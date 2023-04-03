Troya’nın üzerine uygarlık inşa etmeliyiz 

Bu başlığı atmamın nedeni, teknoloji tarafı değil, tarih tarafı. nVIDIA ve BMW’nin beni çok etkileyen uygulaması, dünyanın farklı noktalarındaki uzmanların metaverse üzerinde bir araya gelerek fabrika simülasyonu geliştirme, bunun testlerini anında yapma ve uygulanabilir bir model ortaya çıkarmaya olanak tanıyor. Bu açıkça muhteşem ama yeni oluşturulmaya çalışılan bir deneyim. YouTube’daki videoları izlerseniz, ne demek istediğimi anlarsınız.

Bir önceki yazımda atıfta bulunduğum bu konuda size biraz daha ayrıntı vermek istiyordum ama Google’da istediğim metinlere ulaşamadım. Konuyu yabancı kaynaklarda görüp araştırmamın hemen ardından, teknoloji ve haber siteleri ortalığı habere boğup başarılı SEO çalışmaları ile kendilerini görünür hale getirirken asıl değerli detayları toprak altına gömmüş. Arkeolojik çalışmalarım sonuç verince, o konuya tekrar döneceğim ama bugünkü asıl temamız Troya’da gördüklerim. Daha önce de birkaç kez Troya’nın ören yerini gezmiştim ama müzeye ilk ziyaretimi Epson’ın davetiyle 1 Nisan’da gerçekleştirdim. Müthiş bir deneyim oldu.

Hesapladıktan sonra ilk ziyaretimi, 2003 ya da 2004’te yaptığımı gördüm. O zaman beni en çok etkileyen ören yerinin girişindeki tahta attı. Truva Atı olarak anılan ve siber güvenlik dünyasında Trojan diye bugün kullandığımız terimin kökeni olan bu tahta atı gördüğümde ilk olarak mühendis kafasıyla “bunun içine kaç kişi sığabilir ki” diye sorgulamıştım. O zamanlar, phishing veya fidye saldırıları olmadığı için Trojanlar siber güvenliğin daha asil bileşenleriydi.

Sonrasında kazı sponsorlarının davetiyle birkaç kez daha gittim sanırım ama yaptığım sürekli bilgi panolarının ve genel görünümün fotoğraflarını çekmekti. Özellikle iPhone’un dokunmatik ekranı kullanıma sokarak telefonun ön yüzünde tuş takımına ayrılan yeri de ekrana katarak bütün telefon yüzeyini ekrana çevirmesi, fotoğraf çekmeyi daha eğlenceli ve etkili hale getirmişti. Troya’nın daha iyi fotoğraflarını çekebiliyordum ve arkadaşlarıma gösterebiliyordum. O zamanlar paylaşmak için sosyal medya tarafında uygulama hatırlamıyorum; belki internet sitesi kurup oraya fotoğraf yüklemeye olanak tanıyan servisler olabilir.

Ancak son ziyaretimde gördüğüm müze ile birlikte bütün bu kişisel deneyimler anlamını yitirdi. Troya, bizim yeniden kurmamız gereken ülkemizin temeli olarak karşıma çıktı ve gözüme, bu uygarlığın üzerine ne inşa edebiliriz, sorusunu sormama neden olan yitik bir ruh gibi göründü. Ama hâlâ var olan ve canlandırılabilecek bir ruh...

Troya, bu toprağın uygarlığıdır

Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük’ü dinlerken, bu ruhun bugün çok acı çekmekte olduğunu düşündüm. Biz, entelektüelleri yabancı kaynaktan okuduklarına, genel halk kitlesi ise kulaktan kulağa aktardıklarına hapsolmuş bir toplumuz. Entelektüellerimiz, Homeros’a kadar uzanan bir bilgi birikimi ile konuya hakimken, bunun kendi uygarlığının temelleri olduğundan habersiz ya da buradan uygarlığına bir şey ekleme becerisinden yoksun. Yerli halk da çevresinde gördüğü kadarını biliyorken buradakini Yunan uygarlığı sanıyor. Bir kesimin okuduklarıyla, diğerlerinin sözlü kültürüyle aynı noktaya düşmesi, bizim makus kaderimiz.

