında Türkiye’de otomotiv sektörü satışları, araç bulunabilirliğinin artmasıyla arttı. Enfl asyonist ortamın otomobili yatırım aracı olarak öne çıkarması ise talebi desteklerken 2022’ye kıyasla %56’lık artışla 1,28 milyon adet satışa ulaştı. 2024’e girdiğimizde de ilginin korunduğu görülüyor. Sektörün en büyük oyuncusu Ford Otosan, bu yıl otomotiv pazarında daralma öngörüyor. Adet bazında yaklaşık %30 düşüşle 800-900 bin aralığına çekilmesini bekliyor.

Şirketin satışları da 100 bin adete kadar inebilir. Geçtiğimiz yıl satışları 114 bin adet seviyesindeydi. Bununla birlikte yurt dışı satışlarında adet bazında yüzde 20’ye varan bir artış hedefi var. Sektörde yurt dışı satış miktarının artmaya devam etmesi kâr büyümelerinin korumasına olanak verecek. Yatırımlarına aynı hızla devam edecek sektör oyuncuları güçlü konumlarını sürdürebilir.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

NEDEN YÜKSELDİ?

● Ak Enerji (#AKENR): Yılbaşından bu yana çıkışı %69’a ulaştı. Yılın zirvesinde. ● Ersu Gıda (#ERSU): Son 1 haftalık zirvesinde. 5 günlük ortalamasını yukarı kesti. ● Sodaş Sodyum Sanayi (#SODSN): Son 1 aylık zirvesinde. 3 aylık yükseliş trendinde. ● Emlak Konut GMYO (#EKGYO): Yükselen trendde. Zirvesine yakın. ● MIA Teknoloji (#MIATK): 5 günlük ortalamasını yukarı kesti. Yıllık getiri %822,88’e ulaştı.

NEDEN DÜŞTÜ?

● Peker GMYO (#PEKGY): Aylık %40 geriledi. Düşüş trendine girdi. ● Batı Ege GMYO (#BEGYO): Son 1 haftalık dibinde. 5 günlük ortalamayı aşağı kesti. ● Atakey Patates(#ATAKP): Halka arz sonrası iki ay yükseldi. 7 Aydır geriliyor. ● Aztek Teknoloji (#AZTEK): 8 Gündür düşüşte. Haftalık değer kaybı: %14.55 oldu. ● QUA Granite Hayal Yapı (#QUAGR): 7 aydır düşüş trendinde. Dibine yakın seyrediyor.

NE OLDU?

● Japonya, negatif faiz politikasından çıkan son ülke oldu. ● BAE’nin yurt dışı yatırımları 2,5 trilyon dolara ulaştı. ● Yabancı takas oranı %36,49 oldu. CDS;309,8 ● Hazine 5 yıllık tahville 19,9 milyar TL borçlandı. ● TEPAV: Politika faizi 500 baz puan artırılmalı. ● Uluslararası yatırım pozisyonu açığı 300 milyar dolara yükseldi. ● Yabancı payı 5 gündür sürekli artanlar: MERKO, ANSGR, BJKAS, PEKGY, PETUN, AKYHO. ● Yabancı payı 5 gündür sürekli azalanlar: MIPAZ, HEKTS, KLGYO, KAPLM, ARSAN, BMSCH.

NE OLACAK?

● FED’in faiz kararı öne çıkacak. ● Lagarde’ın konuşmasının yankıları izlenecek. ● TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı takip edilecek. ● Çimsa ve Anadolu Efes’in bilançosu açıklanacak. ● 22 Mart’ta Reel Sektör Güven Endeksi ve Kapasite Kullanım Oranı verileri açıklanacak.

ZEYNEP’E SOR

TEMETTÜYÜ ALMALI MI, YENİDEN YATIRMALI MI?

Temettüyü almak; kısa vadede nakde ihtiyacı olanlar için faydalıdır. Günlük harcamaya, borç ödemeye, başka bir yatırımda kullanmaya yarar. Yeniden yatırmak; aynı hisseyi almaktır. Uzun vadede yatırımı ve bileşik faiz etkisini verimli kılar.

