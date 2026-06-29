Türk teknolojisi İngiltere'de uçak yakıtına dönüşecek

İngiliz Firefly şirketi, tüm patentleri Altaca'ya ait olan CatLiq hidrotermal sıvılaştırma teknolojisi ile sürdürülebilir havacılık yakıtı üretecek. Altaca'nın teknolojisi, atık su arıtma çamurunu ham biyopetrole dönüştürecek. Üretilecek yakıt için Wizz Air ile 15 yıllık bir satın alım anlaşması imzalandı.

Mehmet Doğan Erdoğan - İngiltere

Türk ve İngiliz iş birliği bilim, mühendislik ve sanayi alanlarında güçleniyor. Sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) şirketi Firefly, İngiltere'de kuracağı tesisin anahtar teknolojisinin tedariki için Türk mühendislik ve teknoloji firması Altaca ile ortak oldu.

Firefly, Altaca'nın CatLiq hidrotermal sıvılaştırma teknolojisinin (HTL) "ıslak atıktan jet yakıtına" (wet-to-jet) platformunun en kritik halkasını oluşturacağını belirtti. Altaca, organik atıkları biyopetrole dönüştüren CatLiq teknolojisine dayalı tesisleri projelendirecek. Ayrıca ana ekipmanların imalatını gerçekleştirecek ve kurulumunu üstlenecek.

Bristol merkezli geliştirici şirket hammadde olarak biyokatı kullanan bir sistem üzerinde çalışıyor. Bu çerçevede üretimi ölçeklendirmek ve havacılık sektörünün karbonsuzlaştırılmasına öncülük etmek için gerekli tüm bileşenlere sahip.

“Islaktan yakıta (wet-to-jet)” devrimi

Anlaşma kapsamında Altaca, Firefly’a CatLiq teknolojisini sağlayacak. Bu özel teknoloji, kanalizasyon çamuru ve atık su arıtma çamurunu ham petrol benzeri bir ürüne dönüştürmek için kullanılıyor ve biyoyakıt üretim sürecinin kritik “ön aşamasını” oluşturuyor. Bu çözüm, tedarik zincirinin son halkasını tamamlayarak Firefly’ın yenilikçi “wet-to-jet” platformunu ölçeklendirmesine ve maliyet ile regülasyon baskılarıyla karşı karşıya olan havacılık sektörü için sürdürülebilir ve uygun maliyetli yakıt üretmesine olanak tanıyor. Firefly, ilk projesinin hammaddesini İngiltere'deki su şirketlerinden sağlayacak.

Gigaton ölçeğinde karbon tasarrufu için işe koyulabiliriz

İki şirket arasındaki anlaşma, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris'in ev sahipliğinde İngiltere Büyükelçiliği'nde düzenlenen törenle imzalandı.

Firefly Genel Müdürü James Hygate, "Sınıfının en iyi tedarikçisini aradık ve onu Altaca'da bulduk. Tüm parçalar artık yerli yerine oturduğuna göre uçtan uca bir platforma sahibiz. Artık gigaton ölçeğinde karbon tasarrufu için işe koyulabiliriz." ifadelerini kullandı.

Önoğlu: Tedarik zincirinin son ve kritik halkası

Altaca Yönetim Kurulu Başkanı Alper Önoğlu, "Mühendislik çözümümüz, arıtma çamurunu yüksek kaliteli ham biyopetrole dönüştürmek için gereken temel yukarı akış aşamasını sağlıyor ve böylece gerçek anlamda sürdürülebilir havacılık yakıtının üretilmesine imkân tanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Projede son aşamadaki rafinaj teknolojisini Chevron Lummus Global sağlayacak. Wizz Air, üretilecek sürdürülebilir havacılık yakıtından 525 bin tona kadar alımı kapsayan, değeri 5 milyon sterlin olan 15 yıllık bir anlaşma imzaladı.

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Sabiha Gökçen Havalimanı Londra ağını Gatwick ile güçlendirdi

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, Londra'daki uçuş ağını Pegasus Hava Yolları'nın Londra Gatwick Havalimanı'na başlattığı direkt seferlerle genişletti.

Bu kapsamda, Pegasus Hava Yolları tarafından ISG ile Londra Gatwick Havalimanı arasında başlatılan direkt seferler, havalimanının Birleşik Krallık pazarındaki erişimini daha da artıracak.

