Türk müteahhitlerin Londra portföyü genişliyor

Türk müteahhitlik firmaları, son yıllarda Birleşik Krallık'ta özellikle Londra merkezli üst segment projelerde daha görünür hale geldi.

Mehmet Doğan Erdoğan - İngiltere

Başta lüks konut ve karma projeler olmak üzere, Türk firmalarının İngiltere'deki etkinliği artıyor. Londra'nın prestijli dönüşüm projelerinden Chelsea Barracks'ta Türk şirketi Ant Yapı'nın rolü öne çıkıyor.

Şirket, Katar merkezli Qatari Diar'ın geliştirdiği projede farklı fazlarda üst üste görev aldı. Ant Yapı, daha önce tamamladığı Building 8'in ardından, 2025 yılı sonunda Building 7'nin fit-out (yüksek kaliteli ince işçilik) işini de üstlendi.

Chelsea Barracks, ultra lüks konut segmentinde Londra'nın en pahalı projeleri arasında gösteriliyor. Ant Yapı'nın projedeki rolü iç mekan uygulamaları, elektrik-mekanik sistemler, dekorasyon ve ince işler dahil geniş bir alanı kapsıyor.

Kentsel dönüşüm projeleri

Ant Yapı'nın Londra'da üstlendiği diğer projeler arasında Park Modern, Belgravia Gate, Eaton Place ile Apex House ve Harcourt House gibi renovasyon ve konut projeleri de yer alıyor. Firma, özellikle tarihi yapıların renovasyonu ve yüksek segment konut projeleri alanında uzmanlaşarak Londra pazarında konumlanıyor.

Türk firmaları, Londra'da Battersea Power Station dönüşümünde de çeşitli inşaat projelerinde görev aldı. Nine Elms bölgesindeki kentsel dönüşüm projelerinde Türk şirketleri özellikle kaba inşaat ve yüksek kaliteli ince işçilik gerektiren alanlarda öne çıkarken, Greenwich Peninsula ve Royal Wharf gibi konut projelerinde de aktif rol üstlendiler.

Park House ofis binası alımı

Ayrıca Wood Wharf geliştirme alanında Türk firmaları, ofis ve rezidans projelerinin çeşitli etaplarını yürüttü. Türk müteahhitlik sektörünün küresel oyuncularından ENKA da İngiltere'de faaliyet gösteren şirketler arasında yer alıyor. Şirket, İngiltere'de Hinkley Point C santralinde mühendislik ve borulama işleri, Londra'da gayrimenkul yatırımları (Park House ofis binası alımı) gibi projelerle varlığını sürdürüyor.

Başlıca projeler (2024–2026)

Ant Yapı UK: Londra Belgravia'daki Chelsea Barracks Building 7 & 8 fit-out projesini yürütüyor. Şirket ayrıca Hyde Park yakınlarındaki Park Modern kapsamında 57 ultra lüks dairelik projeyi hayata geçirdi. Regent's Park'taki 52 Avenue Road projesi ise 12 özel Regency tarzı şehir evinden oluşuyor.

Limak International: İngiltere'de Luton Town FC'nin yeni stadyum projesinin inşaat ortağı olarak seçildi. Nisan 2025'te duyurulan ön inşaat hizmet anlaşmasıyla Limak, Power Court bölgesinde inşa edilecek 25 bin kapasiteli yeni stadyumun yapımını üstlenecek.

ENKA İnşaat: Cheshire'daki Ellesmere Port'ta 529 milyon sterlin değerinde Stanlow HPP1 düşük karbonlu hidrojen üretim tesisi için EPC (mühendislik, tedarik ve inşaat) sözleşmesi imzaladı. Şirket ayrıca Somerset'teki Hinkley Point C Santrali için boru sistemlerinin prefabrikasyonunu ve montajını gerçekleştiriyor.

ERG International UK: Yaklaşık 530 kilometrelik Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren hattı projesini (2,1 milyar Euro) yürütüyor. Şirket ayrıca British Steel ile 36 bin ton ray tedarikine yönelik bir anlaşma imzaladı. Teslimatlar 2025'te başlayıp 2026 boyunca sürecek.

