Turizmin yükü belediyelerde, vergisi hazinede!

Gülşah Deniz Atalar

CHP Kültür ve Turizmden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Otuz yılı aşkın süredir ülke turizmine hâkim olan anlayış, tek bir cümleyle özetlenebilir: “Daha

fazla turist, daha fazla döviz demek”. Pandeminin sert iki yılı dışında turist sayısı gerçekten

arttı; fakat gelen her turistin ortalama harcaması hala 650-800 dolar bandında sıkışmış durumda.

Başka bir deyişle, daha çok turist geliyor ama bıraktıkları para aynı. Turist sayısındaki artış,

sanıldığı gibi şehirlerin bütçesine doğrudan yansımıyor. Kişi başına gelir yerinde saymaya

devam ederken, kentlerin omuzlarına yüklenen görünmez maliyetler giderek ağırlaşıyor.

Turizmin Görünmeyen Yükü: Yerel Yönetimlerin Sırtındaki Artan Maliyet

Belediyelerin en önemli gelirleri, genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtından, yerleşik nüfusa göre

alınan paylardır. Ancak turizm gibi mevsimsel ve dönemsel nüfus yoğunluğu yaşayan

kentlerde, yerleşik nüfusun ötesinde artan nüfus; yol, su, kanalizasyon ve temizlik gibi temel

hizmetlerde maliyet artışına yol açmaktadır.

Gelirlerinin büyük kısmını merkezi bütçeden, yerleşik nüfusa göre yapılan vergi paylarıyla elde

eden bu belediyeler, artan hizmet yüküne rağmen aynı oranda kaynak alamamaktadır. Antalya,

Muğla gibi büyükşehirlerde ve Kaş, Bodrum gibi turizm ilçelerinde bu dengesizlik daha

belirgindir.

Merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki yetki ve kaynak paylaşımındaki bu

adaletsizlik, turizmin sürdürülebilirliğini de zayıflatmaktadır. Turizmin mali yükü yerelde

kalırken, gelirlerin büyük bölümü merkezde toplanmaktadır. Sonuç olarak, kentlerin artan

hizmet taleplerini karşılaması zorlaşmakta; yaşam kalitesi ve turizm altyapısının sürekliliği risk

altına girmektedir.

Bu nedenle, turizm gelirlerinden elde edilen vergilerin bir kısmının doğrudan yerel yönetimlere

tahsis edilmesi, adil bir mali paylaşım ve sürdürülebilir turizm politikası için zorunludur.

Dünya Örneklerinden Öğrenmek

Küresel ölçekte kentlerin bu soruna geliştirdiği çözümlerden hangilerinin sürdürülebilir

sonuçlar verdiği gün geçtikçe daha açık biçimde ortaya çıkıyor:

● Barselona, turist vergisini doğrudan belediye eliyle topluyor ve elde edilen geliri kentin

altyapısını güçlendirmek, kültürel mirasını korumak ve halkın yaşam kalitesini artırmak

için kullanıyor.

● Paris ve Roma gibi destinasyonlarda konaklama vergileri şehir bütçelerine

yönlendiriliyor; böylece turizmin getirdiği mali sorumluluk, aynı mekânda elde edilen

gelirle telafi ediliyor.

● Amsterdam ve Viyana, konaklama vergilerini aşırı turizmin (‘over-tourism’) kent

üzerinde yarattığı baskıyı azaltmak amacıyla doğrudan çevre ve altyapı yatırımlarına

ayırıyor.

● Venedik, gece konaklamayan, şehirde yalnızca birkaç saat geçiren günübirlik

ziyaretçilerden (‘day tripper’) 5 ila 10 € arasında değişen bir ücret alıyor. Bu uygulama,

hem ek gelir yaratmayı hem de kentteki aşırı kalabalığı kontrol altına almayı hedefliyor.

● Japonya’da kısa süreli konaklama platformlarından kaynaklanan atık sorunu için ayrı

bir vergi tahsil ediliyor; çünkü altyapı normal nüfusa göre planlandığından turistik

yoğunluk kapasiteyi zorluyor.

Bu örneklerin ortak noktası nettir: Turizmden doğan yük, aynı mekânda elde edilen gelirle

dengeleniyor.

