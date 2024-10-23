Trump yüzde 64

Harris’in ABD başkanı olacağını düşünelim. Piyasalar açısından süreç daha az belirsizlikle ilerleyebilir. Yüzde 3 civarında olduğuna inanılan nötr faiz oranına ulaşmak için Fed her ay 25 baz puan indirim yapabilir. Enflasyonda artış olursa, istihdam piyasası güçlenirse, faiz indirimi pas geçilir. Elli baz puanlık indirimler için çıta artık yüksek olabilir.

Temmuzda yazdığım yazıda, ekim ayına kadar piyasaların rahat olacağını belirtmiştim. Seçime iki hafta kala piyasalar huzursuzlanmaya başladılar. Gösterge niteliğindeki 10 yıllık tahvil faizi pazartesi günü yüzde 4,22’ye yükseldi. Temmuzdan beri ilk kez 200-günlük ortalamasının üzerine çıktı. Amerikan ekonomisinde bir durgunluk ihtimali iyice azaldığı için faizler yükseliyor, yorumu yapılabilir. Trump fiyatlaması da olabilir. Geçen hafta, ‘‘Çin yönetimi, Trump riskini gördüğü için teşvik paketinin detayını açıklamıyor’’ yazdım. Bu işlere kafa yoran insanlar; Financial Times, Wall Street Journal, New York Times, Bloomberg, Reuters gibi medya kuruluşlarını takip ediyorlar. Buralarda yayımlanan anketler, Harris’in seçimi rahatça kazanacağını gösteriyor.

Öte yandan, ABD’nin en büyük bahis sitesinde dün, yüzde 64 kazanma olasılığıyla Trump açık ara öndeydi. Aynı platformda, Cumhuriyetçilerin, Temsilciler Meclisi’ni ve Senato’yu birlikte kazanma olasılığının, Demokratların kazanma olasılığının çok üstünde olduğu da görülüyor. Safi siyasi beklentilere göre, seçimden önce işlem yapılmamalıdır. Yüzde 4,9 faizli bir aylık bono alınır. Seçimden sonra sağlıklı yatırım tercihleri yapılır.