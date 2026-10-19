Türk start-up'ları İngiltere’de büyüyor

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Ulaşımdan siber güvenliğe, müzik finansmanından pazarlama teknolojisine kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren Türk start-up'ları, Londra'da şirket kurup ofis açıyor.

Mehmet Doğan Erdoğan- İngiltere

Türk start-up'ları İngiltere pazarına açılmak için Londra'yı tercih ediyor. Ulaşım uygulaması Ride Nuff'tan siber güvenlik şirketi Privia Security'ye, Türk unicorn'u Insider'dan müzik-fintek start-up'ı Kahuna'ya kadar farklı alanlardan girişimler Londra'da şirket kurdu, ofis açtı ya da yatırım aldı.

Ride Nuff, Uber'e komisyonsuz modelle rakip oldu: Tayfun Keskin'in CEO'su ve kurucu ortağı olduğu Ride Nuff, Londra Ulaşım İdaresi'nden (TfL) lisans alarak özel kiralık araç pazarına girdi. Şirket sürücülerden komisyon almıyor. Haftalık 25 sterlin abonelik ve yolculuk başına 50 peni ücret uyguluyor. Ekim 2024'te başlayan sürücü kayıtları lansman öncesinde 3 bin 500'ü aştı.

Privia Security 25 ülkede hizmette: Siber güvenlik şirketi Privia Security, 17 Nisan 2025'te Londra ofisini açtı. Şirket 25 ülkede 300'ü aşkın müşteriye hizmet veriyor.

broadAngle İngiltere'de şirket kurdu: İngiltere, ABD ve Türkiye'de faaliyet gösteren yazılım geliştirme şirketi broadAngle, 5 Haziran 2025'te Londra'da BROADANGLE LIMITED'i tescil ettirdi.

Insider'ın Londra ofisi: Türk unicorn'u Insider, Londra'nın Fitzrovia bölgesindeki ofisiyle İngiltere pazarında faaliyet gösteriyor. Şirket, 30'u aşkın şehirde 2 binden fazla müşteriye hizmet veriyor.

Kahuna'ya yeni yatırım: Barış Can Aktepe, Barın Özmen ve Gülce Sinem Aktepe Levent'in kurduğu Londra merkezli müzik-fintek start-up'ı Kahuna, bağımsız sanatçılara yayın gelirlerine dayalı finansman sağlıyor. 4 binden fazla sanatçıya hizmet veren start-up'ın tohum turuna Ağustos 2026'da Yapay Zeka Fabrikası katıldı.

Safahat.ai hukuk teknolojileriyle açılacak: Yapay zeka tabanlı hukuk teknolojileri alanında faaliyet gösteren Türk girişimi Safahat.ai, Türk hukukuna özel geliştirdiği teknolojiyi İngiltere pazarına uyarlamak için çalışıyor.