Türkiye’de Durum: Gelir Merkezde Toplanıyor, Yerelde Harcama Yükü Büyüyor

Türkiye’de 2019’da kabul edilen düzenlemeyle Konaklama Vergisi, tıpkı KDV gibi işletmeler

tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı’na beyan edilerek

merkezi bütçeye aktarılmaktadır. Yani vergi kentte doğmasına rağmen, gelir doğrudan

Hazine’ye girmekte; yerel bütçelere dönmemektedir. Bu durum yalnızca konaklama vergisiyle

sınırlı değildir. Yerelde üretilen ancak belediyelere kaynak olarak geri dönmeyen üç temel vergi

kalemi öne çıkmaktadır:

1. Konaklama Vergisi

7183 sayılı Kanun’la getirilen bu vergi, konaklama bedeli üzerinden %2 oranında

hesaplanır (Cumhurbaşkanı kararıyla %1’e kadar indirilebilir). Tahsil edilip merkezi

bütçeye aktarılır; belediyelerin bu gelir üzerinde herhangi bir söz hakkı yoktur.

2. Turizm Payı (Hasılat Payı)

Aynı Kanun uyarınca konaklama tesisleri, yeme-içme-eğlence işletmeleri ve seyahat

acentalarından elde edilen net satış veya kira gelirleri üzerinden binde 5 (%0,50)

oranında alınır. Bu gelir doğrudan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı

(TGA) bütçesine aktarılır. Kentlerin tanıtım stratejilerinde söz hakkı

bulunmamaktadır.

3. Emlak Vergisi Katkı Payı (Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunması Katkı Payı)

2004 yılında, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda yapılan

düzenleme ile taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına yönelik faaliyetleri finanse

etmek amacıyla özel bir kamu fonu oluşturulmuştur. Bu düzenleme kapsamında

mükelleflerden alınan emlak vergisinin %10’u oranında ek ödeme, “Taşınmaz Kültür

Varlıklarının Korunması Katkı Payı” adı altında tahsil edilmektedir.

Katkı payı, ilgili belediyeler tarafından emlak vergisiyle birlikte tahsil edilir. Ancak

belediyeler bu kaynağın kullanımında söz sahibi değildir. Tahsil edilen tutarlar:

● Büyükşehir belediyesi bulunmayan illerde → İl özel idareleri tarafından,

● Büyükşehir belediyesi olan illerde → Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB) tarafından,

açılan özel banka hesaplarına aktarılır. Bu kaynak, restorasyon, bakım ve koruma projelerinde

kullanılmak üzere merkezi idarenin kontrolünde yönetilir.

Sonuç olarak, katkı payı yerelde tahsil edilse de, kullanımında karar ve yetki merkezi idareye

aittir; belediyeler yalnızca tahsilat aşamasında rol üstlenmektedir.

Bunun sonuçları sahada çok açık:

● Sapanca ve Karadeniz bölgelerinde Turistlerin yoğun ziyaretleri, özellikle içme suyu

barajları ve yeraltı su rezervleri üzerinde baskı yaratıyor. Halk, turizmin ekonomik

katkısını beklerken; bunun yerine artan evsel atık yükü, su kaynaklarında tükenme riski,

yaz aylarında tıkanan yollar ve kapasitesini aşan altyapı ile karşı karşıya kalıyor.

● Antalya: Turizm gelirinin merkeze aktarılması, belediyelerin altyapı yatırımlarını

kısıtlıyor; bu da hem halkın günlük yaşamını hem de turistlerin deneyimini olumsuz

etkiliyor.

● Kapadokya: Balon uçuşları, araç trafiği ve yoğun ziyaretçi akışı tarihi dokuyu koruma

maliyetlerini artırıyor. Turizmden elde edilen vergiden pay alamayan yerel yönetimler

için bu durum, kültürel mirasın korunmasını riske atıyor.

● İstanbul: Tarihi yarımadada turizm baskısı, özellikle altyapıyı (su, kanalizasyon, toplu

taşıma) zorluyor. Merkezi bütçeye giden konaklama vergisi nedeniyle, Fatih ve Beyoğlu

gibi ilçeler bu maliyetleri kendi imkânlarıyla karşılamak zorunda kalıyor.

● İzmir / Urla, Çeşme–Alaçatı: Festival ve yaz yoğunluğu sırasında atık ve trafik yükü

ciddi boyutlara ulaşıyor. Belediyelerin, geçici personel istihdamı veya altyapı takviyesi

için gerekli kaynağa doğrudan erişememesi hizmetlerin aksamasına yol açıyor.

● Trabzon ve Rize: Yayla turizmi ve günübirlik ziyaretler, yol ve çevre düzenleme

ihtiyacını artırıyor. Ancak toplanan vergi merkezi bütçeye gidip geri dönmediği için,

bölge halkı “gelir merkezde, yük bizde” duygusuyla karşı karşıya kalıyor.

