Trump 2.0 döneminde yatırımcıları bekleyen fırsatlar

Donald Trump, ABD’nin 47. Başkanı olarak bu hafta göreve başladı ve "Amerika'nın altın çağı" olarak nitelendirdiği yeni dönemin politikalarını açıklamaya başladı. Trump’ın yemin töreninde çizdiği çerçeve ile ekonomi vizyonunu; üretimi/istihdamı artırma enflasyonu düşürme, enerji bağımsızlığı, kripto paralar ve tarifeler olarak özetleyebiliriz. Bu politikalar, piyasalarda yeni bir yatırım dönemine işaret ediyor.

Trump’ın göreve başlamadan önceki söylemlerine baktığımızda, ekonomi politikaları konusunda tutarlı bir yol izlediğini görüyoruz. Amerika’yı yeniden güçlü yapma hedefiyle, enflasyonla mücadeleye odaklanacağını ve Amerikan halkını ekonomik zorluklardan kurtarmak için adımlar atacağını belirtti. Bu süreçte, Fed ile olan ilişkisi ve faiz politikalarına yönelik etkileri, yatırımcılar için önemli bir izleme alanı olacak.

Enerji ve dış ticarette yeni dönem

Trump’ın enerji politikaları, ekonomik büyümenin temel taşlarından biri olarak öne çıkıyor. Ulusal enerji bağımsızlığına ulaşmak için fosil yakıt üretimini artıracağını ve Amerikan enerji sektörünü lider konuma getireceğini vurguladı. Bu açıklamaların ardından petrol fiyatlarında gerileme yaşandığını gördük.

Otomotiv sektöründe ise Trump, elektrikli araçlarla ilgili zorunlu düzenlemeleri iptal ederek geleneksel otomobil üreticilerine destek sinyali verdi. Bunun yanında, Kanada ve Meksika’ya tarife uygulamalarını duyururken, Çin ile ilgili beklenen tarife açıklamasını yapmaması dikkat çekti. Bu durum, ABD-Çin ilişkilerinin gelecekte piyasalarda önemli bir değişken olmaya devam edeceğini gösteriyor.

Hangi temalar öne çıkıyor?

Trump’ın ekonomi politikaları çerçevesinde, finans, enerji, teknoloji, sağlık, savunma ve blok zincir gibi temalar dikkat çekiyor. Başkanlık seçiminin ardından bu temalarda faaliyet gösteren fonların performanslarını değerlendirdiğimizde, belirli alanların diğerlerinden daha fazla kazandırdığı görülüyor.

Blok zincir ve kripto paralar: Trump’ın esnek düzenlemeler ve Bitcoin rezervi oluşturma planları, kripto paralarda ciddi bir yükseliş sağladı. Blok zincir temalı fonlar, bu süreçte yüzde 20’ye yakın getiri elde etti. Bu fonlar, kripto madenciliği ve yatırımı yapan şirketlerin hisselerine odaklanarak volatiliteye rağmen ilgi görmeye devam ediyor.

Trump’ın esnek düzenlemeler ve Bitcoin rezervi oluşturma planları, kripto paralarda ciddi bir yükseliş sağladı. Blok zincir temalı fonlar, bu süreçte yüzde 20’ye yakın getiri elde etti. Bu fonlar, kripto madenciliği ve yatırımı yapan şirketlerin hisselerine odaklanarak volatiliteye rağmen ilgi görmeye devam ediyor. Finans ve bankacılık: Azalan regülasyonlar ve faiz indirim beklentileriyle desteklenen finans sektörü, yüzde16’ya varan getirilerle yatırımcıların yüzünü güldürdü. Büyük bankaların pozitif bilanço sonuçları, önümüzdeki dönemde de bu temaya olan ilginin süreceğini işaret ediyor.

Azalan regülasyonlar ve faiz indirim beklentileriyle desteklenen finans sektörü, yüzde16’ya varan getirilerle yatırımcıların yüzünü güldürdü. Büyük bankaların pozitif bilanço sonuçları, önümüzdeki dönemde de bu temaya olan ilginin süreceğini işaret ediyor. Teknoloji ve yarı iletkenler: Trump, yapay zeka ve çip teknolojilerinde Çin’den gelen rekabete karşı Amerikan şirketlerini destekleyeceğini sık sık dile getiriyor. Bu durum, yarı iletken ve çip üreticisi şirketleri ön plana çıkarırken, teknoloji fonlarının yüzde 10’un üzerinde bir getiri sağlamasına yardımcı oldu.

Trump, yapay zeka ve çip teknolojilerinde Çin’den gelen rekabete karşı Amerikan şirketlerini destekleyeceğini sık sık dile getiriyor. Bu durum, yarı iletken ve çip üreticisi şirketleri ön plana çıkarırken, teknoloji fonlarının yüzde 10’un üzerinde bir getiri sağlamasına yardımcı oldu. Enerji: Yapay zeka ve teknoloji sektörlerinde artan enerji ihtiyacı, geleneksel enerji şirketleri ve nükleer enerji yatırımlarını da yatırımcıların radarına taşıyor.

Daha zayıf performans gösteren temalar

Bazı temaların Trump döneminde daha düşük performans sergilediği görülüyor. Sağlık, savunma ve küçük/orta ölçekli şirketler bu kategoride yer alıyor:

Sağlık: Sağlık sigorta şirketlerinin olumsuz bilanço verileri ve Trump’ın düzenleme politikalarının belirsizliği, bu sektörde dolar bazında negatif getirilerle sonuçlandı. Önümüzdeki dönemde Trump’ın sağlık sektörüne yönelik adımları, bu temayı yeniden canlandırabilir.

Sağlık sigorta şirketlerinin olumsuz bilanço verileri ve Trump’ın düzenleme politikalarının belirsizliği, bu sektörde dolar bazında negatif getirilerle sonuçlandı. Önümüzdeki dönemde Trump’ın sağlık sektörüne yönelik adımları, bu temayı yeniden canlandırabilir. Küçük/orta ölçekli şirketler: Russell 2000 endeksi, seçim sonrası kazançlarını geri vererek bu temanın faiz indirimi beklentilerine daha fazla duyarlı olduğunu gösterdi. Bu şirketlerin performansı, Trump’ın ekonomik politikalarına bağlı olarak şekillenecek.

Çeşitlendirilmiş portföylerin önemi

Trump’ın başkanlığıyla piyasalarda yeni bir dönem başlıyor. Kısa vadede volatilite yaşanması muhtemel olsa da, uzun vadede farklı temalarda yatırım fırsatları sunan bir süreç bizleri bekliyor. Portföylerde çeşitlendirme yapmak, ihtiyatlı araçlara yer vermek ve teknoloji, finans, enerji, sağlık ve blok zincir gibi öne çıkan sektör temalarını değerlendirmek yatırımcılar için kritik önemde. Bu dönemde fırsatları değerlendirmek isteyen yatırımcıların, Trump’ın politikalarını ve piyasalara etkilerini yakından takip etmeleri gerekiyor.