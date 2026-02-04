TÜİK enflasyonu nasıl kamufle ediyor?

TÜİK'in enflasyonu "kamufle ettiği" iddiası, ağırlıkların gerçek tüketimden kopuk olması, fiyat derleme pratikleri ve alternatif hesaplarla büyük fark çıkması üzerine kurulu. TÜİK bunu reddediyor

Türkiye’deki enflasyonun dünyadan 10 kat ayrışmasını ben KAMUFLASYON deyimiyle izah ediyorum. Kamu, yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar ve yeniden değerleme oranıyla sürekli zam yaparak enflasyonu düşüreceğini sanıyor. TÜİK de mızrağı çuvala sığdırma işgüzarlığı ile ‘kamufle’ ediyor.

Peki, mızrağı çuvala sığdırmayı TÜİK, hangi yöntemlerle yapıyor? Tüketim sepeti ağırlıklarının gerçek hayattan koparıyor. Fiyat topladığı yerler manipüle ediliyor. Sorun çıkaran mal, hizmetleri sepetten çıkarıyor. Misal, endekste gıda ağırlığı %24 alınırken gerçekte dar gelirlilerde %50 civarı seyrediyor.

YÜKSEK ZAMLANAN ÜRÜNLERE SÜRGÜN

Fiyat derleme yöntemi de sorunlu. Belirli yerlerden belirli günlerde fiyat topluyor. Aynı üründe en ucuz / indirimli fiyatı alınıyor. Web kazıma ve barkod tarama yöntemleri getirildi ama bunlar da eleştiriliyor: "Seçilen sitelerdeki en düşük fiyatlar alınıyor, gerçek ödenen fiyatlar değil" deniyor.

ENAG gibi alternatif hesaplar günlük internet fiyatlarını ortalama alarak çok daha yüksek çıkıyor (2025 sonunda TÜİK %30,9 iken ENAG %56 civarı, 2026 Ocak'ta TÜİK %30,65 – ENAG %53,42). Saraydan kız kaçırma opereti gibi, yüksek zamlanan ürünler sürgün edilip yerine daha az zamlananı yerleştiriyor.

İKİ SORU İKİ CEVAP / TÜİK oyunlarına dair…

Yöntem sorunu var mı?

Olmaz mı? TÜFE Laspeyres tipi endeks olduğu için sabit sepet kullanıyor. Tüketim alışkanlıkları değiştiğinde (örneğin et yerine tavuk, özel okul yerine devlet) bu gerçek enflasyonu gösterebiliyor.

Veriler bulandırılırsa?

Hastaneye gidip tahlil yaptırdığınızda değerlerinizin yanlış çıkması gibi… Eğer veriler çarpıtılmışsa hangi doktor size yardım edebilir ki? Ne büyüme ne faiz ne döviz ne de OVP süreçleri sağlıklı yürümez

NOT

ATEŞİ DÜŞÜREMEYEN DOKTOR DERECEYLE OYNARMIŞ

Doktor dediğimiz Maliye, Merkez ve ekonomi yönetimi… Enflasyonu düşüremiyorlar zira kamu harcamaları doludizgin ve yandaşa, candaşa, zombi şirketlere gidiyor vergilerimiz. Hal böyle olunca ekonominin veri merkezi devreye giriyor ve hükümetin hoşuna gidecek şekilde dereceyle oynuyorlar.

TÜİG LÛGATI

TÜFE: Tüketici fiyat endeksi… Her ayın 3’ünde açıklanan ve pek çok resmi işlevi olan rakamlar

ÜFE: Üretici fiyat endeksi: Üretime dair fiyat değişimlerinin takip edildiği ikincil önemdeki rakamlar

SEPET: Hanehalkı harcamalarının temsil edildiği mal ve hizmetler ki TÜİK bunu sır gibi saklı tutuyor

TÜİG’in açılımı: Türkiye’yi Üzmeyen İstatistik Kurumu diyebiliriz ki hükümeti üzmüyor ama bizi üzüyor