Bu tabloyu ağırlaştıran bir diğer gelişme ise, 28 Temmuz 2021’de yürürlüğe giren 2634 sayılı

Turizmi Teşvik Kanunu’nun Geçici 11. Maddesi oldu. Bu düzenlemeyle daha önce

belediyelerin ruhsatlandırdığı otel, pansiyon, tatil köyü, kamp alanı, kıyı tesisleri, bar ve plaj

işletmeleri Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlandı. Böylece belediyelerin hem ruhsat gelirleri

hem de denetim yetkisi ellerinden alındı. Bugün Türkiye genelinde 25 bini aşkın tesis “Basit

Konaklama Belgesi” ve “Plaj İşletmesi Turizm İşletme Belgesi” ile Bakanlık tarafından

ruhsatlandırılıyor. Toplam yatak kapasitesi yaklaşık 1,9 milyona ulaşmış durumda. Ancak tüm

bu büyüklüğe rağmen, belediyelerin bu işletmelerden elde ettiği mali gelir azalmış durumda.

Sonuçta ortaya çıkan çelişki açıktır: Belediyeler hem turizmin getirdiği yoğunluk, altyapı yükü

ve çevresel maliyetlerle uğraşmakta hem de bu yükü karşılayabilecek kaynaklardan yoksun

bırakılmaktadır. Gelirin ve yetkinin merkeze toplanması, yerel yönetimlerin hem finansal hem

de idari açıdan etkisizleştirilmesine yol açmaktadır. Oysa turizm gelirlerinin kentte kalması,

ruhsat ve vergi kaynaklarının belediyelerin hizmet kapasitesine yönelmesi, yani

vergilendirmenin yalnızca gelir elde etme değil, kamu hizmetlerini güçlendirme ve yerel refahı

artırma amacıyla kurgulanması, hem halkın yaşam kalitesini hem de turizmin

sürdürülebilirliğini güvence altına alacaktır.

Merkezileşme, Güven Sorunu ve Şeffaflık

Sıklıkla dile getirilen öneri, verginin merkezde toplanması ve elde edilen gelirin bir kısmının

yerel yönetimlere bırakılmasıdır. Ancak bu yöntem, finansal ve siyasal açılardan pratik değildir.

Çünkü hizmetin yükünü taşıyan belediyeler kaynağa doğrudan erişemediğinde, hizmetler

gecikir ve etkinliği düşer. Dahası, merkezde toplanan gelirlerin nereye harcandığı çoğu zaman

şeffaf değildir. Oysa yerelde toplanan vergi, hem yurttaş hem de sektör tarafından doğrudan

izlenebilir. Bu, belediyelere keyfi harcama imkânı tanımak değil; tam tersine, belediye

meclisleri ve kurulması elzem olan turizm meclisleri aracılığıyla daha güçlü bir denetim ve

hesap verebilirlik mekanizması yaratmak demektir. Böylece hem halkın vergisinin nerelere

harcandığı net biçimde görülecek, hem de turizmden doğan maliyet adil bir şekilde

karşılanacaktır.

Türkiye’de merkezi sistemin vergi toplama mekanizmasında en önemli sorunlardan biri,

kaynak kullanımında şeffaflık ve hesap verebilirliğe dair güven eksikliğidir. Kamu

kaynaklarının yönetiminde görülen bu zayıf denetim kültürü, yurttaşların ve sektör temsilcilerinin, vergi gelirlerinin akıbetine dair güvenini sarsmaktadır. Bu durum, yalnızca

merkezi yönetim için değil, yerel yönetimler açısından da kurumsal kapasite ve denetim

mekanizmalarının güçlendirilmesi gereğini ortaya koymaktadır. Bunun en çarpıcı

örneklerinden biri, son yıllarda yaşanan büyük orman yangınlarıdır. Bu felaketlerin ardından

kamuoyunda sık sık dile getirilen endişe, yanan orman arazilerinin imara açılacağı yönünde

olmuştur. Benzer biçimde, 2025 yılında Kartalkaya’da meydana gelen, ağır ihmaller ve

denetimsizlik sonucu 76 kişinin hayatını kaybettiği yangın, kamu otoritesinin yükümlülüklerini

yerine getirmediğinde ortaya çıkan ağır sonuçları açıkça göstermiştir. Oysa yeniden inşa ve kriz

yönetimi süreçleri, tabandan gelen katılımcı mekanizmalarla yürütülse; kültürel ve doğal

mirasın korunması öncelense; hesap verilebilirlik ilkesi eksiksiz işletilse, yurttaşların devlete

ve kurumlara duyduğu güven çok daha güçlü tesis edilebilir. Aynı ilke, turizm gelirlerinin

yönetimi için de geçerlidir: Yerelde toplanan, amacına uygun ve şeffaf biçimde harcanan bir

konaklama vergisi, sadece ekonomik bir araç değil; aynı zamanda toplumsal güveni yeniden

inşa etmenin de en etkili yoludur.