Londra merkezine doğrudan entegrasyon

Mevcut Londra Stansted operasyonlarının ardından ülkenin en işlek ve stratejik merkezlerinden biri olan Londra Gatwick Havalimanı'na başlatılan kesintisiz hat, iki ülke arasındaki ticari ve kültürel bağları pekiştirecek bir köprü niteliği taşıyor.

Gatwick Havalimanı, gelişmiş demir ve kara yolu ağlarıyla Londra merkezine doğrudan ve kesintisiz entegrasyon sağlayarak yolculara vakitten tasarruf sunuyor. Yeni hat, özellikle zaman kısıtı yüksek olan iş dünyası temsilcileri ve esnek seyahat planlayan turistler için büyük kolaylık anlamına geliyor.

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İngiltere'nin en eski alışveriş merkezi 75 milyon sterline satışa çıktı

Londra'nın simge yapılarından Royal Exchange'in lüks alışveriş merkezi bölümü, 75 milyon sterlin değerle satışa sunuldu. Mülk, 2022'de yaklaşık 50 milyon sterline el değiştirmişti.

Atlanta merkezli varlık yönetim şirketinin İngiltere kolu olan Ardent Companies UK, perakende sektörüne giriş yapmak amacıyla mülkü 2022'de Oxford Properties'ten satın almıştı.

Tiffany ve Hermes gibi markalara ev sahipliği yapıyor

Londra'nın tek lüks alışveriş destinasyonu olarak öne çıkan 51 bin 400 metrekarelik mekanda Tiffany and Co, Hermes ve Fortnum and Mason gibi prestijli markalar yer alıyor. Geçtiğimiz yıl ziyaretçi sayısı yüzde 12 artarken, alanın yüzde 99'u perakende mağazaları, restoranlar ve barlar tarafından kullanılıyor.

1566'dan bugüne

Royal Exchange, zengin tüccar Sir Thomas Gresham tarafından 1566'da Londra'nın ilk amaçlı inşa edilmiş borsa merkezi olarak kuruldu. Yapı, 1571'de Kraliçe I. Elizabeth tarafından resmen açıldı ve kraliyet unvanı aldı. 1660'da ilave katların eklenmesiyle yapı, İngiltere'nin ilk alışveriş merkezine dönüştü. Bina, II. Dünya Savaşı'nda Blitz bombardımanından zarar görmesine rağmen ayakta kaldı ve 2001'de üst düzey bir alışveriş ve yemek mekanına dönüştürüldü.

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Türk ve İngiliz eğlence sektörü temsilcileri Londra'da buluştu

Türkiye ve Birleşik Krallık'ın canlı müzik ve eğlence sektörü temsilcileri, Türkiye'nin sektördeki uluslararası yükselişini değerlendirmek üzere Londra'da bir araya geldi. Türkiye'nin eğlence sektöründe uluslararası turne ekonomisinin yükselen oyuncuları arasına girdiğinin vurgulandığı etkinlikte, ülkedeki canlı müzik ve eğlence bilet gelirlerinde 2025'te yüzde 30'luk artış kaydedildiğine dikkat çekildi. İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, uluslararası sanatçıların ve müzikallerin turne haritasında Türkiye'nin artık önemli bir yer edindiğini, iki ülke arasındaki sanatçı trafiğini artırmayı arzu ettiklerini belirtti.

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Londra'da kırmızı otobüslerde Marmaris ve Fethiye görselleri

Muğla'nın önemli turizm merkezlerinden Marmaris ve Fethiye'nin tanıtımı amacıyla İngiltere'nin başkenti Londra'da kırmızı yolcu otobüsleri ve metro istasyonlarının reklam alanları iki ilçenin görselleriyle süslendi.

Marmaris Ticaret Odası, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ve YDA Dalaman Havalimanı işbirliğinde yürütülen kampanya, Londra'da başladı. Çalışma kapsamında, Londra'nın simgelerinden çift katlı 20 kırmızı yolcu otobüsü, Marmaris ve Fethiye'nin doğal ile tarihi zenginliklerini içeren özel görsellerle giydirildi. Birleşik Krallık pazarında milyonlarca kişiye ulaşması hedeflenen stratejik kampanya, 31 Ekim'e kadar kesintisiz devam edecek.​​​​​​