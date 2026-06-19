Tribünde olamayanların sesi sahaya ulaştı

Teknoloji, hayatı kolaylaştırdığı kadar insanları birbirine yakınlaştırmakta da önemli bir rol üstleniyor. Spor bunun en güçlü örneklerinden biri. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru ve Sultanlar Ligi İsim Sponsoru Vodafone, 2026 Voleybol Milletler Ligi’nin Ankara etabında teknoloji ile taraftar deneyimini buluşturdu. Ancak bu kez öne çıkan yalnızca daha hızlı bağlantı ya da gelişmiş veri paylaşımı olmadı. Vodafone, kilometrelerce uzaktaki taraftarların sesini ve heyecanını milli takımın yanına taşıdı.

Türkiye-Belçika karşılaşması öncesinde hayata geçirilen “Vodafone 5G Türkiye Tribünü” projesi, bunun somut örneklerinden biri oldu. Farklı şehirlerde bulunan 41 voleybolseverin görüntüleri ve sesleri, 5G destekli hologram teknolojisi aracılığıyla salona taşındı. İstiklal Marşı okunurken tribünlerin arkasında beliren hologram taraftarlar, salondaki binlerce kişiyle birlikte aynı anda marşa eşlik etti. Ortaya çıkan görüntü, teknolojinin yalnızca ekranlar ve cihazlardan ibaret olmadığını; doğru kullanıldığında duygusal bağları da güçlendirebildiğini gösterdi…

Sporda yeni bir deneyim

Dijital dönüşüm, uzun süredir spor endüstrisinin de gündeminde. Bugün dünyanın önde gelen spor organizasyonları, taraftarlara yalnızca maç izleme deneyimi sunmanın ötesine geçmeye çalışıyor. Gerçek zamanlı veri paylaşımı, artırılmış gerçeklik uygulamaları, yapay zekâ destekli analizler ve yeni nesil bağlantı teknolojileri bu dönüşümün temel araçları arasında yer alıyor. Vodafone’un Ankara etabında sunduğu uygulamalar da bu dönüşümün bir parçası olarak öne çıkıyor. Karşılaşmalar sırasında servis hızı, smaç hızı ve smaç yüksekliği gibi performans verileri anlık olarak izleyicilerle paylaşılırken, “canlı dahil-hariç” kararlarında da 5G teknolojisinin eşzamanlı bağlantı kapasitesinden yararlanılıyor. Böylece hem hakem kararlarının desteklenmesi hem de seyir deneyiminin zenginleştirilmesi hedefleniyor.

Ancak belki de en dikkat çekici nokta, teknolojinin bu kez yalnızca performans analizi için değil, taraftar katılımını artırmak için kullanılması. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin’in de vurguladığı gibi, milli takım maçlarından önce İstiklal Marşı’nın okunduğu anlar birlik duygusunun en yoğun hissedildiği anlar arasında yer alıyor. Bu nedenle geliştirilen hologram tribün uygulaması, teknik bir gösteriden çok daha fazlasını ifade ediyor. Ankara’da olmayan taraftarlar da o anın parçası olabiliyor; sesleri, görüntüleri ve heyecanları sahaya taşınabiliyor.

Aslında bu yaklaşım, dijitalleşmenin geleceğine dair önemli bir ipucu veriyor. Önümüzdeki dönemde teknoloji yalnızca daha fazla kişiyi bağlamayacak, aynı zamanda fiziksel mesafeleri ortadan kaldırarak ortak deneyimler yaratacak. Bakiler Şahin şu yorumları yapıyor:

“A Milli Kadın Voleybol Takımımız hepimizin gururu ve kalbimiz maçlarında onlarla birlikte çarpıyor. Özellikle İstiklal Marşı’mızın okunduğu ve tüm oyuncuların sahada birlikte oldukları o an, maçların başlamasından önce birlik ve beraberliğin en çok hissedildiği an. İşte tam da bu anda teknolojiyi de kullanarak milli takımımıza tüm Türkiye olarak yanlarında olduğumuzu hissettirmek ve bu anı unutulmaz kılmak istedik. Teknolojinin gücüyle deneyimi yeniden tanımlayan bu projeyle, ülke genelindeki heyecanı tek bir noktada buluşturduk. Vodafone olarak, kadın voleybolunun yanında gururla durmayı sürdüreceğiz.”

Taraftar merkezde

Vodafone’un Ankara etabındaki çalışmaları yalnızca hologram tribünle sınırlı değil. Maç aralarında gerçekleştirilen taraftar kamera uygulamalarıyla izleyicilerin görüntüleri cep telefonları üzerinden salon ekranlarına yansıtılıyor. Katılımcılara milli takım forması gibi sürpriz hediyeler veriliyor. Şirket, turnuva başlamadan önce Ankara’daki mağazalarında düzenlediği etkinliklerle de yaklaşık 6 bin voleybolsevere bilet, forma ve çeşitli hediyeler ulaştırdı. Bütün bu çalışmaların ortak noktası ise taraftarı yalnızca izleyici olmaktan çıkarıp deneyimin aktif bir parçası haline getirmesi.