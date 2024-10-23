  1. Ekonomim
  2. Yazarlar
  3. Atılım MURAT
  4. Trump yüzde 64

Trump yüzde 64

Atılım MURAT
Atılım MURAT AYKIRI FİNANS

Harris’in ABD başkanı olacağını düşünelim. Piyasalar açısından süreç daha az belirsizlikle ilerleyebilir. Yüzde 3 civarında olduğuna inanılan nötr faiz oranına ulaşmak için Fed her ay 25 baz puan indirim yapabilir. Enflasyonda artış olursa, istihdam piyasası güçlenirse, faiz indirimi pas geçilir. Elli baz puanlık indirimler için çıta artık yüksek olabilir.

Temmuzda yazdığım yazıda, ekim ayına kadar piyasaların rahat olacağını belirtmiştim. Seçime iki hafta kala piyasalar huzursuzlanmaya başladılar. Gösterge niteliğindeki 10 yıllık tahvil faizi pazartesi günü yüzde 4,22’ye yükseldi. Temmuzdan beri ilk kez 200-günlük ortalamasının üzerine çıktı. Amerikan ekonomisinde bir durgunluk ihtimali iyice azaldığı için faizler yükseliyor, yorumu yapılabilir. Trump fiyatlaması da olabilir. Geçen hafta, ‘‘Çin yönetimi, Trump riskini gördüğü için teşvik paketinin detayını açıklamıyor’’ yazdım. Bu işlere kafa yoran insanlar; Financial Times, Wall Street Journal, New York Times, Bloomberg, Reuters gibi medya kuruluşlarını takip ediyorlar. Buralarda yayımlanan anketler, Harris’in seçimi rahatça kazanacağını gösteriyor.

Öte yandan, ABD’nin en büyük bahis sitesinde dün, yüzde 64 kazanma olasılığıyla Trump açık ara öndeydi. Aynı platformda, Cumhuriyetçilerin, Temsilciler Meclisi’ni ve Senato’yu birlikte kazanma olasılığının, Demokratların kazanma olasılığının çok üstünde olduğu da görülüyor. Safi siyasi beklentilere göre, seçimden önce işlem yapılmamalıdır. Yüzde 4,9 faizli bir aylık bono alınır. Seçimden sonra sağlıklı yatırım tercihleri yapılır.         

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Çin, Trump riskini görüyor 16 Ekim 2024
Bir trilyon dolarla neler yapılır? 09 Ekim 2024
Ortamdan faydalanmalıyız 02 Ekim 2024
Çin denkleme girerse 25 Eylül 2024
Yatırımcıların kaybı büyük 18 Eylül 2024
Zor günler yaklaşıyor 11 Eylül 2024
Eylülde ayrışabiliriz 04 Eylül 2024
Trump’ın söylemi Fed’le uyuşmuyor 28 Ağustos 2024
Merkez geri adım atmadı 21 Ağustos 2024
Hem faiz indirimleri, hem de durgunluk 14 Ağustos 2024