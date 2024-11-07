Trump’ın gelişi hissedildi kripto varlıklar hızlı çıktı

Bitcoin, Trump’ın zaferi ile birlikte 75.000 doları aşarak tarihi zirvesine ulaştı. Elon Musk’ın favori kripto parası DOGE’nin fiyatı son 24 saatte %18 yükselerek 0,2 dolar oldu.

Dünyanın yakından izlediği ABD Başkanlık seçimlerinin Trump’ın zaferiyle sonuçlanmasının ardından küresel piyasalarda en yüksek tepki kripto piyasalarında görüldü. Bitcoin, 75.000 doları aşarak rekor tazelerken altcoin piyasasında ciddi yükselişler kaydedildi. Elon Musk’ın favori kripto parası DOGE de bu süreçte yükselişe geçti. Dogecoin, son 24 saatte ise %18’i bulan değer artışıyla 0,2 dolara kadar yükseldi.

Trump’ın politikaları ECB’nin faiz indirimini hızlandırmaya teşvik edebilir

Daha korumacı bir politika izleme potansiyeli Avrupa’da büyümeyi zorlaştırabilir ve Avrupa Merkez Bankası (ECB)’yi faiz indirimlerinin hızını ve büyüklüğünü artırmaya teşvik edebilir.

Borsa %2’nin üzeri yükseldi

BIST 100 Endeksi yüzde 3’ün üzerinde yükselerek 8.887 seviyesine çıktı. Yükseliş, perakende ticaret hisseleri öncülüğünde gerçekleşti. Migros yüzde 9,9 yükselirken Bim Mağazalar yüzde 6,6 oranında prim yaptı.

ZEYNEP’E SOR

FAİZ GELİRİ Mİ, FAİZ GİDERİ Mİ?

Faiz geliri; ek gelir, nakit akışı, finansal güç, düşük risk, güven. Düşük getiri, koşullara bağımlılık, likidite kısıtlaması, düşük etki.

Faiz gideri; borç kullanımı, sermaye genişletme, özkaynak koruma. Kârı azaltma, borç riski, nakit akışı baskısı, faiz değişiklikleri, güven bozma.

İşleme başladığı ilk açılış seviyesinin altında. Geri alım programı ile fi yat destekleniyor

Tab Gıda hissesinde gerçekleşen geri alımların fiyat üzerindeki etkisi nedir acaba? /Kemal Irmak

Kemal, Tab Gıda borsaya yeni gelen firmalardan. Hisse, Ekim 2023’te ilk açılışını tavandan 142,58 TL’den gerçekleştirirken geçtiğimiz temmuzda en yüksek 212,37 TL’ye kadar çıktı. Halka arzdan bu yana oldukça dalgalı bir seyir izledi. Temmuz 2024’ten bu yana da satış ağırlıklı bir piyasaya sahip. Henüz ilk açılış fiyatının üzerine çıkamadı. Geçtiğimiz ekimden itibaren geri alım programı devreye aldı. 750 milyon TL fon ayrılan program çerçevesinde ilk alım 9 Ekim günü 142,47 TL’den gerçekleştirildi. İşlemler düşük miktarlarda geçekleşirken son olarak 23 Ekim’de 129,60 TL’den alım yapıldı. Hisseye, alıcı ilgisi arttığında da geri alımlar durdu.

Şehir içi kullanıma yönelik mini tarz elektrikli araç üretecek. Üretim için Temsa ile görüşüyor

Reeder’in elektrikli araçlarını Temsa’da üretecek olmasını nasıl okumak gerekir/İlhan Köse

İlhan, Reeder teknoloji alanında faaliyet yürüten bir şirket. Geçtiğimiz yıl eylül ayında halka açılırken yaklaşık 1,5 milyar TL gelir elde etti. Bu gelirin yarısını işletme sermayesinde kullanırken kalan yarısını da cep telefonu LCD paneli ve batarya yatırımı ile makina ve teknoloji yatırımlarında değerlendireceğini duyurdu. Geçtiğimiz şubat ayında önemli bir kararla elektrikli araç projesini yatırımcısıyla paylaştı. Mini boy ölçütlerinde iki kişilik ve daha ziyade şehir içi kullanımı hedefleyen aracın üretimi için Temsa ile görüşme halinde. Yıllık 10 bin adet araç üretim hedefi bulunuyor. İki firma arasındaki görüşmeler devam ediyor.

