Türk Telekom, az gören çocuklara ‘Günışığı’ oluyor

Bir kamera, bir tablet, Türk Telekom mühendislerinin geliştirdiği bir uygulama… Az gören çocukların eğitimde fırsat eşitliğini yakalaması için büyük katkı sundu. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “100 okulda kurulumunu sağladığımız proje ile az gören çocuklarımız sınıf içi eğitime aktif katılım sağlıyor” diyor

20 milyon öğrenci dün karne heyecanı yaşadı. Heyecanın dorukta olduğu okullardan biri de Çekmeköy Kemerdere İsmihan İsmet Süzer İlköğretim Okulu’ydu. Öğrencilerin karne sevincine ortak olan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, 11 yıllık “Günışığı” projeleri kapsamında destek oldukları okulu ziyaret etti.

Türkiye’de az gören kavramını sahiplenen Türk Telekom’un Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) iş birliğiyle yürüttüğü “Günışığı” projesi kapsamında geliştirilen TahtApp uygulaması, çocukların sınıf içindeki eğitim sürecine aktif katılımını kolaylaştırıyor. TahtApp, az gören öğrencilerin öğretmen tahtasına yazdığı içerikleri eş zamanlı olarak tabletlerinden takip edebilmesini sağlıyor. Bugüne kadar 25 ilde 100 okulda kurulan TahtApp’le eğitimde fırsat eşitliği penceresini aralayan öğrencilerden Zümra ve Yusuf Celepçi kardeşlerin hikayesine şahit oluyoruz.

Az gören 6. sınıf öğrencisi Yusuf, eskiden tahtayı göremediği için sürekli ayağa kalkarak yazı yazmak zorunda kalıyor, bu durum hem onu hem de sınıf arkadaşlarını zorluyordu. Günışığı projesi kapsamında TahtApp’le tanışan Yusuf, “Artık tabletimle dersi takip etmek çok daha kolay ve konforlu. Bu proje sadece bir destek değil, bizim için gerçekten ‘aydınlığa açılan bir kapı’ oldu” diyor. Aynı okulda 1. sınıfa başlayan kardeşi Zümra da benzer bir mutluluğu paylaşıyor: “Tahtayı artık görebiliyorum. Harfl eri, şekilleri anlayabiliyorum. Bu yüzden okula gitmek bana artık daha kolay geliyor. Okumayı öğrendim, mutluyum.”

100 okulda kurulumu tamamlandı

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Günışığı projesi ve TahtApp uygulamamız, az gören çocuklarımızın sınıf içi eğitime aktif katılımını sağlıyor, hayallerine bir adım daha yaklaşmalarına destek oluyor. Şu ana kadar 100 okulda kurulumunu tamamladığımız uygulamayla eğitimin herkes için erişilebilir hale gelmesi adına kararlı adımlar atıyoruz.” diyor. Önal, en büyük hayali yazılım mühendisi olmak olan Yusuf Çelebci’nin hayallerinin peşinden koşmasını mutlulukla izlediklerini belirterek, şunları söylüyor: “Yusuf yazılım mühendisi olursa Türk Telekom ona kapılarını açacaktır. Bugün benim evladım da başka bir okulda karnesini alıyor. Tüm çocuklarımızın eğitimde fırsat eşitliği yaşaması için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Günışığı projesi devam edecek.”

Engelleri aşan 1000’in üstünde çocuk, sınıf arkadaşlarından kopmadı

TahtApp uygulaması, Türk Telekom Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirildi. Sınıftaki özel bir kamera, öğretmenin tahtaya yazdığı içeriği anlık olarak algılayarak öğrencinin önündeki tablete aktarıyor. Bu sayede az gören çocuklar, sınıf arkadaşlarıyla eş zamanlı şekilde derse katılabiliyor ve eğitimden geri kalmıyor. Günışığı projesi, ışık algısı yüzde 1 ile 10 arasında olan, ancak total körlük tanısıyla Braille alfabesiyle eğitim gören çocukların, erken müdahale ile görme yetilerinin gelişmesini ve kaynaştırma eğitimiyle akranlarıyla aynı sınıfta öğrenim görmelerini amaçlıyor. 2014 yılında başlayan proje sayesinde bugüne kadar 81 ilden 1000’i aşkın az gören çocuk, engelsiz arkadaşlarıyla birlikte eğitim alma şansı yakaladı.