Gölcük’ün bence yaptığı en büyük iş, yerel ve biraz daha geniş çevredeki halkla Troya uygarlığı arasında bağ kurmayı sağlayacak sohbeti yapabilmesi. Bölgede yaşayan insanların ürettikleri çömleklerin üzerindeki motifleri yerel halk bile Yunan uygarlığından (aslında Miken ama yaygın olarak bu şekilde kullanılıyor) aldığını sanıyormuş. Bu, konuşa konuşa düzeltilmiş.

Yine Anadolu’da kerpiç evlerin bahçelerinde görmeye alışık olduğumuz kubbeli fırınları gören ziyaretçilerin, “Benim evimde olan şeyin müzede ne işi var ki” sorusu da yanıtlanmış. Bunlar kadar ve belki daha fazla önemli olarak, Anadolu’nun acısını gösterme şekli ile Troya’daki acı gösterme şeklinden farklı değil. Bunu Polyksena’nın lahtindeki figürlerden anlıyoruz. Milattan Önce 520-500’e tarihlenen lahtin, Anadolu’da bugüne kadar bulunan figür bezemeli lahitlerin en erken örneklerinden olduğu belirtiliyor.

Pers istilası sırasında Troya Kralı Priamos ile Kraliçe Hakabe’nin en küçük kızının kurban edilmesini anlatan lahit figürlerinde, saçını başını yolan, bağrını yırtan, ağlayan ve dövünen kadınlar resmediliyor. Bunlar, Polyksena’nın elleri arkadan bağlı olarak herkesin gözü önünde öldürülmesi sırasında olanlar. Daha dikkat çekicisi ise lahtin diğer yanında Polyksena’nın düğününün resmedilmesi. Bu, bizim kültürümüzde evlenmeden ölen bir genç kızın duvağı ile gömülmesine benzer bir ağıt oluşturuyor.

Troya’nın bilim ve teknolojisi

Bu kültürel boyutu vurgulamak gerekiyordu ama benim için daha çarpıcı dersler, Troya’nın ekonomisi ve bilgisine dayanıyor. Önce bilgisine değineyim. Troya’nın ören yeri tarafındaki girişinde dokuz metre yüksekliğinde olduğu düşünülen ama yıkımların ardından altı metre yüksekliğindeki bölümü kalmış olan surlar bulunuyor. Harç kullanılmayan ve yığma taş yapısında olan bu surlarda belirli aralıklarla farklı biçimde bir örgü deseni karşımıza çıkıyor. Beş buçuk metre aralıklarla tekrarlanan bu yapı, surların şiddetli depremlere dayanmasını sağlamak için kullanılıyor. Güney Koreli-Türk şirket ortaklığı ile yapılan Avrasya Tüneli’nde, teknolojisine sahip olan ülke olduğu için Japonlara yaptırılan özel deprem izolasyonuna benzer bir boydan boya yapı kullanılıyor.

Troya’nın sıkıntısı olan sert rüzgârlar ise, bu rüzgarda Çanakkale Boğazı’nı aşıp Marmara’ya geçemeyen gemilerin limanda demirleyip Troya’yı zenginleştirmesini sağlıyor. Bu da Troya’nın Anadolu topraklarına bir diğer uyum noktası. Bunları Metaverse’te canlandırıp kendi uygarlığımız için zemin yapmamız gerekiyor.

Püf Noktası

Troya Müzesi’nde dikkat çekici bir unsur, kilden tunca doğru giden alet ve araçların üretimi. Kilden yapılan kaplarda zaman içinde şöyle bir denge oluşuyor: Surların içinde üretilenlerde ileri teknoloji kullanılırken sur dışında ağırlık elde yapılanlarda kalıyor. Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük’ün anlattıkları, teknolojinin ve üretim yöntemlerinin nasıl geliştirilebileceği konusunda tarihe dayanan dersler içeriyor. Buna ve konunun omniverse’e kadar uzanan boyutuna bir sonraki yazımda derinlemesine eğileceğim.