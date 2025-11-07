Tüketerek büyüme nereye kadar?

Eğer tüketerek büyümeyi seçersen, tükettiğin her neyse, o tükenince sen de tükenirsin. Ekonomik krizin baş müsebbiplerinden biridir. Büyümenin kalitesizliği, istihdama yaramayışı da bundandır

Eğer bir ülkede tüketim ithalatı, yatırım ithalatının üzerine yerleştiyse, o ülkede ekonomik istikrar sağlanabilir mi? Bu ülke Türkiye’dir ve ne yazık ki ithalat içindeki tüketim ithalatının payı giderek yükseliyor. Bunun anlamı, yatırımların büyümeyi budayacağı, tüketimin de cari açığı artıracağıdır.

Bildik gerçek şudur: “kendini eksilterek ötekini tamamlayamazsın.” Sanki bizim için söylenmiş gibi… Şükür ki ülkemiz hala üretiyor. Zaten buna da mecbur. Zira dış kaynak ile büyüme modeliyle yol alıyoruz. Üretmek ve ürettiğini satmak zorundayız. Üretim sorunlu ise istikrar da problem kaçınılmaz.

ÜRETEN UNSURLARIMIZ KAN AĞLIYOR

İnsan kaynağımızı tüketerek büyüyoruz. Önce 16 binden fazla akademisyenimiz gitti. Onları, okumuş liyakatli gençler izledi. Şimdi fabrikalarımız taşınıyor. Sermayemiz “Dış Türkler” kategorisi oluşturdu. İnsanını tüketerek büyüme, sürdürülebilir olmaz. “Giderlerse gitsinler” dersin de giden gelmez artık.

Sanayicimizi tüketerek büyüyoruz. Tekstili “çaput” diye küçümsedik, 2 milyonluk istihdamını 900 bine indirdik, onları Mısır’a postaladık. Kalanlar ise “en kötü dönemimiz” diye kan ağlıyor. KASİAD zirvesinde genç sanayiciler de aynı dertten mustarip: “sanayiciyi tüketerek büyümek mümkün mü?”

2 SORU 2 CEVAP / Tüketime dair…

Cari açığı besleyen nedir?

Elbette cevap net; üretimsizlik… Sattığın ile aldığın arasındaki uçurum. Hele ki aldığın yatırıma değil de tüketime meyletmişse… Önceleri sana “kırılgan beşli” derler sonra da kurunla, rejiminle oynarlar.

Peki, çare nedir?

Çare, tüketim histerisinden üretim seferberliğine evirilmektir. Üreteni vergi ile boğmamaktır. Kolay para kazanmayı zorlaştırmak, zor para kazanmayı kolaylaştırmaktır. Yönetimin ahlaklı davranmasıdır.

not/ Vejeteryen olman boğanın sana saldırmasına engel değil

KASİAD zirvesinde Dr. Burcu Ünüvar’ı dinliyoruz; “hareketsiz kalarak bu belirsizlikten kurtulamayız” diyordu. Haklı da… Karmaşada yol almanın ana kuralı da zaten budur. Küresel fırtına ve ülkemizdeki ekonomik dar boğazı aşmak için herkesin her kesimin çare üretmesi gerekir. Durmakla olmayacak.

TÜKETİM LÛGATI

İthalat: Eğer üretmek için ithal ediyorsan, büyümeye katkı sunması açısında iyidir

İhracat: Ürettiğinin iç tüketimden artan ve dışarıya sattığındır. Katma değeri yüksek olmalı

Cari açık: Ürettiğinden fazlasını tüketmek, kazandığından fazlasını harcamak, sonu kötüdür

Tüketim ithalatı: Şu anda dış ticaretimizin içine düştüğü ekonomik kanserin resmi adı