Fon, gelen nakit temettüyü değerlendirerek portföyünü büyütür. Yatırımcısı da bundan yararlanır

Fonların portföyündeki şirketlerin temettü dağıtması halinde bizlere bu temettüyü yansıtıyor mu? / Kaan Coşkun

Kaan, eğer bir fon almışsan o fonun portföyündeki şirketin verdiği temettüden de yararlanırsın. Bu doğrudan ya da dolaylı olabilir. Fonların ağırlıklı kısmı portföylerindeki hisselerden elde ettiği kâr payını yine yatırıma dönüştürür. Böylece yatırımcılar uzun vadede bileşik faiz etkisinden istifade eder ve daha yüksek pay değerine ulaşır. Öte yandan elde ettiği kâr payını yatırımcısına ödeyen fonlar da vardır. Bunlar kâr payı ödeyen fonlar olarak tanımlanır. Bu tür fonlar ağırlıklı olarak Temettü 25 hisselerini portföylerinde tutar. Belli periyotlarla da yatırımcısına kâr payı verir. Eğer temettü yatırımcısıysan tek tek temettü ödeyen şirketleri takip etmek yerine bir fon üzerinden birden fazla temettü ödeyen şirketlere yatırımda bulunabilirsin. Böylece ilave efor sarf etmene gerek kalmadan bir yandan riskini dağıtırken aynı zamanda temettü gelirlerinin kaynağını da çeşitlendirmiş olursun. Sonuçta temettüye odaklanan fonlar, ağırlıklı olarak temettü endeksine dahil hisseleri takip ederken, endeks değişikliklerine göre portföylerini güncellerler. Senin ise bu gruptaki fonlarda seçim yaparken yönetim gideri daha az olan fonlara dikkat etmeni tavsiye ederim.

Sözüm düşüyor diyen dertlilere. Hisseye 2,9 milyar TL bağlayan bir fon, zararına çıkar mı?

Astor Enerji’nin 1 yılını doldurur doldurmaz hisse satmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Orta ve uzun vadede fiyatı nasıl etkiler? / Abdullah Demir

Abdullah, evet haklısın, Astor Enerji Ocak 2023’te borsaya geldiğinde büyük ortaklar bir yıl süreyle satış yapmayacakları taahhüdünde bulunmuşlardı. Bu süre dolduktan sonra Astor Holding geçtiğimiz günlerde %2,99 oranındaki payını, hisse başına 96,26 TL’den sattı. Alıcı, unvanı açıklanmayan yurt dışında uluslararası bir kurumsal yatırımcı. Yani fon. Bir fonun 2,88 milyar TL gibi oldukça yüksek bir tutarı vererek alması aynı zamanda o fiyatın kendisi için makul olduğu anlamına geliyor. Diğer taraftan bu kadar yüklü tutarı verdikten sonra zararına hisseden çıkması beklenmemeli. Hissenin fiyatını ise geçtiğimiz şubat ayında test ettiği 135,90 TL’nin ardından üç haftadır geriliyor. Yabancıya satış haberinden sonra da düşüş devam etti. Ancak meseleye kısa vadeli bakma. Şirket yenilenebilir enerji gibi büyüyen bir sektörde yer alıyor ve finansal verileri yüksek ivmeyle büyümesini sürdürdüğünü söylüyor. Son açıkladığı 2023 faaliyet döneminde de enfl asyonun üzerinde %125,35 oranında bir kâr artışı gerçekleştirdi. Şirketin büyümesini sürdürmesi alıcıların ilgisinin güçlenmesi için uygun zeminin var olduğunu söylüyor.

