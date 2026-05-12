Türk mucizesini gerçekleştirelim

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kentin bahtını değiştirecek adımlar atıyor. İstanbul ile Ankara arasında geçit olmaktan çıkarıp, bölgenin yeni zenginlik, cazibe merkezi haline getiriyor

İştirak Şehircilik tarafından Düzce Merkez Akınlar mevkiinde gerçekleştirilen D Şehir Projesi sunumu için Mandarin Otel’deyiz. Kürsüde Dr. Faruk Özlü var. Düzce’yi gelip geçilen bir yer olmaktan çıkarıp kendi mucizesini gerçekleştirmeye çalışıyor; “Türkiye kendi mucizesini yaratmak zorunda.”

“Yıllarca Alman, Kore, Çin mucizesini alkışladık durduk. Çok rica ediyorum; bizim de bir mucizemiz olsun. Yeterince çalışır ve stratejik davranırsak neden olmasın?” Dr. Özlü’ye katılıyorum. Kendi hazinesinin dilencisi olmaktan çıkıp ele güne öykünmeyle yetinmeyen vizyonerlerle bu başarılabilir.

TANRI SİZE NE VERDİYSE ONU YAPIN

Bu vizyonlerlerden biri de İştirak Şehircilik’in Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Demir… Özlü; “ona gel Düzce’ye yatırım yap demedik, gelişimi gördü ve kendisi geldi.” Nitekim Hilton, Sheraton, Radisson, Ramada, Dedeman, Elite World gibi 5 yıldızlı oteller kentin yarın enerjisini görüp yatırıma gelmişler.

“Tanrı size ne verdiyse onu yapın” der bir İngiliz atasözü… Dr. Özlü bunu hatırlatarak diyor ki; “ahşabımız var, doğamız var, yaylamız ve şimdi Batı Karadeniz’in en büyük AVM’si var.” Düzce’yi yatay büyüyen bir kent haline getirmek için projeler ile kentin yarını, kendi mucizesi peşinde…

İKİ SORU İKİ CEVAP / Türkiye mucizesine dair…

Bunun için kimler, ne yapmalı?

Bahtına talip olduğumuz ülkeler, nitelikli gayret, üretken süreçler, verimli kamu, değerli bilim, aynı ufka bakan bireylerden oluşuyor. Zeki ve yetenekli insanlarımızı yüceltmeli, vasatlıktan çıkmalıyız.

Konfor tuzağından çıkabilir miyiz?

Mevcut iş, ilişki, iletişim süreçlerimizi yeniden tanımlamalı ve bilgi süreçleri oluşturmalıyız. Ancak bu sayede bedavacılıktan, kolaycılıktan ve niteliksizden kurtulabiliriz. Zira konfor kesinlikle çürütür.

NOT

40’INDA ÖLÜP 80’İNDE GÖMÜLENLERLE TÜRK MUCİZESİ GERÇEKLEŞMEZ

Faruk Özlü, tam bir proje insanı… Başkanı olduğu Düzce Belediyesi’ni de Sanayi Bakanlığı’ndaki gibi, uzun soluklu ve dönüştürücü projelerle yönetiyor. EYT’ye şiddetle karşı: “17 milyon emeklisine karşılık 33 milyon çalışanıyla Türk mucizesi gerçekleşemez.” Sahi insan 40’ında emekli olmamalı…

MUCİZE LÛGATI

Türk Mucizesi: Yarım asırdır 17’nci büyük ekonomiyiz ve ilk 10’a girecek eylemlere odaklanmalıyız

Çin mucizesi: Yüzyıl önce kürenin zavallısı ülke bugün teknolojiden şehirciliğe dek parıldıyor

Alman mucizesi: İkinci Dünya Savaşı’nda yere bir edilen ülke, yarım asır içinde parlayıvermişti