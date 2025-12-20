TSKB Genel Müdürü Ozan Uyar: Kalkınmanın merkezinde beşeri sermaye var

TSKB Genel Müdürü Ozan Uyar, kalkınmanın merkezinde beşeri sermayenin yer aldığını vurgulayarak, bankanın deprem bölgesinden sanata uzanan eğitim ve sosyal yatırımlarla uzun vadeli toplumsal refahı hedeflediğini söyledi.

Kalkınmanın yalnızca finansman, teknoloji ya da altyapı yatırımlarından ibaret olmadığını vurgulayan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Genel Müdürü Ozan Uyar, “Kalkınmayı en yalın haliyle toplumsal refahı artırmak olarak tanımlarsak, bunun merkezinde insan yer alıyor. Kalkınma bankacılığının temel mottosu da kimseyi geride bırakmamaktır” dedi. Beşeri sermayenin güçlendirilmesini stratejik bir öncelik olarak gördüklerini belirten Uyar, TSKB’nin finansman faaliyetlerinin yanı sıra eğitimden sanata uzanan sosyal yatırımlarla uzun soluklu bir etki yaratmayı hedeflediğini söyledi.

TSKB’nin ‘Köklerden Bugüne, Sanatla Geleceğe’ temasıyla düzenlediği TSKB 75. Yıl Güncel Sanat Yapıtı Yarışması’nda sonuçlar belli oldu. Jüri değerlendirmesi sonucunda belirlenen 30 eserin yaratıcısı öğrenciler bankanın İstanbul’da bulunan genel merkezinde yapılan özel törende ödüllerini aldı. Törene sanat, akademi ve iş dünyasından temsilciler, yarışma jürisi, yarışmada eserleri bulunan genç sanatçılar ve TSKB yöneticileri katıldı. Tören öncesinde sorularımızı yanıtlayan Genel Müdür Uyar, küresel ölçekte yoğun bir rekabet ve belirsizlik ortamı yaşandığına işaret ederek, bu ortamda ayakta kalabilmenin yolunun insan kaynağını geliştirmekten geçtiğini vurguladı.

Uyar, “Bugün rekabette öne çıkmak için mutlaka beşeri sermayenizi geliştirmeniz gerekiyor. Biz de bu anlayışla kadın ve genç istihdamına yönelik finansman destekleri sağlıyor, bunun yanında kredilendirme faaliyetlerimizin dışında kalan alanlarda da toplumsal katkı projeleri yürütüyoruz” dedi.

Deprem bölgesinde 11 ilde 11 kütüphane

TSKB’nin beşeri sermayeye yönelik çalışmalarının önemli bir ayağını, deprem sonrası hayata geçirilen projeler oluşturuyor. Uyar, 6 Şubat depremlerinin ardından bankanın klasik maddi desteklerin ötesine geçen, kendi kurumsal birikimiyle örtüşen bir katkı modeli arayışına girdiğini anlattı. Bu arayıştan “11 ilde 11 kütüphane” projesinin doğduğunu belirten Uyar, “TSKB’nin çok güçlü bir ihtisas kütüphanesi ve kütüphanecilik kültürü var. Buradan yola çıkarak depremden etkilenen illerdeki okullarda modern kütüphaneler oluşturduk” diye konuştu.

“TSKB ve Cumhuriyet Kütüphaneleri” adıyla hayata geçirilen proje, Adıyaman Gölbaşı’nda başladı ve Elazığ Merkez Karşıyaka Ortaokulu ile tamamlandı. Proje kapsamında yaklaşık 7 bin öğrenci, 50 bine yakın kitap ve akıl oyunlarıyla donatılmış modern kütüphanelere kavuştu. Uyar, bu sürecin aynı zamanda yeni ihtiyaçları da görünür kıldığını ifade etti.

Okul öncesine yatırım kadın istihdamına destek

Kütüphane çalışmaları sırasında okul öncesi eğitimin taşıdığı kritik önemin bir kez daha ortaya çıktığını belirten Uyar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yönlendirmeleriyle ana sınıflarının yenilenmesine başladıklarını söyledi. “Eğitimin en önemli aşamasının okul öncesi olduğu sürekli vurgulanıyor. Biz de ihtiyaç duyulan bölgelerde, modern donanıma sahip ana sınıfları oluşturduk. Bu çalışmalar aynı zamanda kadın istihdamını dolaylı olarak destekleyen bir etki de yaratıyor” dedi.

Bugüne kadar Kilis, Elazığ, Malatya ve Kars’ta toplam yedi ana sınıfının yenilendiğini belirten Uyar, bu projelerin de kalkınma bankacılığı anlayışına uygun şekilde uzun vadeli ve sürdürülebilir bir perspektifle devam edeceğini kaydetti.

Genç kadınlara burs sanata uzun soluklu destek

TSKB’nin beşeri sermayeyi güçlendirmeye yönelik çalışmalarının bir diğer önemli ayağını burs ve kültür-sanat projeleri oluşturuyor. Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğiyle yürütülen burs programına değinen Uyar, 2017’den bu yana devam eden program kapsamında özellikle lisans öğreniminin son sınıflarındaki genç kadınlara destek sağladıklarını söyledi. “2024’te 30 öğrencimize burs verdik. Bu yıl ise 75+75 olmak üzere 150 öğrenciye destek sağladık. Bugüne kadar toplamda yaklaşık 400 öğrencimiz bu programdan yararlandı” dedi.

Kültür-sanat alanındaki desteklerin ise TSKB’nin köklü kurumsal kimliğinin bir parçası olduğunu vurgulayan Uyar, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ile yürütülen iş birliklerine dikkat çekti. Bankanın, 1990 yılından bu yana İKSV İstanbul Müzik Festivali’nin destekçileri arasında yer aldığını hatırlatan Uyar, bu iş birliğinden “Yarının Yıldızları” programının doğduğunu anlattı. Program kapsamında, özellikle şeflik alanında yetenekli genç kadınların yurt dışı eğitim fırsatlarına burs yoluyla erişiminin desteklendiğini belirten Uyar, bugüne kadar 120 öğrencinin bu imkândan yararlandığını söyledi.

Bu programdan yetişen genç yeteneklerden birinin, TSKB için özel bir beste yaptığını da paylaşan Uyar, eserin 21 Haziran’da Süreyya Operası’nda icra edildiğini ifade etti.

18 üniversiteden 30 gence ödül

Yarışmaya Türkiye’nin 60 kentinden 600’ün üzerinde başvuru oldu. 30 gence ödül verilen yarışmada Jüri Özel Ödülü’nün sahibi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü’nden Sevda Uyar olurken; Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Bölümü’nden Hatice Akkuş ise TSKB Özel Ödülü’nü aldı.

TSKB 75. Yıl Güncel Sanat Yapıtı Yarışması Jüri Başkanı & Sergi Küratörü Prof. İdil Akbostancı şunları söyledi: “Bu değerli yarışma, genç sanatçılarımıza üretimlerini profesyonel bir süzgeçten geçirme, yaratıcı vizyonlarını daha geniş kitlelerle paylaşma imkânı sundu. Eserleri değerlendirirken sanatsal özgünlüğün yanı sıra kavramsal derinliği ve ‘Köklerden Bugüne, Sanatla Geleceğe’ temasıyla kurulan bağı esas aldık. TSKB’nin açtığı bu kapı, gençlerimizin sanat yolculuğunda sadece bir ödül değil, çok güçlü bir motivasyon kaynağı olacak.”