Türk tekstil firmaları The London Textile Fair'de ürünlerini tanıttı

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen "The London Textile Fair"e katılan Türk firmaları, ürünlerini sergiledi. Sektör temsilcileri, fuarda yeni pazarlara açılmak ve dış ticaret hacmini artırmak amacıyla uluslararası alıcılarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi, yeni ticari işbirliklerinin temelini attı. Katılımcı firma temsilcisi Nükhet Yaşar, fuara ikinci kez katıldıklarını ifade ederek, "Avrupa pazarındaki daralma nedeniyle İngiltere'ye odaklandık. İhracat, bizim için olmazsa olmaz. Fuarda önemli görüşmeler gerçekleştirdik. İngiltere pazarını yakından tanımak için buradayız." dedi.

***

İngiltere'de yıllık enflasyon yüzde 3,4

İngiltere’de Kasım 2025'te yüzde 3,2 olan yıllık enflasyon geçen ay yüzde 3,4'e yükseldi. Piyasa beklentisi, enflasyonun yüzde 3,3 olacağı yönündeydi. Enflasyon, Aralık 2025'te aylık bazda ise yüzde 0,4 ölçüldü. Alkol ve tütün ürünleri ile ulaştırma sektörü aylık enflasyondaki yukarı yönlü artışta etkili oldu. Enerji ve gıda fiyatları hariç tutulan çekirdek enflasyon ise aralıkta yıllık bazda yüzde 3,2, hizmet enflasyonu yüzde 4,4 olarak hesaplandı. Çekirdek ve hizmet enflasyonuna yönelik piyasa beklentisi sırasıyla yüzde 3,3 ve yüzde 4,6 olarak açıklanmıştı. İngiltere Merkez Bankası, enflasyonu yüzde 2 seviyesine indirmeyi hedefliyor.

***

Çin, Londra'da "süper büyükelçilik" inşa ediyor

İngiltere hükümeti, belirli şartlara tabi olmak kaydıyla başkent Londra'da yeni ve çok büyük bir Çin "süper büyükelçiliği" inşa edilmesine yönelik planları onayladı. Çin'in İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni ve çok büyük bir büyükelçilik açma planı tartışmalara neden oldu.

Eleştirmenler, Londra Kulesi yakınındaki Royal Mint Court'ta yer alan 20 bin metrekarelik alanda inşa edilecek olan büyükelçiliğin, ulusal güvenlik açısından potansiyel bir tehdit oluşturabileceğini savunuyor.

Fiber optik kablolara yakınlığıyla dikkat çekiyor

Çin, Londra Kulesi yakınındaki Royal Mint Court'ta bulunan ve yeni büyükelçilik için önerilen alanı, 2018 yılında 255 milyon sterline satın aldı. Çin, 20 bin metrekarelik söz konusu elçiliği inşa ederse Avrupa'daki en büyük büyükelçilik olacak. Alan, finansal kurumlara giden ve bu kurumlardan gelen iletişimi taşıyan fiber optik kablolara yakınlığıyla dikkat çekiyor.