Oxford-Cambridge koridoru İngiltere’nin Silikon Vadisi oluyor

İngiltere hükümeti, Oxford ile Cambridge arasındaki büyüme koridorunu Avrupa’nın teknoloji merkezi haline getirmek için yatırım tutarını 800 milyon sterline yükseltti.

Oxford‑Cambridge koridoru, yapay zeka, ileri üretim ve yaşam bilimleri alanlarında uluslararası bir merkez olmayı hedefliyor.

Planla, yeni konutlar, laboratuvarlar ve iş alanları oluşturulması, bölgedeki ulaşım ve teknoloji altyapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor. Maliye Bakanı Rachel Reeves, projelerin yüksek nitelikli istihdam ve ekonomik büyümeyi artıracağını belirtti.

Muğla'da turizm sezonu İngiliz turistlerle açıldı

Muğla'nın Dalaman ve Marmaris ilçelerine İngiltere'den sezonun ilk turist kafileleri geldi. YDA Dalaman Havalimanı'na Manchester'dan inen 189 kişilik kafile, havalimanı yetkilileri tarafından çiçeklerle karşılandı ve hediyeler verildi. Havalimanı CEO'su Yiğit Laçin, terminalde yapılan iyileştirmelerle yolculara daha hızlı ve stressiz bir deneyim sunmayı hedeflediklerini söyledi. Marmaris'te ise turistler otel girişinde çiçeklerle karşılandı. Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız, 2026 yaz sezonunun verimli geçmesini beklediklerini belirterek, esnafın hazırlıklarını tamamlamasını ve Türk misafirperverliğini göstermesini istedi.

Göbeklitepe temmuzda Londra ile tanışıyor

DEM Müzecilik, insanlık tarihinin başlangıç noktası Göbeklitepe’yi ve kayıp uygarlıkların izlerini taşıyan yeni dijital deneyim projesini Temmuz 2026’da Londra’da izleyiciyle buluşturuyor.

Şanlıurfa’da keşfedilen ve dünya tarih yazımını değiştiren Göbeklitepe, bu kez Londra’nın teknolojik sanat merkezi Immerse LDN’de kurulacak kapsamlı bir anlatının merkezinde yer alacak.

Bilim ve teknoloji bir arada

Proje; Göbeklitepe’den başlayarak Babil, Antik Mısır, Maya ve Rapa Nui gibi insanlık tarihine yön veren beş büyük medeniyeti bir araya getiriyor. Mimar, tarihçi, arkeolog ve teknoloji uzmanlarından oluşan 150 kişilik bir ekip tarafından hazırlanan sergi, çok duyulu (multi-sensory) bir deneyim sunacak.

Sadiq Khan: İngiltere AB’ye yeniden katılmalı

Londra Belediye Başkanı Sir Sadiq Khan, İngiltere’nin Avrupa Birliği’ne (AB) yeniden katılması gerektiğini belirterek Brexit tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Khan, Birleşik Krallık’ın Brexit sonrası Avrupa ile ilişkilerini tamamen yeniden inşa etmesi gerektiğini vurguladı. Londra ekonomisinin, İngiltere’nin AB’de kalması halinde ulaşacağı seviyeye kıyasla 30 milyar sterlin daha küçük olduğunu, başkentteki istihdamın 230 bin kişi azaldığını ve ortalama bir ailenin yaklaşık 3 bin 500 sterlin daha yoksullaştığını öne sürdü.

Muhafazakar Parti lideri Kemi Badenoch ise Khan’ın açıklamalarına tepki göstererek, “İşçi Partisi ülkeyi geriye götürmek ve Brexit savaşlarını yeniden başlatmak istiyor” ifadelerini kullandı. Daha önce Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İngiltere’nin Tek Pazar’a dönmesi durumunda AB’nin ülkeyi “açık kollarla” karşılayacağını açıklamıştı.