YATIRIM FONLARI

Blockchain Fonlarına ilgi büyüyor

Fonların portföy değerleri 3,5 milyar TL’ye yükseldi

Yatırımcılar, geleceğin finans dünyasına yön verecek yeni teknolojilerin peşinde. Bu arayış, onları blokchain teknolojisi odaklı fonlara yönlendiriyor. Altı adet blockchain temalı yatırım fonu bulunuyor ve bu fonların toplam portföy değeri 3,5 milyar TL’ye ulaşmış durumda. Fonları keşfeden 101 bin yatırımcı, sektörün hızlı yükseliş potansiyeline ortak oluyor. Bu fonlar, yıllık getirilerde yüzde 100’ün üzerinde performans göstererek dikkat çekiyorlar ve yılbaşından itibaren de yüzde 20’nin üzerinde getiri sağlamış durumdalar. Yıllık bazda altın, dolar, euro ve borsanın üzerinde kazandırdılar.

EMEKLİLİK FONLARI

Emeklilikte altın trendi sürüyor Yılın yüksek getirili altın emeklilik fonları Küresel ekonomideki belirsizlikler ve jeopolitik gerilimler, enfl asyonun yüksek seyri, yatırımcıları daha güvenilir liman arayışına itiyor. Son dönemde altın emeklilik fonlarına ilginin arttığı görülüyor. Toplam portföy değeri 190 milyarın üzerinde olan bu fonlar, son bir yılda ortalama %100’ün üzerinde getiri elde etti. Yılbaşından itibaren ise bu rakam %19 ile %23 arasında değişiyor, yatırımcılar için altın yatırımının cazibesini koruduğu gözleniyor. İlk 10 fon içerisinde en fazla kazandıran QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik Altın EYF (CFA) fonu oldu, yıllık yüzde 113 getirisiyle öne çıktı.

Kimler için uygun?

Birikimlerini altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarında değerlendirmek isteyenler için uygun. Fonların risk değeri; 6 seviyesinde bulunuyor.

DÖVİZ PİYASASI

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, AMB'nin Haziran ayındaki muhtemel ilk hamlesinden sonra daha fazla faiz indirim taahhüdü verecek pozisyonda olmadığını açıkladı. FED ve TCMB'nin faiz kararları sonrası kur hareketlerinin seyri de belirlenecek. Dolar/TL ufak ama istikrarlı çıkışına devam ediyor.

TAHVİL

TEB Faktoring, %62,70 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

TEB Faktoring, 18-19 Mart 2024 günü nitelikli yatırımcılara 126 gün vadeli finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 295.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %53, bileşik faizi ise %62,70’e denk geliyor. Bono, tek kupon ödemeli olacak. Kupona isabet eden faiz oranı %18,30, vadesi de 23 Temmuz 2024 olacak. 19 Mart tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %46,49 seviyesinde bulunuyor. TEB Faktoring’in çıkardığı bononun yıllık %53 basit faiz oranı Gecelik Referans Faiz Oranının yaklaşık 6,51 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, TLREF ile kıyaslandığında yatırımcısı açısından cazip görünüyor.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

BERA HOLDİNG

Arazisinde imar geçti. 10 otel 5 günübirlik alan çıktı. Bakalım yapacak mı yoksa satacak mı? Bera Holding, %65,99 iştiraki Taçhan Turizm’in Seferihisar’daki 309.154 m2 arazisinin imar planının onaylandığını duyurdu. Alınan imar sonucunda, alanda 10 adedi otel, 5 adedi günübirlik alan kurulabilecek. Otel alanlarının toplamı 161.942 m2 ve en çok 5 katlı olacak. Günübirlik alanlar ise toplamda 47.603 m2 büyüklüğünde ve en çok 5,50 metre yüksekte olabilecek. Şirket, imar uygulaması sonrasında elde edilen imarlı parsellerin değerlendirilmesi için çalışmalara başlandığını belirtti. Çalışmaların detayı hakkında ise bilgi vermedi. Son 3 yılda hızlı kâr artışı sağlayan Bera Holding, 2023 dokuz aylık dönemde ise kârını %31,57 geriletti.