YATIRIM FONLARI

İş Portföy’ün kurduğu IDH Fonu 1 yılda %30,98 değer kazandı

IDHBIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu, toplam portföy değerinin en az %80’ini XTUMY Endeksine dahil hisselerde değerlendiriyor. Geçen bir yılda %30,98 performans sergiledi. Son 1 ayda ise %0,81 geriledi. Fonun portföyünde ağırlıklı olarak ANSGR, Banvit, Albaraka Türk ,TAB Gıda ve Lokman Hekim hisseleri yer alıyor. Yakın zamanda Kardemir A, Afyon Çimento, Banvit, ANSGR ve Logo hisselerinden alım yaptı. Göltaş Çimento, Vakko, Özak GYO,Lila Kağıt ve Alarko GYO hisselerinden ise satışta bulundu.

İş Portföy’ün kurduğu fonun, risk düzeyi 7 seviyesinde. Yıllık yönetim ücreti %3,20 olurken 51.024 yatırımcısı bulunuyor. Alış valörü 1 ve satış valörü 2 olan fonun toplam değeri 1.966.605.296 TL. Dolaşımdaki pay adedi 244.727.143 olurken yüzde 34,96 doluluk oranına sahip. Fonun, %1,26 pazar payı bulunuyor.

TAHVİL

Nurol Yatırım Bankası, %55,96 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Nurol Yatırım Bankası, 04.11.2024 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 650.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %49,75, bileşik faizi ise %55,96’ya denk geliyor. 182 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %24,81 olacak.

%49,75 YILLIK BASİT FAİZ

5 Kasım tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %49,93 seviyesinde bulunuyor. Nurol Yatırım Bankası çıkardığı bononun yıllık %49,75 basit faiz oranı TLREF oranının yaklaşık 0,18 puan altında bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında kendisi için uygun bir seçenek olarak görülebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 05.11.2024 olurken vade tarihi 06.05.2025 olacak. Piyasada TRFNURL52520 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

HAREKET

Star Rafinerinin periyodik bakım işi tamamlandı. Ağustos ayında da beş yıllık anlaşma yaptı

Hareket Proje Taşımacılığı, Socar Turkey’in sahibi olduğu Socar Rafineri’nin planlı bakım işini tamamladı. Geçtiğimiz haziran ayında kamuoyuna bildirilen bakım, yaklaşık 500 kişilik ekiple ve yüksek güvenlik standartlarına uygun şekilde 45 günde gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada bakımın şirketin teknik ekibi tarafından planlandığı ve çalışma süresince 80 mobil vinç kullanıldığı ifade edildi. Şirket daha önce yaptığı açıklamada ise söz konusu hizmet bedelinin 13 milyon dolar olduğunu belirtmişti. Tutar şirketin yıllık gelirinin %22,41’ine denk geliyor. Firma ağustos ayında da Star Rafineri ve Petkim tesislerinin 5 yıllık bakım işlerinde kullanılmak üzere operatörlü ekipman tedariki konusunda 1,5 milyar TL’ye anlaşmaya vardığını duyurdu.

TÜRK İLAÇ

İlk etap çalışmalarını tamamladı. Üretim kapasitesinde %20 artış gerçekleşti. Hedef %40 artış

Türk İlaç, daha önce karar verdiği %40’lık serum üretim kapasite artış planı doğrultusunda ilk etap çalışmalarını tamamladı. Ankara Akyurt’taki tesislerinde yapılan yatırım ve kurulum sürecinin ardından, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından gerçekleştirilen genel denetimden geçti. Alınan onayla birlikte yeni hatların kasım ayının ilk haftasında devreye girmesi planlanıyor. Yeni hatların faaliyete geçmesiyle birlikte Türk İlaç’ın toplam serum üretim kapasitesi %20 artacak. Şirket, planlanan %40 kapasite artışının kalan kısmını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Söz konusu gelişme, şirketin üretim gücünü ve sektördeki etkinliğini artırması açısından önemli bir adım olarak görülmeli. Dokuz aylık dönemde satışlarını geriletirken kâr açıkladı.

NETAŞ

Havacılık teknolojisinde iş birliğine gidiyor. Ortak çözümler ile kritik sistemler geliştirecek

Netaş, savunma ve havacılık sektöründe yenilikçi çözümler geliştirmek amacıyla, TAAC Havacılık Teknolojileri firmasıyla stratejik bir iş birliği anlaşmasına imza attı. Anlaşma, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi fuarında duyuruldu. Anlaşmanın temel amacı, savunma sanayiinde yerlilik oranını artırmak ve sektöre stratejik çözümler sunmak. İş birliği kapsamında, Elektronik, Elektromekanik Cihaz Teknolojileri ve Entegre Sistem Teknolojisi gibi alanlarda ortak projeler yürütecek. Ortaklıkla Netaş, havacılık teknolojilerinde önemli bir rol üstlenecek ve savunma sektörünün kritik altyapı ihtiyaçlarını karşılayacak sistemlerin geliştirilmesine destek verecek. Böylece, şirketin sektördeki teknoloji üretim kapasitesini genişleyecek.