Bu bağlamda yapılması gereken adımlar nettir:

1. Konaklama vergisinin tahsil yetkisi belediyelere devredilmelidir. Merkezi hükümet

yalnızca vergi oran aralığını ve genel çerçeveyi kanunla belirlemeli; nihai orana ve

istisnalara ise belediye meclisleri karar vermelidir.

2. Gelir, amacına bağlanmalıdır. Su ve atıksu altyapısı, temizlik hizmetleri, toplu taşıma,

kıyıların ve kültürel mirasın korunması ile yeşil alan bakımı gibi kalemlere harcama

zorunluluğu getirilmelidir.

3. Turizm Meclisleri kurulmalıdır. Büyükşehir belediyeleri ile il ve ilçe belediyelerinin

eşgüdümünde; sektör temsilcileri, meslek örgütleri, sendikalar, STK’lar ve yurttaşların

katılımıyla oluşturulacak bu meclisler, vergi oranı, harcama öncelikleri ve Turizm

Master Planı üzerinde söz sahibi olmalıdır.

4. Konaklama vergisinin yerelde toplanması, merkezi hükümete bağlı Türkiye Turizm

Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile yerel yönetimler arasında iş birliğini

güçlendirecek önemli bir fırsattır. Bu sadece TGA’nın tek taraflı yetkisini sürdürmesi

anlamına gelmemeli; aynı zamanda Belediyeler Birliği gibi yerel temsil

mekanizmalarının da sürece katılması sağlanmalıdır. Böylece belediyeler, hem tanıtım

stratejilerinde hem de destinasyon yatırımlarında daha fazla söz sahibi olur. Bu

yaklaşım, merkezi otoritenin yok sayılması değil; tam tersine yerel ve merkezi

politikaların uyum içinde çalışmasını mümkün kılacak bir düzenleme olarak

görülmelidir. Böyle bir model ile, belediyelerin konaklama vergisinden ayırdığı kaynak

kadar TGA da katkı sağlamalıdır. Bu sayede turizm tanıtımı ile altyapı yatırımları

birbirini tamamlar; hem halkın yaşam kalitesi hem de turizm sektörünün

sürdürülebilirliği için kalıcı değer yaratılır.

Sonuç

Turizm, yalnızca döviz akışını değil; kentlerin altyapısını, çevresini ve sosyal dokusunu da

doğrudan etkileyen çok boyutlu bir faaliyettir. Bu yükün maliyeti adil biçimde

paylaşılmadığında, halk ile ziyaretçiler arasında gerilim artar, destinasyonların çekiciliği azalır

ve sektörün sürdürülebilirliği tehlikeye girer.

“Vergi kentte doğar, kentte kalmalı” yaklaşımı, bu nedenle sadece mali bir teknik düzenleme

değil, aynı zamanda:



● Adaletin tesisidir çünkü yükü taşıyan, karşılığında kaynağa erişmelidir.

● Şeffaflığın teminatıdır çünkü vergi gelirinin nereye harcandığını yurttaş ve sektör

doğrudan izlenebilmelidir.

● Demokratik katılımın güçlendirilmesidir çünkü turizm meclisleri sayesinde yerel

yönetim, sektör, STK ve yurttaşlar birlikte karar alabilmelidir.

● Sürdürülebilirliğin garantisidir, çünkü altyapısı yetersiz kalan, su kaynakları tükenen

veya atık yönetimini yapamayan destinasyonların marka değeri hızla zayıflar; Oysa

kentine yatırım yapan yerler, halkın yaşam kalitesini ve turistlerin sadakatini uzun

vadede güçlendirir.

● Türkiye’nin turizm politikası artık nicelikten niteliğe ve yerel katılıma evrilmek

zorundadır; turistten alınan vergi Ankara’da kaybolmamalı, Muğla’da suya, Sapanca’da

altyapıya, Kapadokya’da kültürel mirasa dönüştürülmelidir.

● Son olarak, kültürel mirasın korunması ve arkeolojik kazıların finansmanı için yeni bir

kaynak oluşturulmalıdır. Kurumlar Vergisi’ne %5 oranında Kültürel Miras Payı

eklenerek, kazıların ve restorasyonların sürekliliği güvence altına alınırken,

üniversiteler ve yerel paydaşlarla da daha güçlü bir destek mekanizması oluşturulabilir.

Gerçek turizm başarısı, yalnızca ziyaretçi sayısı ya da döviz girdisiyle değil; hem ev sahibinin

hem misafirin eşit yaşam kalitesini paylaştığı kentler yaratmakla ölçülür.