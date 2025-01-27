Trump’un açığını Bloomberg kapatacak

Donald Trump’ın Paris Anlaşması’ndan çekilme kararının ardından, ABD’li iş insanı Michael Bloomberg, kendi hayır kurumu ve diğer fon sağlayıcıların, ABD hükümetinin yerine geçerek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne olan finansal yükümlülükleri yerine getireceklerini açıkladı.

Hükümetler “iyi” olmaktan vazgeçerse, filantropi devreye girer mi… Girer… ABD’de son günlerde yaşananlar bunun kanıtı niteliğinde. ABD’li milyarder iş insanı Michael Bloomberg, kendi adını taşıyan hayır kurumunun ve diğer iklim fonlarının, ABD hükümetinin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) için yaptığı mali katkıları karşılayacağını açıkladı.

New York’un eski belediye başkanı ve BM iklim değişikliği özel temsilcisi olan Bloomberg, Forbes’un küresel milyarderler listesine göre dünyanın en zengin 16. kişisi konumunda.

Bloomberg’in 23 Ocak’ta yaptığı bu açıklama, Başkan Donald Trump’ın BM iklim kuruluşuna yapılan katkıların “hemen durdurulmasını veya iptal edilmesini” talep etmesinin ardından geldi. BM iklim örgütünün bütçesinin büyük kısmı yaklaşık 200 üye ülkeden geliyor. ABD, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin merkezi bütçesinin yüzde 22’sini finanse ediyor. Ya da ediyordu demek daha doğru olur; çünkü Donald Trump, göreve başlamasının hemen ardından, UNFCCC’ye yapılan mali katkıların sonlandırılması talimatını verdi ve Paris İklim Anlaşması’ndan çekilme sürecini başlattı.

Trump’ın çekilme kararının ardından, Bloomberg, kendi hayır kurumu ve diğer fon sağlayıcıların, ABD’nin yerine geçerek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne olan finansal yükümlülükleri yerine getireceklerini açıkladı. Bloomberg, “2017 ile 2020 yılları arasında, federal hükümetin hareketsiz kaldığı dönemde, şehirler, eyaletler, işletmeler ve halk, ulusal taahhütlerimizi yerine getirmek için gereken adımları attılar ve şimdi yine aynı şekilde harekete geçmeye hazırız. Amerikan halkı iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerine karşı mücadeleyi sürdürmeye kararlıdır” dedi. Kaliforniya’daki orman yangınları gibi iklim kaynaklı felaketler nedeniyle her geçen gün daha fazla Amerikalının hayatının parçalandığını söyleyen Bloomberg, ABD’nin hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat eyaletlerde düşen fiyatlar ve yaratılan istihdam ile “temiz enerjinin ekonomik faydalarını” deneyimlediğine de dikkat çekti.

2024’te 4.5 milyon dolar ödeme yaptı

Bloomberg Philanthropies, Trump’ın ilk dönemi sırasında UNFCCC’ye finansal katkı sağlamıştı. Bu katkı Biden yönetimi döneminde de devam etti. 2024 yılında ise UNFCCC faaliyetlerinin en büyük devlet dışı finansörü olarak 4.5 milyon dolar ödeme yaptı. ABD’nin BM’ye sunması gereken katkılar, Trump’ın ilk başkanlık döneminde tabi ki ödenmedi. Biden yönetimi geçen yıl bu birikmiş borçları 3.3 milyon dolar tutarında bir ödeme ile kapattı. 2024 yılı itibarıyla ABD’nin UNFCCC’ye yaptığı toplam katkı 13.3 milyon dolara ulaştı. UNFCCC İcra Direktörü Simon Stiell, Bloomberg’in desteğini memnuniyetle karşıladığını belirtiyor ve şunları söylüyor: “Hükümetlerin sağladığı finansman misyonumuz için önemli olmasına rağmen, bu tür katkılar, BM İklim Değişikliği Sekreterliği’nin Paris Anlaşması kapsamında ülkelerin taahhütlerini yerine getirmelerine yardımcı olmalarını mümkün kılıyor.”

Gelişmekte olan ülkelere fon gelecek mi, belirsiz

UNFCCC’nin son yıllarda, yıllık COP iklim zirvelerinin organizasyonundan, yıl boyunca düzenlenen çok sayıda müzakere oturumuna ve ülkeler tarafından sunulan iklim eylemi raporlarının düzenli olarak gözden geçirilmesine kadar olan görev yelpazesi genişlemiş durumda. Bu nedenle, bütçesi 2024-2025 dönemi için 165 milyon dolara çıktı. Ancak, ABD hükümetinin gelişmekte olan ülkelere yönelik iklim projelerine katkı sağlamak için gerekli olan finansman kaynağını bulup bulmayacağına dair bir belirti yok. 2024 yılında ABD, uluslararası iklim finansmanı olarak yaklaşık 11 milyar dolar sağladı. Biden yönetimi, Aralık 2023’te Kongre ile birlikte BM’nin Yeşil İklim Fonu’na 3 milyar dolar aktarılacağını taahhüt etti, ancak bu ödeme henüz gerçekleşmedi ve Trump’ın başkanlık dönemi boyunca gerçekleşmesi pek olası görünmüyor…