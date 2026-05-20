Türk fintech’leri Londra'da büyüyor

Birleşik Krallık'ta 70 milyon kullanıcılı Revolut, Türkiye pazarına girmek için FUPS Bank'ı satın alma görüşmelerini sürdürüyor. RUUT, Papara ve TurkishBank UK gibi Türk kökenli oyuncular da konumunu güçlendiriyor.

Mehmet Doğan Erdoğan – İngiltere

Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki yıllık ticaret ve havale hacminin yaklaşık 28 milyar sterline ulaşması, fintech yani finansal teknoloji şirketleri açısından güçlü bir motivasyon kaynağı oluşturuyor.

Birleşik Krallık'ta Türk diasporasını hedefleyen ya da Türk girişimciler tarafından kurulan fintech şirketlerinin sayısı hızla artıyor. Pazarda dikkat çeken başlıca Türk girişimleri ve yatırımları şu şekilde sıralanıyor:

RUUT: İş Bankası iştiraki Moka United ve Algbra Labs ortaklığıyla hayata geçirilen proje, Türk diasporası için önemli bir alternatif oluşturuyor.

İşbank UK: RUUT projesinin ana destekçilerinden olan kurum, Londra şubesiyle iki ülke arasındaki finansal koridoru yöneten en köklü aktörlerden biri konumunda.

Papara: Emlak Katılım bünyesine geçen Papara, İspanya merkezli Rebellion Pay'i satın alarak Avrupa'daki varlığını büyüttü. Şirket, Birleşik Krallık da dahil 100'den fazla ülkeye para transferi sağlıyor.

TurkishBank UK: Londra merkezli geleneksel bankacılık lisansına sahip kurum.

Sipay: Gömülü finans altyapısına ve geniş POS ağına sahip şirket, küresel büyüme vizyonu doğrultusunda İngiltere ve Avrupa pazarına yönelik özel çözümler geliştiriyor.

Turan: Halihazırda Türkiye'den Türk devletlerine ve bazı Avrupa ülkelerine para transferine odaklanan cüzdan uygulaması, diaspora odaklı modeliyle ilerleyen süreçte İngiltere gibi pazarlar için de potansiyel taşıyor.

Revolut'un Türkiye hamlesi netleşiyor

İki yönlü trafiğin diğer ucunda, 70 milyondan fazla kullanıcısıyla Avrupa'nın en değerli fintech şirketlerinden Revolut yer alıyor. Londra merkezli şirketin uygulaması nisan itibarıyla Türkiye'deki Google Play ve App Store'da indirilebilir hale geldi. Ancak kullanıcılar şu aşamada yalnızca bekleme listesine kayıt olabiliyor.

Revolut'un Türkiye pazarına girmek için dijital bankacılık faaliyet izni alan FUPS Bank'ı satın alma seçeneğini değerlendirdiği biliniyor. Revolut, kasımda tamamlanan ikincil hisse satışında 75 milyar dolar değerlemeye ulaşmıştı.

İngiltere'de 3 binden fazla fintech var

Birleşik Krallık hükümeti, sektördeki rekabet gücünü korumak amacıyla nisan ayında düzenlenen Fintech Week kapsamında kapsamlı bir reform paketi açıkladı. Reform kapsamında geleneksel ödeme sistemleri ile blokzincir üzerinde tokenlaştırılmış finansal varlıkları tek çatı altında toplayacak bütüncül bir düzenleyici çerçeve oluşturulacak. İngiltere'de ihraç edilecek stablecoin'ler de yeni düzenlenmiş faaliyetler kapsamında denetim altına alınacak.

İngiltere'de 3 binden fazla fintech şirketi faaliyet gösteriyor ve sektör geçen yıl 2,6 milyar sterlinin üzerinde yatırım çekti. Birleşik Krallık, ABD'nin ardından dünyanın en büyük ikinci fintech ekosistemi konumunda.

İngiltere'de Palantir ile bağları kesme çağrısı

İngiltere'de 229 bin kişi, ABD'li veri analiz ve yazılım şirketi Palantir ile yapılan sözleşmelerin feshedilmesi için hükümete çağrıda bulundu. Palantir şirketiyle ilgili endişeler nedeniyle hükümete sözleşmeleri feshetme çağrısı yapan 2 dilekçeyi 229 bin kişi imzaladı.

Bunlardan birinde, hükümetin şirketle imzaladığı tüm kamu sözleşmelerinin sona erdirilmesi istenirken, diğer dilekçede İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) ile Palantir arasında yapılan 330 milyon sterlinlik hasta verisi sözleşmesinin iptali talep edildi.

