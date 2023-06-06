Turizm perakende sektörünün büyümesine katkıda bulunuyor

31 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Soysal Perakende Günleri 23, perakende sektörüne yön veren derneklerin başkanlarını biraraya getirdi. Soysal Perakende Günleri 2023, “Dijital Dünya” ana temasıyla sektörün geleceğine yön veren pek çok yerli ve yabancı konuşmacıyı ağırladı. 9.500’ü aşkın üst düzey yöneticinin katıldığı büyük buluşmanın ilk gününde sektör derneklerinin başkanları ortak bir basın toplantısı düzenlediler.

Toplantıda Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Nuri Şapkacı, Zincir Mağazalar Derneği (ZMD) Başkanı Serhan Tınastepe, Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı Alp Önder Özpamukçu, Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Başkanı Hüseyin Altaş, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER) Başkanı Melih Şahinöz ile Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer perakende sektörünün mevcut durumunu, geleceğini ve çözüm önerilerini masaya yatırdı.

Turizm sektörünün ve turist harcamasının perakende sektörü için çok önemli bir konumda olduğunun altını çizen Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel konuşmasında turizmin olumlu etkisine değinerek şunları söyledi:

“BKM verilerine göre Ocak-Ekim 2022 döneminde ülkemize gelen 40 milyon turistin kredi kartı harcamalarının, bir önceki yıla göre 3 kat arttığını görüyoruz. Bu veri ekonomimize çok önemli katkı sağlayan turizm sektörünün, perakende sektörü için de ne kadar önemli olduğunu doğruluyor. Artık pandemi etkilerinden kurtulmuş ve büyüme yoluna girmiş bir perakende sektörü görüyoruz. Elektrik, Ortak Alan Gider Yönetmeliği ve fahiş kira artış talepleri ile ilgili sektörel sıkıntılarımızı da en kısa sürede çözerek, sektörün büyümesini desteklemeyi hedefliyoruz ”

Cartoon Network İklim Koruyucuları 33 kg atık topladı

Cartoon Network, İklim Koruyucuları projesi ile 2021 yılından bu yana çocuklarda iklim krizi farkındalığı oluşturmak, çevre bilinci yaratmak ve günlük hayatlarında atacakları adımlarla ortaya çıkartabilecekleri değişimi vurgulamaya odaklanıyor.

Çocuklar, İklim Koruyucuları web sitesinde yer alan seyahat, su, enerji, hayvanlar, gıda, yaratıcılık gibi kategorilerdeki; bekleme modundaki cihazları kapatma, alışveriş poşetlerini ikinci kez kullanma, artık yiyeceklerden kompost yapma gibi görevleri üstleniyor ve yerine getirdikleri görevler sonucunda Cartoon Network İklim Koruyucusu oluyor.

Türkiye de dahil olmak üzere Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’dan katılan çocukların bugüne kadar bir milyondan fazla görevi yerine getirdiği proje kapsamında 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde çocuklar yine iş başındaydı. Cartoon Network, DenizTemiz Derneği/ TURMEPA ile güçlerini birleştirerek Çevre Haftası kapsamında çocukların iklim değişikliği konusunda bilinçlendirilmesine katkı sağlamak için özel bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte sıfır atık, iklim değişikliği, denizlerin korunması konularında eğitim alan 20 çocuk, Riva’da gerçekleştirilen kıyı temizleme etkinliğinde 33 kg atık topladı.

Esin Aykanat Avcı Biyo-sanat çalışmalarıyla dikkat çekiyor

Farklı pratiklerin araştırma ve üretim süreçlerini desteklemek ve disiplinler arası etkileşime zemin yaratmak amacıyla 2019 yılında kurulan Gate 27; Nisan-Mayıs döneminde biyo-sanat alanında çalışan Esin Aykanat Avcı’yı Yeniköy’deki mekânında konuk etti.

