Trump, Erdoğan'ın izinde...

Türkiye, son 20 yıldan fazlasının siyasetine damga vuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pek çok kez "kandırıldım/aldatıldım" sözünü duydu.

Dış politikadan iç politikaya kadar çetrefilli pek çok meselede bu ifadeler kullanıldı. İlk akla gelenler; FETÖ meselesi, İsrail'in Filistin politikaları, Kuzey Iraklı Kürt lider Barzani'nin "bağımsızlık referandumu" hamlesi, ABD Başkanı Obama'nın Suriye'nin kuzeyine yönelik TSK harekatları konusunda yanlış yönlendirmeleri.

Şimdi benzer bir süreci ABD yaşıyor. Belli ki, bu sefer "kandırılma" sırası ABD Başkanı Donald Trump'ta.

"Putin Ukrayna'da Amerikan başkanlarını aldattı..."

Trump'a, NATO Genel Sekreteri Rutte ile Beyaz Saray'da bu hafta gerçekleştirdiği görüşme öncesinde Rus Lider Putin'le yürüttüğü diyalog sürecinin bitip bitmediği soruldu. Trump, "Putin'in yaptıklarından hayal kırıklığına uğradım" dedi, ancak "henüz" diyalog sürecinin kendi açısından sonlanmadığını ifade etti ve ekledi:

"Vladimir'le (Putin) çok güzel bir konuşma yaptık. Ancak akşamında Rus füzeleri Kiev ve Ukrayna şehirlerini vurdu."

Putin için henüz "katil" sıfatını kullanmak istemediğini de kaydeden Trump, "Putin sert adam. Gerçekten çok sert bir adam" diye konuştu. Trump'ın "aldatılma" cümleleri de bunun ardından geldi.

"Putin pek çok kişiyi aldattı. Clinton'u, Bush'u, Obama'yı, Biden'ı aldattı" diyen Trump, henüz kendisinin de "aldatıldığını" resmen itiraf etmeye hazır değil ki, ekledi: "Henüz beni aldatamadı..."

Belki de Trump, Hollanda'daki NATO zirvesi öncesinde kendisi için "baba" sıfatını kullanıp, büyük bir diplomatik skandala imza atan NATO Genel Sekreteri Rutte'nin önünde "aldatıldım" diyemedi. Ama Ukrayna'da savaşın değil bitmek, daha da şiddetleniyor olması, Putin'le onlarca kez konuşan Trump'ın da "aldatıldığını" göstermiyor mu?

Muhaliflere karşı "yolsuzluk" harekatı

Sadece "aldatılma" meselesi değil;

Erdoğan ve Trump arasındaki bir başka benzerliği ise, her iki siyasetçinin muhaliflerine karşı takındıkları tutumda da görmek mümkün. Bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun durumu malum. Hem teröre destek vermek, hem de yolsuzlukla suçlanıyor. Halen de tutuklu.

Trump da bu hafta, hem önceki başkanlık döneminde, hem de şimdi kendisine karşı en sıkı muhalefeti yapan Amerikalı Demokrat Senatör Adam Schiff'i "gayrimenkul yolsuzluğu yapmakla" suçladı. Trump sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "çarpık" sıfatıyla andığı Schiff'in, mortgage kredisi yolsuzluğu yaptığı için "yargı önünde hesap vermesi gerektiğini" iddia etti.

Schiff, Trump'ın ilk Başkanlık döneminde görevden el çektirilmesi için kampanya yürüten Demokrat siyasetçilerin başında geliyordu.

Belli ki ABD Başkanı, ikili düzeydeki ilişkileri son derece yakın olan Türkiye Cumhurbaşkanı'nın izinden gitmeye kararlı...