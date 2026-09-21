Türk şirket Londra'da robotaksi için hazırlanıyor

Uber, İngiltere'nin başkenti Londra'da otonom taksi hizmetini devreye aldı. Ankara merkezli mobilite şirketi Tripy Mobility de Londra'da robotaksi işletmeciliğine ilişkin ön hazırlık ve başvuru süreçlerinin devam ettiğini açıkladı.

Mehmet Doğan Erdoğan - İngiltere

Uber, İngiltere'nin başkenti Londra'da otonom taksi hizmetini devreye aldı. Robotaksi pazarının 2035 yılında yaklaşık 415 milyar dolar büyüklüğe ulaşması ve dünya genelinde yaklaşık 6 milyon robotaksi aracının hizmet vermesi öngörülüyor.

Londra Ulaşım Otoritesi (TfL), teknoloji ortağı Wayve'in donanımını taşıyan 15 adet elektrikli Ford Mustang Mach-E'ye özel kiralık araç (PHV) lisansı verdi. UberX, Uber Electric ve Uber Comfort segmentlerinden rezervasyon yapan yolculara ek ücretsiz otonom araç yönlendirilebiliyor; hizmet havalimanları hariç tüm Londra'yı kapsıyor. Uber'e göre 140 binden fazla Londralı, uygulamadaki tercih ayarından hizmete önceden kayıt yaptırdı. Araç içi ekranlar 64 dilde rota bilgisi gösteriyor.

Londra'da rekabet kızışıyor

Wayve'in "AI Driver" sistemi, önceden hazırlanmış harita, LiDAR dizisi veya coğrafi sınırlama kullanmadan, tek bir yapay sinir ağıyla sürüş verisinden öğreniyor. Bu, rakibi Waymo'nun haritalı yaklaşımından temel farkı oluşturuyor. İlk aşamada araçlarda güvenlik amaçlı TfL lisanslı bir sürücü bulunuyor. Sürücünün tamamen kaldırılması için Sürücü ve Araç Standartları Ajansı'ndan (DVSA) ulusal onay ile TfL'nin ayrı rızası gerekiyor.

Alphabet'e bağlı Waymo halihazırda yaklaşık 100 araçla test sürüşü yaparken, Çinli Baidu'nun Apollo Go robotaksileri de test aşamasında. Baidu, 2027'de halka açık lansman planlıyor.

Uber, 2024'te Wayve'e stratejik yatırım yapmıştı. Ortaklık kapsamında Wayve'in yapay zekası Nvidia Drive Hyperion donanımıyla Nissan Leaf araçlara entegre edilerek bu yıl içinde Tokyo'da da devreye girecek. Taraflar teknolojiyi toplam 12 küresel pazarda yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Türkiye de robotaksi yarışına girdi

Londra'daki gelişme, Türkiye'de de benzer bir sürecin başladığı bir döneme denk geliyor. Ankara merkezli mobilite şirketi Tripy Mobility, İngiliz mobilite yayını Zag Daily'ye yaptığı açıklamaya göre, Çinli otonom sürüş teknolojisi şirketi Calmcar ve otomotiv devi SAIC ile iş birliği içinde geliştirdiği L4 seviyesi otonom robotaksi filosunu Türkiye yollarında test etmeye hazırlanıyor. Tripy Mobility de Londra'da robotaksi işletmeciliğine ilişkin ön hazırlık ve başvuru süreçlerinin devam ettiğini açıkladı.

Tripy CEO'su Dr. Ali Onuralp Ünal, sürecin ilgili otoritelerden gerekli test izinlerinin tamamlanmasına bağlı olduğunu ve hedefin 2026 sonu ile 2027 arasına yayıldığını belirtti. Şirket, onay alınması halinde robotaksileri güvenlik sürücüsü ve sistemi izleyen bir test mühendisiyle birlikte bir yıllık test sürecine sokacağını, ticari işletmeye geçiş için kesin bir tarih vermediğini açıkladı.

