Turizmde 2023 zor ama başarılı bir yıl olacak

TatilBudur, geçen yıl sektörde 25’inci yılını kutladı. Son beş yılda beş katın üzerinde bir büyüme gerçekleştiren TatilBudur, 2022 yılında 1,2 milyon olan misafir sayısını bu yıl 1,5 milyona çıkarmayı hedefliyor. Türkiye’nin 60’a yakın ilinde, 500’den fazla acentesi, 2,500’den fazla tatil danışmanı ve 140 milyon görüntülenmeye sahip web sitesi ile hizmet veren TatilBudur, yurt içinde 70’den fazla, yurt dışında 60’dan fazla destinasyona tur düzenliyor. GTC markası ile uçak bileti satışı gerçekleştiriyor, TBC markasıyla da konaklama sektöründe faaliyet göstererek otel işletmeciliği yapıyor.

Tatilbudur.com CEO’su Onur Otruş ile turizm sektörünü ve 2023 beklentilerini konuştuk. Birçok olumsuzluğa rağmen 2022 yılının başarılı ve dengeli bir yıl olduğunu anlatıyor. “Aslında zor yönetilen bir yıldı ama rekor yılı oldu. Rusya-Ukrayna savaşı, enflasyonist baskı gibi birçok olumsuzluğa rağmen 51,5 milyon ziyaretçi geldi. TatilBudur adına da başarılı bir yıldı. Şirket rekorlarını kırdığımız bir yıl oldu” diyor.

2023 yılında dış pazarda sıkıntılar olduğuna da dikkat çeken Otruş, sözlerini şöyle sürdürüyor:

‘Ruslar için Dubai ve Mısır Türkiye’ye alternatif oldu’

“Türkiye’deki enflasyon ortamı Avrupa ve Rusya’da da var. Rusya’da bunun üzerine bir de Ruble’nin dolar karşısında ciddi değer kaybı var. Türkiye’deki yoğun maliyet baskısı ve enflasyonist ortamdan dolayı oteller 2023 için yüzde 10-20 döviz bazlı zam yaptı. Yapmak zorundalar çünkü Türkiye’de kur baskılı şekilde devam ederken, enflasyonist ortamda maliyetleri de çok ciddi arttığı için euro bazlı fiyatlarını artırmak zorunda kaldılar.

Rusya tarafında yüzde 10-20 otel fiyat artışının üzerine yüzde 30’lara varan rublenin dolar karşısında kan kaybı var. Ayrıca enflasyon ve savaş yüzünden ikibuçuk-üç saat olan uçuş sürelerinin beş saate çıkması maliyetleri artırdığından Rusya’da çok ciddi oranda bir fiyat artışı oldu. Geçen sene 100 dolara geldiği yeri şimdi 180 hatta 190 dolara alma durumu oluştu. Bütün bunlar Rusya’daki satın alma taleplerine yansıyor. Çünkü aynı sürede gidilen Dubai ve Mısır gibi destinasyonlara geçen yıla fiyat farkı olmadan ya da yüzde 10 farkla gitme ihtimali oluştu.

Türkiye’nin Ruslar için önemi neydi? Birincisi çok yakındı. İkincisi deniz, kum, tesisler, üçüncüsü fiyatlar iyiydi. Şimdi bu algıda değişiklik oldu. Aynı şey Avrupa pazarı için de geçerli. Orada da geçen yıla göre yüzde 40-45 fiyat farkı talebe olumsuz yansıyor. Ancak bunlar Türkiye’nin bu yılki hedeflerini yerine getiremeyeceği anlamına gelmez.

Türkiye’nin altyapısı, hizmet ve tesis kalitesi, ulaşım gibi konularda kasları çok kuvvetli. Türkiye çok kolay vazgeçilecek destinasyonlardan değil. Bu kadar olumsuzluğa rağmen yine dengeli ve başarılı, hedeflere ulaşılan bir yıl olacağını düşünüyorum. Bu problemlerin hepsi geçen sene de vardı. Üzerine birkaç tane daha eklendi. 2023’te de kolay olmayacak ama başaracağımıza inanıyorum.”

Dört olan otel sayısını 10’a çıkarmayı hedefliyor

Loxia markasıyla Bodrum’da 200 odalı bir otelle otelciliğe başladıklarını kaydeden Onur Otruş, 2023’te Side, Kemer ve Alanya’daki otelleri bünyelerine kattıklarını ve 1,450 odaya ulaştıklarını vurguladı. Otruş’a kaç otele ulaşmayı hedeflediklerini sordum. “Hedefimiz orta ve uzun vadede mülkiyet de edinebileceğimiz 10 otele çıkmak. Ancak bu işimizi TatilBudur’dan bağımsız yapıyoruz. Onları daha fazla satmaya çalışmıyoruz. Sattığımız diğer otellerden farklı değiller” diye cevap veriyor.

25 bin TL’ye de 200 bin TL’ye de tatil var, erken rezervasyonda ekonomik paketler tercih ediliyor

Onur Otruş’a ekonomik zorlukların tatil planlarını nasıl etkilediğini soruyorum. TatilBudur’da iki kişi için ortalama 5 günlük tatil fiyatlarının 25 bin TL ile 200 bin TL arasında değiştiğini anlatıyor ve ekliyor: “Personel, enerji ve gıda maliyetleri çok arttı. Oteller geçen yıl kar etmedi. Geçen yıla göre otel fiyatlarında yüzde 100’e yakın artış var. TatilBudur’un ürün envanteri daha ekonomik. Bu da bizi resort bölgelerinde öne çıkarıyor. Her şey dahil sisteme ciddi talep var. Kimse sürprizle karşılaşmak istemiyor. Erken rezervasyonlarda ekonomik paketler tercih ediliyor. Erken rezervasyonda da her şey dahil ne çıkan seçenek. En çok 25-40 bin TL’lik paketler alınıyor. Geçen yıl 50 bin TL’ye tatil yapan beyaz yakalılar daha ucuza yöneliyor.”