Trump yine yaptı Trump’lığını…

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Ayıdan post, ABD’den dost olmaz. Oysa bazılarımız; “Amerika dostumuz, feda olsun postumuz” aymazlığında... Tekstil hazır giyime indirdiği son darbe, Trump’ın gerçek yüzünü ortaya koydu

1- SORUN: Hani “aziz dostum” idi Türkiye? Yediğimiz ayrı gitmez, birbirimizin çıkarlarını korurduk? Bu bir yalanmış ve gerçeğe dönüş çok net olmuş. ABD Başkanı Trump; tekstil ve hazır giyime %12,5 oranında vergi koydu. Bangladeş, Kamboçya, Endonezya, Malezya’ya vergisiz kontenjan sağlarken…

2- ETKİSİ: Zaten uzun süredir sıkıntıda olan bu iki sektörümüz, Trump’ın Trump’lığının nüksetmesi ile daha da zorlanacak. Önceki döneminde Rahip Brunson krizi yaratan, “ekonomini mahvederim” nidaları atan Trump’ın, ekonomimizi zorlayacak kararına hükümet ne diyecek acaba? Meraktayım.

3- ÇÖZÜM: Diplomatik ve teknik müzakere başlatmalıyız. Uyumluluk ve reform babında, zorla çalıştırma ithalat yasağını güçlendirmek, tedarik zinciri denetimlerini artırmak, küresel standartlara uyum sağlamak gerekir. Sonuçta bu kararın gerekçelerini irdeleyip %12,5’lik vergiden kurtulmalıyız.

4- YÖNTEM: Sektörlerimizin pazar çeşitlemesi şart. Orta Doğu, Afrika, Orta Asya ve Latin Amerika ihracatını hızlandırmalı. Etkilenen firmalara finansman, vergi teşviki, Ar-Ge desteği ve maliyet düşürücü önlemler için çare aranmalı. Katma değerli ürünlere geçiş için bundan güzel fırsat mı olur?

İKİ SORU İKİ CEVAP / Trump darbesine dair…

Rekabet gücümüzü artırsak?

Elbette, çarelerden biri budur. Ürün maliyetlerini düşürmek, enerji, işgücü verimliliğine odaklanmak, yerli girdi kullanımını teşvik etmek ve döviz kurunda esneklik, küresel zincirlerde yer almak…

Olası misilleme bir yol mudur?

Geçiş dönemi (transit mallar 28 Temmuz’a kadar muaf) avantajını kullanmak, olası misilleme veya WTO süreçlerini değerlendirmek (Section 301 tek taraflı olsa da). Açıkçası bunu kabullenmemeliyiz.

NOT

BOYNUMUZU TRUMP’A UZATMAK YERİNE BAŞIMIZI DİK TUTMALIYIZ

Trump musibetinin etkisi; sektör bazında hissedilir ama makro düzeyde yönetilebilir seviyededir. En etkili yol, ABD ile müzakere + hızlı piyasa çeşitlendirmesi + iç rekabet gücünü artırmaktır. Gelişmeler yakından izlenmeli; tarife kalıcı olursa orta vadede yapısal uyum şart. Asla pes etmek yok Trump’a…

TRUMP LÛGATI

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