MİGROS

Kâr payını sevdi. Uzun aradan sonra geçen yıl temettü ödemişti. Bu yıl da veriyor Migros, 2023 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket VUK mevzuatına göre elde ettiği 192,9 milyon TL’ye 1,2 milyar TL diğer kaynaklardan ilave yapacağını belirtti. Yedek akçeyi ayırdıktan sonra da kalan 1,25 milyar TL’yi ortaklarına dağıtacak. Şirket oluşan kârlılığa bağlı olarak hisse başına brüt 6,90 TL, net 6,21 TL nakit kâr payı ödeyecek. Yönetim Kurulu’nun teklifine göre ortaklar temettüye 27 Mayıs 2024 günü hak kazanacak. Migros uzun bir aradan sonra ilk kez 2023 yılında nakit temettü ödemesinde bulunmuştu. Bu yıl da kâr payı ödemesi yaparak temettü hissesi olmak istediği yönünde mesaj veriyor.

YEO TEKNOLOJİ

Hibrit GES için anlaşmaya vardı. Pilot uygulamayla hem elektrik üretimi hem de tarım yapılacak Yeo Teknoloji, İskenderun Enerji Üretim ile Sugözü Enerji Santrali sahası için anlaşmaya vardı. Anlaşma, 2. Faz Hibrit Güneş Enerjisi Santrali Kurulumu, Mühendislik, Tedarik ve Yapım İşlerini kapsıyor. Sözleşme bedeli ise 9.900.000 dolar olarak belirlendi. Tutar güncel kurdan yaklaşık 320 milyon TL. Proje, Türkiye’de pilot olarak uygulanacak olan Agrifotovoltaik uygulamaları da içeriyor. Yani alanda hem enerji üretimi hem de tarım faaliyeti birlikte gerçekleştirilecek. Şirket, Agrifotovoltaik uygulamaların tarımsal uygulamalarda yol gösterici olmasının hedefl endiğini belirtti.

AGESA HAYAT

Hayat dalındaki performans oldukça yüksek. Bu alanda iddialı olduğu anlaşılıyor Agesa Hayat, yılın ilk iki ayında iyi bir performans sergiledi. Toplam prim üretimi, hayat dalında 2.084.505.351 TL ve hayat dışı dalda 50.038.905 TL olmak üzere toplamda 2.134.544.256 TL olarak gerçekleşti. Bu rakamlar, geçen yılın aynı dönemine göre %129 oranında artışa işaret ediyor. Bu artışın devamında da sürmesi halinde şirketin ilk çeyrek mali tablolarına da olumlu yansımasını gözlemleyebileceğiz. Şirketin performansındaki olumlu seyir, müşteri tabanını genişletme, ürün ve hizmetlerini kabul ettirme yönündeki etkinliğine işaret ediyor. Agesa Hayat, 2023 faaliyet döneminde de hayat dalında güçlü bir artış kaydederken yıl sonu kârı 64,71 oranında arttı.

ALVES KABLO

Yeni bayilikler ve anlaşmalar yaptı. Gelirde büyüme sinyali veriyor. Kâra da yansır herhalde Alves Kablo, son dönemde gelen bayilik başvurularını değerlendirerek, iki ayrı sözleşme imzaladığını duyurdu. Açıklamada iki sözleşmenin toplamda 181 milyon TL değerinde olduğu belirtirken yaklaşık 5.624.611 dolar olduğunu ifade etti. Şirket bir diğer açıklamasında da solar Kablo satışına yönelik kdv hariç 1.225.000 dolara anlaştığını belirtti. Bu da güncel kurdan yaklaşık 40 milyon TL. Söz konusu anlaşmalar, Alves Kablo’nun pazar payını artırmasına olanak verirken rekabet avantajı elde etmesini sağlayabilecektir. Şirket son açıkladığı 2023 dokuz aylık faaliyet döneminde hasılatı 1,7 milyar TL olurken dönem sonu kârı yüzde 781 artarak 160,78 milyon TL’ye çıktı.