İstihbarat analizini otomatikleştiriyor

Dilekçeleri destekleyen kampanya kuruluşu 38 Degrees'in CEO'su Matthew McGregor, "Yaklaşık 250 bin kişi açık şekilde şunu söyledi: ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumu (ICE) ve İsrail ordusu tarafından kullanılan bir teknolojiye sahip Palantir gibi bir şirketin en hassas verilerine erişmesini istemiyorlar." dedi. Palantir'in Birleşik Krallık kamu kurumlarıyla toplam 600 milyon sterlin değerinde sözleşmesi bulunuyor. Şirketin ayrıca Londra polisiyle, suç soruşturmalarında istihbarat analizini otomatikleştirmek için yapay zeka teknolojisinin kullanılması konusunda görüşmeleri sürüyor.

İngiltere'ye 3 ayda 30 milyon dolarlık Türk halısı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden İngiltere'ye 2026 yılının ilk çeyreğinde 29 milyon 851 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildi. İngiltere, bu dönemde bölgenin en fazla halı ihraç ettiği üçüncü ülke oldu. Bölge halıcıları yılın ilk 3 ayında 146 ülke ve serbest bölgeye toplam 81 milyon 757 bin metrekare halı ihraç ederek 429 milyon 774 bin dolar gelir elde etti. İngiltere'nin ardından Avrupa Birliği ülkelerinin tamamına yapılan halı ihracatı 55 milyon 688 bin dolar olarak kaydedildi. İngiltere pazarında öne çıkan ürün grubu, sektörün genelinde olduğu gibi makine halıları oldu. İngiltere'nin üçüncü sıraya yerleştiği listenin ilk basamağında 131 milyon 878 bin dolarlık ihracatla ABD bulunurken, ikinci sırada 68 milyon 926 bin dolarla Suudi Arabistan yer aldı.

Borsa İstanbul, BK’da “Tanınmış Borsa” oldu

Borsa İstanbul, Birleşik Krallık Gelir ve Gümrük İdaresi tarafından "Tanınmış Borsa (Recognised Stock Exchange)" olarak kabul edildiğini bildirdi. Bireysel tasarruf hesabı sahiplerinin 'Tanınmış Borsa'larda yaptıkları yatırımlarından elde ettikleri gelirler Birleşik Krallık'ta vergiden muaf tutuluyor. Ayrıca 'Tanınmış Borsa'larda işlem gören kira sertifikaları Birleşik Krallık'ta "Alternatif Finans Yatırım Tahvili" başlığı altında değerlendiriliyor. Bu durum, yatırımcıların karar alma ve raporlama süreçlerini basitleştirerek uyum yükünü azaltıyor.

İngiltere'den haberler

Dijital kimliğe protesto: İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Trafalgar Meydanı’nda bir araya gelen göstericiler, dijital kimlik uygulamalarına karşı protesto düzenledi. Birleşik Krallık genelinde Londra, Edinburgh, Cardiff ve Belfast'ta eş zamanlı gerçekleştirilen eylemler kapsamında hükümetin kimlik sistemlerine yönelik planlarına tepki gösteren katılımcılar, çeşitli pankart ve sloganlarla görüşlerini dile getirdi.

Hafta sonu çamaşır ya da bulaşık yıkayanlara ücretsiz elektrik: Hafta sonları çamaşır veya bulaşık yıkayan İngilizler, enerji arz fazlasıyla başa çıkmak amacıyla hayata geçirilen yeni bir uygulama kapsamında ücretsiz ya da indirimli elektrikle ödüllendirilecek. Elektrik talebi hafta sonları, resmi tatillerde ve havaların ısındığı dönemlerde genellikle düşüyor. Akıllı sayaç kullanan haneler, enerji tedarikçileri veya üçüncü taraf uygulamalar aracılığıyla arz fazlası dönemlerinde çamaşır makinesi ya da bulaşık makinesi çalıştırarak, elektrikli araç şarj ederek bu ödüllerden yararlanabilecek.

İngiltere'de yıllık enflasyon yüzde 3,3'e yükseldi: İngiltere'de yıllık enflasyon martta piyasa beklentilerine paralel şekilde yüzde 3,3'e çıkarken Orta Doğu'daki savaş sonrası artan akaryakıt fiyatları enflasyonun hızlanmasında etkili oldu. ONS Başekonomisti Grant Fitzner, verilere ilişkin değerlendirmesinde, enflasyondaki hızlanmanın ağırlıklı olarak artan akaryakıt fiyatlarından kaynaklandığını bildirdi.

Londra'da ev fiyatları yedinci ayda da düştü: Şubat'ta İngiltere genelinde ortalama ev fiyatı 268 bin sterlin oldu. Kira piyasasına bakıldığında, ONS verilerine göre Birleşik Krallık genelinde ortalama aylık kira bedeli Mart ayında yıllık bazda yüzde 3,4 artarak 1.377 pound'a ulaştı.