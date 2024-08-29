Tüketici “almazsam kaçırırım” düşüncesiyle alışveriş yapıyor

Küçük ev aletleri pazarı 2023 senesinde hem adette hem de ciroda -rekor bir orana erişti ve yüzde 130’un üzerinde büyümeye tanık oldu. Pazardaki bu dikkat çekici hareketliliğin nedenleri ve sektördeki trendleri Groupe SEB Türkiye Genel Müdürü Ege Pekkınran’la konuştuk.

Küçük ev aletleri sektörü dendiğinde dünyada referans noktası konumunda olan Groupe SEB, 1857 yılında kurulan ve 130’dan fazla ülkede, 35 binin üzerinde çalışanıyla faaliyet gösteren bir Fransız şirketi. Kuruluş çatısı altında yaklaşık 35 marka yer alıyor.

2006 yılından bu yana sektördeki yerli ve yabancı şirketlerde farklı görevlerde yer alan Ege Pekkınran, geçtiğimiz yıldan bu yana Genel Müdürlük görevini yürütüyor. Pekkınran Groupe SEB Türkiye’nin ilk kadın genel müdürü. Pekkınran, 10 yıllık bir yabancı yönetici döneminin ardından yönetimin tekrar bir Türk’e devredilmesini ekibe duyulan güvenin ve sorumluluk aktarımının bir kanıtı olarak yorumluyor.

Groupe SEB içinde Türkiye’nin konumu nedir?

2023’te Türkiyedeki 30’uncu yılımızı kutladık. Bağlı bulunduğumuz bölge içerisinde 15 ülke arasında Türkiye şu an kârlılıkta ikinci sırada, dünyada ise grup içerisinde ilk 10 ülke arasında yer alıyor

Kaç çalışanınız var?

Türkiye’de 500’ün üzerinde bordrolu çalışanımız var. Genel Merkezdeki kadın çalışan oranımız yüzde 44: müdür seviyesinde çalışan kadın oranımız yüzde 54,5, yönetim ekibindeki kadın çalışan oranımız ise yüzde 66. Türkiye rakamlarımız, global hedef olarak belirtilen yüzde 44’ün çok üzerinde seyrediyor. 6 C-Level Yönetici pozisyonumuzun 4'ü kadın çalışanlarımıza ait. Bunun bir kadın yönetici olarak beni gururlandıran bir tablo olduğunu ve diğer ülkelere de bu anlamda örnek olduğumuzu söyleyebilirim.

Hangi markalarınızla öne çıkıyorsunuz?

1994 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteriyoruz. Group SEB olarak, hâlihazırda lider olduğumuz tencere ve tava gibi kategorilerin yanı sıra Türkiye’de ütü ve yağsız fritözler (Easy Fry) gibi kategorilerde de yüksek pazar payına sahibiz.

Sadece kendi markalarımızın satıldığı 120 özel mağazanın yanı sıra markalarımızın tüketicilerle buluşturduğu 800'den fazla satış noktasına sahibiz.

Markalarınız nasıl konumlanıyor?

WMF’i ulaşılabilir premium marka, Tefal’i ise kalite-fiyat dengesinde ulaşılabilir marka olarak konumlandırıyoruz. Rowenta kişisel bakım, Krups ise kahve makinaları alanında faaliyet gösterdiğimiz markalarımız.

Türkiye’deki amiral gemimiz olan Tefal markamızın Türk tüketicisiyle arasında 30 senenin verdiği bir güven ilişkisi var: Tefal bir “lovemark “olarak konumlanıyor. Türkiye’deki marka bilinirliğimiz yüzde 96 gibi çok yüksek bir oranda.

2023 Küçük Ev aletleri pazarında büyüme yılı oldu. Siz grup olarak artan talebe nasıl cevap verdiniz?

Bizim önceliğimiz tüketici beklentilerine cevap verecek şekilde ürün tedariği ve lansman planlarına odaklanmak oldu. Sadece Küçük Ev Aletleri pazarında değil tava tencere kategorisinde, aksesuar ürünlerimizde de aynı şekilde önemli lansmanlar ile markalarımızın gücünü pekiştirdik.

Talep artışının gerisinde hangi nedenler var?

Pazarda “almazsam kaçırırım” (Fear of Missing Out) trendinin hakim olduğunu görüyoruz. Yani aslında, alınmak istenen ürünlerin daha pahalılaşması ya da hiç alınamaması endişesi var. Dolayısıyla bu trendin devam edeceğini öngörüyoruz.

Pandemi döneminde pek çok sektörde e-ticaretin payı arttı. Sizde durum nasıl gelişti?

Pandemi ile birlikte e-ticaret büyük bir sıçrama yakaladı ve yükselmeye devam ediyor. Biz de sektördeki trendlere uygun olarak e-ticaret kanalında büyümeye devam etmek istiyoruz. E-ticaretin satışlarımız içindeki ciro payını yüzde 30'un üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu planı yaparken elbette diğer kanallara yatırım yapmaktan vazgeçmeyeceğiz. Tüm satış kanallarımız için saha stant planları, satış kampanyaları ve yenilikçi yeni ürün lansmanlarına yönelik planlar belirledik.

Sürdürülebilirlik alanında neler yapıyorsunuz?

Sürdürülebilir gelişim kavramı ve buna yönelik trendler Groupe SEB’in tüm stratejilerinin merkezinde yer alıyor. Ev içindeki yaşam alanlarımıza inovasyon ve kolaylık katmayı hedeflerken bir yandan da tüm bunları nasıl daha sürdürülebilir hale getirebileceğimize odaklanıyoruz. Yenilikçi ürün lansmanlarıyla, pazarı dönüştürecek ürün önerileri sunmak en güçlü yönümüz. İnovasyonu sadece tüketim alışkanlıklarını tamamen değiştiren yenilikler olarak düşünmüyoruz; günlük hayatı kolaylaştıran, deneyimledikten sonra vazgeçemeyeceğiniz özellikler taşıyan yenilikler olarak da tanımlıyoruz.

Tefal, yüzde 100 oranında dönüştürülmüş alüminyum üreten ve kirliliği yüzde 90 oranında düşüren ilk üreticilerden biri. Çevre dostu geri dönüştürülebilir ürünler üretiyoruz.

Akıllı ev aletlerinde trendler nasıl gelişiyor?

Akıllı küçük ev aletleri trendinin öncüsü akıllı özellikli robot süpürgeler oldu. Bu talep yükselmeye devam ediyor. Tüketicinin beklentisi, yoğun rutin içerisinde günlük yaşantısının kolaylaşması, kablolu veya kablosuz bağlantılarla hayatımızın bir parçası olması. Biz de çok yakın zamanda akıllı mop özellikli robot süpürgemizi tanıttık. Yapay zekâ ve 3D görüşe sahip navigasyon gibi gelişmiş teknolojileri ve dik açılı tasarımıyla benzersiz bir ürün tasarlamış olmaktan ayrıca mutluluk duyuyoruz.