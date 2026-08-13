Turizm işletmelerine sigortalı başına 3.500 TL sigorta prim desteği

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Turizm sektöründeki işletmelere çalışan başına aylık 3 bin 500 liraya kadar sigorta prim desteği geliyor. 2026 Mayıs-Aralık dönemini kapsayan ve İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak destekten, belirli şartları sağlayan özel sektör konaklama tesisleri yararlanabilecek. Başvuru gerektirmeyen uygulamada kayıt dışı veya eksik bildirim yapan işletmeler destekten yararlanamayacak.

Turizm sektöründeki işletmelere çalışan başına aylık 3 bin 500 liraya kadar sigorta prim desteği geliyor. 2026 Mayıs-Aralık dönemini kapsayan ve İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak destekten, belirli şartları sağlayan özel sektör konaklama tesisleri yararlanabilecek. Başvuru gerektirmeyen uygulamada kayıt dışı veya eksik bildirim yapan işletmeler destekten yararlanamayacak.

7590 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi ile 4447 sayılı sayılı Kanun’a geçici 36’ncı madde eklenmiştir. Eklenen madde ile turizm işletmesi belgesine sahip özel sektöre ait konaklama tesisi işyerlerinde 01/05/2026-31/12/2026 dönemi için sigortalı başına 3.500 TL destek verilmesi öngörülmüştür.

Anılan kanun hükmü 31 Temmuz 2026 günkü Resmi Gazete’de yayımlanmasına rağmen, 2026 yılı Mayıs ayı döneminden itibaren uygulanmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Anılan düzenleme uyarınca; Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında turizm işletmesi belgesine sahip özel sektöre ait konaklama tesisi işyerlerinde, 2026 yılı Mayıs ila Aralık aylarına/dönemlerine ilişkin olmak üzere, tesisin faaliyette bulunduğu aylar/dönemler ile sınırlı olarak, ilgili ayda/dönemde verilen muhtasar ve prim hizmet beyannamesiyle 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak bildirilen sigortalıların prim ödeme gün sayısının 116,67 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar (ay içinde tam çalışılması halinde aylık 3.500,10 TL), bu işyerlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilmek suretiyle Fondan karşılanacaktır.

Destekten yararlanma şartları

Anılan destekten yararlanabilmek için;

- İşyerinin özel sektöre ait konaklama tesisi olması ve faaliyette olması,

- İşyerinin Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen turizm işletmesi belgesine sahip olması,

- Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresinde verilmesi,

- Primlerin yasal süresinde ödenmesi,

- Kuruma borcun bulunmaması (varsa da yapılandırılmış/tecil ve taksitlendirilmiş olması ve düzenli ödenmesi),

- Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması, sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması, sigortalıların prime esas kazançlarının eksik bildirilmemesi

gerekmektedir.

Kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığının, sahte sigortalı bildiriminin ya da eksik prime esas kazanç bildiriminin tespiti halinde faydalanılan turizm ücret desteği geri alınacaktır. Tespit tarihinden sonra da destek verilmeyecektir.

Yapılan denetim ve incelemelerde veya mahkeme kararı neticesinde ya da kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilgi ve belgelerden 2026 yılı içinde aylık brüt asgari ücretin onda birini (3.303 TL'yi) geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti durumunda; Kurumca işverene ihtar yapılacak ve on beş günlük süre içinde söz konusu eksikliği gideren işyerleri, asgari ücret desteğinden yararlanmaya devam edecektir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup uzun vadeli sigorta kollarına (SSK) tabi olarak turizm tesislerinde görev yapan çalışanlar için bu destekten yararlanılacak olup, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışan sigortalılar, yabancı uyruklu sigortalılar ve yurtdışında çalıştırılan sigortalılar için bu destekten yararlanılamayacaktır.

Anılan destek tutarı, bu işyerlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilmek suretiyle İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır.

Sigorta prim desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir.

Bu destekten yararlanan işyerlerinin aynı ayda/dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanması hâlinde; sağlanacak destek tutarı, bu teşvik, destek ve indirimler uygulandıktan sonra destekten yararlanılan aya/döneme ait Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken sigorta primi tutarını aşamayacaktır.

Bu destekten yararlanmak için bir başvuruda bulunma şartı yoktur.

Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik ad, ünvan veya iş birimi altında açılması, yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi veya bu madde kapsamında sağlanan destekten yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis edildiğinin anlaşılması hâlinde, Fondan karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.