Sanatçı, geçtiğimiz günlerde Gate 27 kurucusu Melisa Sabancı Tapan, Danışma Kurulu, bağımsız küratör ve sanat danışmanı Beral Madra ve Gate 27’nin direktörü Burak Mert Çiloğlugil’in de katıldığı bir basın buluşmasında deneyimlerini paylaştı.

Avcı, insanın doğayla etkileşimi ve fiziksel olarak tekrar bir olabilme ihtimali konularından yola çıkan süreç odaklı yerleştirme, heykel, video, arazi sanatı ve biyo-sanat alanlarında ürettiği çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası sergilere katılıyor. Çalışmaları ulusal sanat koleksiyonlarında yer alıyor.

İstanbul’da bulunan kişisel atölyesinde çalışmalarını sürdüren Avcı, 2009 yılında Hacettepe Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olduktan sonra, Fransa’daki bir seramik atölyesinde üç ay boyunca gönüllü çalışma imkânı bulmuş.

2010 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Yüksek Lisans Programı’na kabul edilmiş. Tez araştırmasını Erasmus Bursu ile UWIC Cardiff School of Art and Design, Galler’de tamamlayarak 2013 yılında mezun olmuş. 2014 yılında yine Hacettepe Üniversitesi Seramik Bölümü Sanatta Yeterlik Programı’na başladı.

2017-2018 Akademik Yılı boyunca Fulbright Doktora Tezi Araştırma Bursu kapsamında, Newark, Delaware, Amerika’da tez çalışmalarını yürüttü. 2019 yılında Galeri Siyah Beyaz, Ankara’da ilk kişisel sergisini açmış.

Burak Ciloglugil, Beral Madra, Esin AykanatAvci, Melisa Sabanci Tapan

Gate 27 destek programları

Gate 27, farklı pratiklerin araştırma ve üretim süreçlerini desteklemek ve disiplinler arası etkileşime zemin yaratmak amacıyla 2019’da kurulmuş bir uluslararası konuk sanatçı programı. Sanatı bir araştırma yöntemi olarak ele alan Gate 27, sanatçı, araştırmacı ve akademisyenleri, ekoloji, sürdürülebilirlik, erişilebilirlik ve yerel yaratıcı ağlar etrafında bir diyalog kurmaya Yeniköy ve Ayvalık’taki mekanlarında davet ediyor.

Gate 27, katılımcılara dört ila on iki hafta boyunca fikirlerini üretime dönüştürebilecekleri sakin bir çalışma ortamı ve atölye ortamı sağlamakla birlikte araştırmalarını derinleştirebilmeleri için çeşitli kaynaklara ve kişilere ulaşmalarında kolaylaştırıcı rol üstleniyor. Katılımcılar, programda daha önce konuk olmuş sanatçı ve araştırmacılardan oluşan geniş ve devamlı büyüyen bir iletişim ağının parçası oluyorlar.

Melisa Sabancı Tapan’ın liderliğinde kurulan Gate 27’nin Danışma Kurulu, bağımsız küratör ve sanat danışmanı Beral Madra, Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer, Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri Doç Dr. Selçuk Artut ve Prof. Dr. Ahu Antmen’den oluşuyor. Gate 27’nin konukları, alanında uzman isimlerin danışmanlığından faydalanırken, programın önceki konuklarıyla da profesyonel ağlarını genişletebiliyor.

Esin Aykanat Avcı, Gate 27’deki süreci sırasında Sabancı Üniversitesi’nin Biyoloji laboratuvarlarından da faydalandı. Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik bölümü öğretim üyelerinden Nur Mustafaoğlu ve ekibinin desteği ile üniversitedeki biyoloji laboratuvarlarında birkaç gün geçiren sanatçı, yapraklar üzerine çeşitli hücre türlerinin transferi, yaprak damarlarına farklı türde sıvıların enjeksiyonu ile yaprakların mikroskop altı görüntülerini almak üzere çalıştı. Aykanat Avcı aynı zamanda düzenlenen söyleşide bölümdeki öğrenci ve araştırmacılarla da bir araya geldi.

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