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90 bin gence ücretli iş programı

İngiltere hükümetinin uzun süredir iş arayan gençleri istihdama kazandırmak amacıyla başlattığı Jobs Guarantee programında ilk katılımcılar çalışmaya başladı. Hükümet, program kapsamında 2029’a kadar 90 binden fazla gence iş imkanı sağlamayı hedefliyor. Programdan, 18-24 yaş arasında olan, Universal Credit alan ve en az 18 aydır iş arayan gençler yararlanabiliyor. Katılımcılar becerilerine uygun pozisyonlara yerleştirilirken, devlet altı aya kadar haftada 25 saatlik çalışmanın ücretini finanse ediyor.

En az ulusal asgari ücret ödenecek

Gençlere ayrıca iş başında eğitim ve çalışma hayatına geçişte karşılaştıkları sorunları aşmaları için bireysel destek veriliyor. İlk katılımcılar arasında İngiltere’nin büyük perakende şirketlerinden Boots bünyesinde çalışmaya başlayan gençler bulunuyor. Program kapsamında mağaza, idari işler ve depo destek görevlerinde pozisyonlar oluşturuldu. Program kapsamında çalışan gençlere en az Ulusal Asgari Ücret ödenecek. Devlet ayrıca işverenin yapması gereken asgari otomatik emeklilik katkılarını da altı aya kadar karşılayacak. Uygun gençleri istihdam eden işletmelere ise 8 bin sterline kadar ek teşvik sağlanıyor.

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İngiltere Türkiye’nin hizmet ticaretinde ilk 3’te

Türkiye'nin seyahat hariç hizmet ticaretinde Birleşik Krallık, 2025 yılında hem ihracat hem ithalat tarafında ilk üç ülke arasına girdi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Türkiye'nin seyahat dışı hizmet ihracatında İngiltere yüzde 6,6'lık payla 3'üncü sırada yer aldı. Bu ülkeye yapılan ihracat sırasıyla ABD (8 milyar 338 milyon dolar, yüzde 12,9) ve Almanya'nın (yüzde 11,5) ardından geldi.

İthalat tarafında ise Birleşik Krallık, Türkiye'nin seyahat dışı hizmet ithalatında 2'nci sırada yer aldı. Yüzde 9,1'lik payla 4 milyar 797 milyon dolarlık ithalat gerçekleşti. Listenin ilk sırasında yüzde 12,6 payla ve 6 milyar 667 milyon dolarla İrlanda bulunurken, İngiltere'yi yüzde 8,3 payla ABD izledi. ABD, Almanya ve Birleşik Krallık'ın toplamı, seyahat dışı hizmet ihracatının yüzde 31'ini oluşturdu.

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Avrupa'da rüzgar enerjisinde İngiltere ilk yarıda 2'nci sırada

Avrupa'da bu yılın ilk yarısında kurulan 8,8 gigavatlık yeni rüzgar enerjisi kapasitesinde Birleşik Krallık, 789 megavatlık kurulumla Almanya'nın ardından 2'nci sırada yer aldı. Avrupa rüzgar enerjisi sektörünün çatı kuruluşu WindEurope'un raporuna göre, listenin ilk sırasında 3,4 gigavatla Almanya bulunurken, ikinci sıradaki İngiltere'yi 612 megavatla İspanya izledi.

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The Times, Türkiye’nin depozito iade sistemini örnek gösterdi

The Times gazetesi, Türkiye'nin 1 Temmuz'da ülke genelinde uygulamaya aldığı Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemini "dünyanın en gelişmiş depozito iade sistemlerinden biri" olarak gösterdi. Londra merkezli yayın kuruluşu The Times'ta yayımlanan haberde, Türkiye'de QR kodları, dijital takip altyapısı ve iade otomatlarıyla yürütülen DOA'nın Birleşik Krallık açısından örnek oluşturabileceği belirtildi. Türkiye'nin modelinin, kaynakların ülke içinde tutulması ve stratejik ham maddelerin yeniden ekonomiye kazandırılması bakımından dikkat çektiği vurgulandı. Haberde, Türkiye'de vatandaşların geri dönüştürülebilir ambalajları sisteme teslim ederek depozito bedellerini dijital cüzdanlarına alabildiği ve sistemin yılda yaklaşık 25 milyar ambalajı işleme kapasitesine sahip olduğu aktarıldı.